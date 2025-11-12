Z tego artykułu dowiesz się: Co wpływa na zmniejszającą się podaż biur w Warszawie

Jakie są trendy na rynku biur w stolicy

Jak zmienia się wskaźnik pustostanów w warszawskich biurowcach

Ile kosztuje wynajem biura w Warszawie

Analitycy BNP Paribas Real Estate Poland analizują sytuację na stołecznym rynku biur. – Po trzech kwartałach rynek pozostaje w fazie ograniczonej podaży przy utrzymującym się wysokim popycie najemców – wskazują eksperci. –Zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe znacznie przewyższa dostępność nieruchomości, co przekłada się na wskaźnik pustostanów, który spada zarówno w centrum, jak i w innych lokalizacjach Warszawy.

Zasoby biur w Warszawie się kurczą

Zasoby rynku nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy zmalały. – Od stycznia do września tego roku z oferty zniknęło w sumie 150 tys. mkw., głównie w wyniku planowanych modernizacji lub przekształcania starszych budynków w obiekty o innej funkcji – wyjaśniają autorzy raportu BNP Paribas Real Estate. –To drugi w historii przypadek, gdy Warszawa odnotowuje spadek całkowitej podaży biur.

W III kwartale przybyło jedynie 3,5 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej - i to w jednej inwestycji – Stoen Operator przeniósł siedzibę do nowej lokalizacji przy ulicy Pory 80 na Mokotowie.