Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Stanisław Wiśniewski: Mój pierwszy raz

Po odczytaniu przez prokuratora aktu oskarżenia klient przyznał się (zgodnie z planem) do zarzucanego mu czynu, ale po chwili buńczucznie dodał, że to właściwie nie było włamanie, tylko zwykła kradzież. Pani sędzia z drwiącym uśmiechem i politowaniem spytała: „No i co teraz, panie mecenasie?” - czyli jak wyglądają początki prawników na sali rozpraw.

Publikacja: 04.03.2026 04:40

Po odczytaniu przez prokuratora aktu oskarżenia klient przyznał się (zgodnie z planem) do zarzucaneg

Po odczytaniu przez prokuratora aktu oskarżenia klient przyznał się (zgodnie z planem) do zarzucanego mu czynu, ale po chwili buńczucznie dodał, że to właściwie nie było włamanie, tylko zwykła kradzież.

Foto: Fotorzepa / Krzysztof Skłodowski

Stanisław Wiśniewski

Istnieją w przyrodzie ludzie wielcy, którzy już podczas swojego pierwszego razu doznają pełnej satysfakcji i uniesień tak intensywnych jak blask Alfa Centauri na bezchmurnym niebie. Po zakończonej sprawie inicjacyjnej i wyjściu z sali klienci, wciąż wstrząsani nieustającymi spazmami ekstazy, dziękują im, cytując „Pieśń nad pieśniami”. Doświadczone koleżeństwo wstaje wówczas z ław na korytarzu i spieszy z gratulacjami.

Jako młody adept w kancelarii prawnej wysłuchiwałem romantycznych opowieści starszych aplikantów lub młodych adwokatów, z gęsią skórką oraz wypiekami na twarzy. Były to pieprzne anegdoty, zazwyczaj okraszone niezbitymi dowodami na okoliczność pełnej dominacji pierwszy raz stającego pełnomocnika nad sądem lub obfitujące w sceny całkowitego okiełznania mocodawcy oraz wymuszenia jego posłuszeństwa, co obiektywnie wymaga najwyższej maestrii.

Pozostało jeszcze 87% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
AI to droga, z której na pewno już nie zboczymy.
Rzecz o prawie
Paulina Szewioła: Agenci AI, niczym agent 007
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Prawo karne kontra patostreaming – skuteczna regulacja czy legislacyjna demonstracja?
Rzecz o prawie
Julia Gerlich i Małgorzata Kosucka: Prawo karne kontra patostreaming
Jacek Dubois: Jak to się mogło stać, że adwokaci przygotowali prezydencki projekt reformy sądownictw
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Jak to się mogło stać?
Wojciech Lebel: Dlaczego finansowanie sportu zawodowego to obowiązek
Rzecz o prawie
Wojciech Lebel: Dlaczego finansowanie sportu zawodowego to obowiązek
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama