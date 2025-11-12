Rzeczpospolita

Nieruchomości
Warszawa. Chętnych na biura więcej niż nowej powierzchni

Stołeczne zasoby biur się kurczą, bo część budynków przechodzi modernizacje, inne zmieniają funkcję. Pustych powierzchni - zarówno w centrum, jak i w innych lokalizacjach – jest mniej – wynika z analiz BNP Paribas Real Estate Poland.

Publikacja: 12.11.2025 15:42

Biurowiec Office House w kompleksie Towarowa 22 w Warszawie

Biurowiec Office House w kompleksie Towarowa 22 w Warszawie

Foto: mat.prasowe

Analitycy BNP Paribas Real Estate Poland analizują sytuację na stołecznym rynku biur. – Po trzech kwartałach rynek pozostaje  w fazie ograniczonej podaży przy utrzymującym się wysokim popycie najemców – wskazują eksperci. –Zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe znacznie przewyższa dostępność nieruchomości, co przekłada się na wskaźnik pustostanów, który spada zarówno w centrum, jak i w innych lokalizacjach Warszawy.

Zasoby biur w Warszawie się kurczą

Zasoby rynku nowoczesnej powierzchni biurowej w stolicy zmalały. – Od stycznia do września tego roku z oferty zniknęło w sumie 150 tys. mkw., głównie w wyniku planowanych modernizacji lub przekształcania starszych budynków w obiekty o innej funkcji – wyjaśniają autorzy raportu BNP Paribas Real Estate. –To drugi w historii przypadek, gdy Warszawa odnotowuje spadek całkowitej podaży biur.

W III kwartale przybyło jedynie 3,5 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej - i to w jednej inwestycji – Stoen Operator przeniósł siedzibę do nowej lokalizacji przy ulicy Pory 80 na Mokotowie.

Nowa podaż w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadła o 69 proc. Łączna podaż z ostatnich czterech kwartałów to 118 tys. mkw., to wzrost o ponad 2 proc. rok do roku.

–Perspektywa powiększenia zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej rysuje się dopiero w kolejnych kwartałach – mówią analitycy.  Jak podają, w budowie jest ok. 152 tys. mkw., z czego 63 proc. – w centrum stolicy, a 23 proc. przypada na Centralny Obszar Biznesu. To właśnie tutaj powstają największe obiekty: Upper One (35,5 tys. mkw.) firmy Strabag i V-Tower (30,8 tys. mkw.) – budynek modernizowany przez Cornerstone. Zakończenie remontu jest planowane na IV kwartał tego roku.

Duży popyt na stołeczne biura

W III kwartale wynajęto w Warszawie 185 tys. mkw. biur, to najlepszy wynik w tym roku. W porównaniu z ubiegłym kwartałem to więcej o 19 proc.

–Ponad połowa umów najmu obejmowała centralne lokalizacje (52 proc. transakcji najmu), reszta – biura poza centrum (48 proc.). Jak wskazują analitycy BNP Paribas Real Estate Poland, w III kwartale najbardziej aktywny był sektor publiczny, który odpowiadał za ponad 17 proc. popytu.

–Trend relokacji instytucji publicznych do nowoczesnych biurowców przybiera na sile – mówią analitycy.

W okresie od lipca do września największą umową najmu na warszawskim rynku była transakcja najmu biur w budynku West Station II w strefie Korytarz Jerozolimskie, obejmująca 12,8 tys. mkw. powierzchni (przedłużenie i ekspansja).

Kolejną znaczącą umowę podpisał Luxmed, który wynajął 5,6 tys. mkw. w kompleksie West Warsaw Office w strefie zachodniej – to nowa umowa najmu.

Biuro poza centrum

–Dostępność wysokiej jakości powierzchni w centrum szybko się kurczy, a nowych obiektów jest niewiele, dlatego firmy szukające większych powierzchni decydują się na przedłużenia umów lub szukają biur w innych lokalizacjach – mówią autorzy raportu. –Coraz więcej firm zaczyna rozważać wynajem biur w rejonie Mokotowa i Alej Jerozolimskich.

Firmy poszukujące dużych biur –powyżej 1,5 – 2 tys. mkw. – mają jednak ograniczone możliwości. –Stąd też rosnący udział renegocjacji w strukturze popytu, które stają się popularnym rozwiązaniem, szczególnie wśród większych najemców – komentuje Małgorzata Fibakiewicz, starsza dyrektorka działu wynajmu powierzchni biurowych w BNP Paribas Real Estate Poland.

W III kwartale rynek nieruchomości komercyjnych był zdominowany przez nowe umowy, które stanowiły 53,3 proc. transakcji, podobnie jak w analogicznym okresie ub.r.

–Przedłużenia umów odpowiadały za 39,8 proc. transakcji, notując niewielki wzrost o 0,2 pkt proc. – podają analitycy. –Analiza ostatnich czterech kwartałów pokazuje duży udział zarówno przedłużeń umów (45,6 proc.), jak i nowych umów (43,8 proc.). Nieco spadł udział przednajmu, który na koniec września wynosił 11,3 proc., czyli o 0,3 pkt proc. mniej niż w ubiegłym roku.

Wskaźnik pustostanów w dół

–Mniejsza dostępność nowych powierzchni przekłada się na spadek wskaźnika pustostanów. Pod koniec września średni poziom niewynajętej przestrzeni wyniósł 9,7 proc., co oznacza spadek o 1,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem – podają autorzy raportu. –Najbardziej widoczny był on na Służewcu: wskaźnik pustostanów spadł z 21,1 do 18,8 proc. W centrum Warszawy ich poziom zmniejszył się w ciągu kwartału o 0,9 pkt proc., do 6,9 proc.

Zainteresowanie biurami rośnie również poza ścisłym centrum, gdzie wskaźnik wolnej powierzchni spadł do 12,1 proc., o 1,2 pkt proc. kwartał do kwartału. Trend spadkowy widać także w starszych, ponad dziesięcioletnich biurowcach: wolnych jest 12,4 proc. powierzchni, to o 1,3 pkt proc. mniej niż rok temu.

Ile za wynajem biura? Czynsze mogą wzrosnąć

Pomimo spadku poziomu pustostanów czynsze wywoławcze pozostają stabilne. Stawki „prime” w najlepszych biurowcach w centrum utrzymują się na poziomie ok. 30 euro za mkw.

Eksperci przewidują jednak, że mała podaż może w kolejnych kwartałach wywierać presję na wzrost stawek najmu. Czynsze ofertowe za najwyższej jakości powierzchnie biurowe w lokalizacjach centralnych wynoszą od 22,5 do 26 euro za mkw. miesięcznie. – Biorąc pod uwagę nowe obiekty w COB, widzimy rosnącą presję czynszową - zaznaczają analitycy. 

- Za metr kwadratowy biura trzeba zapłacić od 28 do 30 euro za mkw. miesięcznie, co przestało już zaskakiwać najemców – podkreśla Wiktoria Weilandt, ekspertka z działu wynajmu powierzchni biurowych w BNP Paribas Real Estate Poland. Poza centrum miasta stawki najmu wahają się od 14 do 18 euro za mkw. miesięcznie. Opłaty eksploatacyjne sięgają 40 zł za mkw. miesięcznie.

Analitycy BNP Paribas Real Estate Poland analizują sytuację na stołecznym rynku biur. – Po trzech kwartałach rynek pozostaje  w fazie ograniczonej podaży przy utrzymującym się wysokim popycie najemców – wskazują eksperci. –Zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe znacznie przewyższa dostępność nieruchomości, co przekłada się na wskaźnik pustostanów, który spada zarówno w centrum, jak i w innych lokalizacjach Warszawy.

Zasoby biur w Warszawie się kurczą

