Jak podaje firma doradcza Newmark Polska, w 2024 roku instytucje publiczne wynajęły w stolicy prawie 55 tys. mkw. biur, a miastach regionalnych – 20 tys. mkw.

Eksperci tej firmy podkreślają, że sektor publiczny staje się coraz ważniejszym graczem na rynku najmu nowoczesnej powierzchni biurowej. - Ze względu na charakter działalności, urzędnicy nie są jednak typowymi najemcami, dlatego proces poszukiwania odpowiedniego lokalu i negocjacje warunków najmu bywają czasochłonne i skomplikowane – mówi Marcin Kowal, dyrektor w dziale powierzchni biurowych Newmark Polska.

Umowa najmu musi być bardzo precyzyjna

Wyzwaniem jest też przygotowanie umowy najmu. – Trzeba zadbać o jasne zapisy, precyzujące za co dokładnie zapłaci najemca i w jaki sposób będzie to rozliczane – wyjaśnia Marcin Kowal. Dodaje, że trzeba też przewidzieć możliwe scenariusze, tak, by chronić interesy najemcy na wypadek różnych zdarzeń.

Dość częstym punktem spornym w negocjacjach umowy najmu z instytucją państwową jest określenie waluty, w jakiej będzie rozliczany czynsz. Większość właścicieli biurowców, zwłaszcza tych finansowanych kredytami w euro, wymaga, by czynsz był ustalany właśnie w tej walucie (wymóg banku finansującego). Tymczasem instytucje państwowe preferują rozliczenia w złotych.