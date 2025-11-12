Aktualizacja: 12.11.2025 15:54 Publikacja: 12.11.2025 15:42
Analitycy BNP Paribas Real Estate Poland analizują sytuację na stołecznym rynku biur. – Po trzech kwartałach rynek pozostaje w fazie ograniczonej podaży przy utrzymującym się wysokim popycie najemców – wskazują eksperci. –Zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe znacznie przewyższa dostępność nieruchomości, co przekłada się na wskaźnik pustostanów, który spada zarówno w centrum, jak i w innych lokalizacjach Warszawy.
Zasoby rynku nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy zmalały. – Od stycznia do września tego roku z oferty zniknęło w sumie 150 tys. mkw., głównie w wyniku planowanych modernizacji lub przekształcania starszych budynków w obiekty o innej funkcji – wyjaśniają autorzy raportu BNP Paribas Real Estate. –To drugi w historii przypadek, gdy Warszawa odnotowuje spadek całkowitej podaży biur.
W III kwartale przybyło jedynie 3,5 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej - i to w jednej inwestycji – Stoen Operator przeniósł siedzibę do nowej lokalizacji przy ulicy Pory 80 na Mokotowie.
Nowa podaż w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadła o 69 proc. Łączna podaż z ostatnich czterech kwartałów to 118 tys. mkw., to wzrost o ponad 2 proc. rok do roku.
–Perspektywa powiększenia zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej rysuje się dopiero w kolejnych kwartałach – mówią analitycy. Jak podają, w budowie jest ok. 152 tys. mkw., z czego 63 proc. – w centrum stolicy, a 23 proc. przypada na Centralny Obszar Biznesu. To właśnie tutaj powstają największe obiekty: Upper One (35,5 tys. mkw.) firmy Strabag i V-Tower (30,8 tys. mkw.) – budynek modernizowany przez Cornerstone. Zakończenie remontu jest planowane na IV kwartał tego roku.
W III kwartale wynajęto w Warszawie 185 tys. mkw. biur, to najlepszy wynik w tym roku. W porównaniu z ubiegłym kwartałem to więcej o 19 proc.
–Ponad połowa umów najmu obejmowała centralne lokalizacje (52 proc. transakcji najmu), reszta – biura poza centrum (48 proc.). Jak wskazują analitycy BNP Paribas Real Estate Poland, w III kwartale najbardziej aktywny był sektor publiczny, który odpowiadał za ponad 17 proc. popytu.
–Trend relokacji instytucji publicznych do nowoczesnych biurowców przybiera na sile – mówią analitycy.
W okresie od lipca do września największą umową najmu na warszawskim rynku była transakcja najmu biur w budynku West Station II w strefie Korytarz Jerozolimskie, obejmująca 12,8 tys. mkw. powierzchni (przedłużenie i ekspansja).
Kolejną znaczącą umowę podpisał Luxmed, który wynajął 5,6 tys. mkw. w kompleksie West Warsaw Office w strefie zachodniej – to nowa umowa najmu.
–Dostępność wysokiej jakości powierzchni w centrum szybko się kurczy, a nowych obiektów jest niewiele, dlatego firmy szukające większych powierzchni decydują się na przedłużenia umów lub szukają biur w innych lokalizacjach – mówią autorzy raportu. –Coraz więcej firm zaczyna rozważać wynajem biur w rejonie Mokotowa i Alej Jerozolimskich.
Firmy poszukujące dużych biur –powyżej 1,5 – 2 tys. mkw. – mają jednak ograniczone możliwości. –Stąd też rosnący udział renegocjacji w strukturze popytu, które stają się popularnym rozwiązaniem, szczególnie wśród większych najemców – komentuje Małgorzata Fibakiewicz, starsza dyrektorka działu wynajmu powierzchni biurowych w BNP Paribas Real Estate Poland.
W III kwartale rynek nieruchomości komercyjnych był zdominowany przez nowe umowy, które stanowiły 53,3 proc. transakcji, podobnie jak w analogicznym okresie ub.r.
–Przedłużenia umów odpowiadały za 39,8 proc. transakcji, notując niewielki wzrost o 0,2 pkt proc. – podają analitycy. –Analiza ostatnich czterech kwartałów pokazuje duży udział zarówno przedłużeń umów (45,6 proc.), jak i nowych umów (43,8 proc.). Nieco spadł udział przednajmu, który na koniec września wynosił 11,3 proc., czyli o 0,3 pkt proc. mniej niż w ubiegłym roku.
–Mniejsza dostępność nowych powierzchni przekłada się na spadek wskaźnika pustostanów. Pod koniec września średni poziom niewynajętej przestrzeni wyniósł 9,7 proc., co oznacza spadek o 1,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem – podają autorzy raportu. –Najbardziej widoczny był on na Służewcu: wskaźnik pustostanów spadł z 21,1 do 18,8 proc. W centrum Warszawy ich poziom zmniejszył się w ciągu kwartału o 0,9 pkt proc., do 6,9 proc.
Zainteresowanie biurami rośnie również poza ścisłym centrum, gdzie wskaźnik wolnej powierzchni spadł do 12,1 proc., o 1,2 pkt proc. kwartał do kwartału. Trend spadkowy widać także w starszych, ponad dziesięcioletnich biurowcach: wolnych jest 12,4 proc. powierzchni, to o 1,3 pkt proc. mniej niż rok temu.
Pomimo spadku poziomu pustostanów czynsze wywoławcze pozostają stabilne. Stawki „prime” w najlepszych biurowcach w centrum utrzymują się na poziomie ok. 30 euro za mkw.
Eksperci przewidują jednak, że mała podaż może w kolejnych kwartałach wywierać presję na wzrost stawek najmu. Czynsze ofertowe za najwyższej jakości powierzchnie biurowe w lokalizacjach centralnych wynoszą od 22,5 do 26 euro za mkw. miesięcznie. – Biorąc pod uwagę nowe obiekty w COB, widzimy rosnącą presję czynszową - zaznaczają analitycy.
- Za metr kwadratowy biura trzeba zapłacić od 28 do 30 euro za mkw. miesięcznie, co przestało już zaskakiwać najemców – podkreśla Wiktoria Weilandt, ekspertka z działu wynajmu powierzchni biurowych w BNP Paribas Real Estate Poland. Poza centrum miasta stawki najmu wahają się od 14 do 18 euro za mkw. miesięcznie. Opłaty eksploatacyjne sięgają 40 zł za mkw. miesięcznie.
