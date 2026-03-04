Ubezpieczyciele reagują na wojnę. Klienci dostają bezpłatne przedłużenia polis

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania podjęli ubezpieczyciele w odpowiedzi na trudności z powrotem polskich podróżnych z Bliskiego Wschodu?

Czy ubezpieczeni Polacy muszą podejmować jakieś działania w celu przedłużenia swoich polis?

Jakie dodatkowe wsparcie oferują ubezpieczyciele klientom, którzy z powodu wojny utknęli za granicą?

Dane na temat liczby Polaków, którzy po rozpoczęciu działań wojennych na Bliskim Wschodzie i zamknięciu nieba utknęli m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Kuwejcie czy w Izraelu podało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dodało, że ta liczba może się zwiększać, bo niektórym kończą się pobyty w tych krajach. Obok MSZ-u, władz konsularnych, w pomoc tym, którzy chwilowo nie mogą wydostać się z regionu objętego działaniami wojennymi włączyli się polscy ubezpieczyciele.

Uniqa Polska reaguje na wojnę

Już w poniedziałek na to, co się dzieje zareagowała Uniqa. – W związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, wszystkim naszym klientom z polisami turystycznymi przedłużamy bez dodatkowych kosztów ochronę ubezpieczeniową do czasu powrotu do Polski – poinformowała w komunikacie.

Chodzi o osoby, którym działania wojenne uniemożliwiają powrót pasażerów w planowanym terminie na terytorium Polski.