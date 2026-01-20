Z tego artykułu się dowiesz: Jakie trudności napotykają firmy poszukujące biur w Warszawie?

Jak zmienia się popyt na powierzchnie biurowe w stolicy?

Co wpływa na kurczenie się warszawskiego rynku biurowego?

Jakie są prognozowane zmiany na rynku biurowym w nadchodzących latach?

Jaki wpływ mają obecne trendy na dostępność i ceny wynajmu biur?

Dlaczego współczynnik pustostanów w Warszawie spada i jakie są tego konsekwencje?

JLL podsumowuje IV kwartał 2025 r. na stołecznym rynku biur. Pod koniec grudnia w warszawskich biurowcach oferowano ok. 560 tys. mkw. powierzchni do pracy. – Były one dostępne w ok. 1 tys. modułach o różnej wielkości i jakości – wskazują analitycy JLL. – To relatywnie niewiele, szczególnie że apetyt najemców na zmianę zajmowanych obecnie powierzchni rośnie. W wielu przypadkach wolne moduły biurowe były skumulowane w pojedynczych nieruchomościach. W efekcie liczba potencjalnych lokalizacji była znacznie mniejsza.

W najlepszej sytuacji są firmy zainteresowane mniejszymi powierzchniami, poniżej 500 mkw. – Takich ofert najmu – zarówno pod względem liczby modułów, jak i lokalizacji – jest na rynku najwięcej – podają analitycy JLL. – W zupełnie innej rzeczywistości działają firmy poszukujące biur o powierzchni powyżej 1 tys. mkw. Dostępność takich modułów jest największa w trzech strefach: na Służewcu, w korytarzu Al. Jerozolimskich i w Centrum, przy czym dla dwóch pierwszych są to w większości powierzchnie z drugiej ręki (podnajem).

Prawdziwym wyzwaniem jest znalezienie biura premium – bez względu na wielkość. – Brak powierzchni – czy to odpowiedniej wielkości, jakości czy dostępnej w konkretnym czasie, powoduje, że wielu najemców nie będzie w stanie zrealizować swoich planów w krótkim i średnim terminie – podkreślają autorzy analiz.