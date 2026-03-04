Stomil przez lata był ważnym elementem krajowego przemysłu motoryzacyjnego. Zakład funkcjonował w Poznaniu od końca 1928 r. Dwa lata później zaczął produkować opony rowerowe i samochodowe. Przed wybuchem II wojny światowej przedsiębiorstwo zatrudniało około 1200 osób. W trakcie konfliktu spółka została przejęta przez hitlerowców. Po wojnie przedsiębiorstwo odbudowano i upaństwowiono, a w 1992 r. zakład został przekształcony w spółkę akcyjną. Teraz historia tej firmy dobiega końca.

Jak będzie przebiegać likwidacja spółki?

Rozpoczęcie procesu likwidacji zostało zatwierdzone na początku stycznia podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Głównym udziałowcem spółki jest Polska Grupa Zbrojeniowa, która potwierdziła, że działalność zakładu zostanie zakończona.

Według zapowiedzi nie będzie to proces natychmiastowy – likwidacja potrwa ponad rok. Wygaszanie działalności ma przebiegać etapami, pod kontrolą akcjonariuszy. Obecnie w zakładzie pracuje 119 osób, a zatrudnienie ma być utrzymane co najmniej do lipca 2026 r. Część pracowników może otrzymać propozycję pracy w innych przedsiębiorstwach należących do tej samej grupy kapitałowej. Rozważane są między innymi przeniesienia do zakładów MESKO, Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych oraz do firmy H. Cegielski–Poznań.

Przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej podkreślają, że zakończenie działalności Stomilu nie oznacza, że wszystkie jej kompetencje zostaną wygaszone. Być może część działalności zostanie przeniesiona do innych spółek w ramach grupy. Dzięki temu specjalistyczna wiedza i doświadczenie pracowników mogłyby zostać wykorzystane w nowych strukturach.