Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

„Przecież nie urządzę w niej cyrku”. Co się stanie z warszawską Blue City?

Blue City to jedna z warszawskich galerii handlowych. O jej początkach, problemach, wyzwaniach i planach na przyszłość opowiedział w rozmowie z serwisem propertynews.pl. Yoram Reshef, wiceprezes zarządu Blue City.

Publikacja: 22.12.2025 12:50

CH Blue City w Warszawie

CH Blue City w Warszawie

Foto: Fotorzepa, Magdalena Starowieyska

Joanna Kamińska

W 2024 roku banki odmówiły Blue City przedłużenia terminu spłaty 156 mln euro kredytu, w wyniku czego obecnie galeria ma nadzorcę sądowego. Jednak zdaniem Yorama Reshefa spółka wychodzi obecnie z ostatniego etapu kłopotów, a do końca marca 2026 roku wszystko powinno się wyjaśnić. Mimo to cały czas pod uwagę brana jest ewentualność wyburzenia galerii handlowej.

Blue City: Zamiast galerii handlowej będą mieszkania?

– Zawsze trzeba mieć plan „b”. Jesteśmy na to przygotowani. Gdy się okaże, że galeria jest już niepotrzebna, to przecież nie urządzę w niej cyrku, tylko być może ją zburzymy i też zbudujemy mieszkania – przyznał wiceprezes zarządu Blue City w rozmowie z serwisem propertynews.pl.

Czytaj więcej

Na terenie Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego trwa budowa / zdjęcie ilustracyjne
Budownictwo
To nie jest zwykły plac budowy. Niezwykła polska budowa 14 tysięcy kilometrów od kraju

Jednocześnie zaznaczył, że dziś największe wyzwanie spółki stanowi 33 tys. m2. powierzchni biurowej w Blue Office, na którą coraz trudniej jest znaleźć najemców. Obecnie część powierzchni wynajmowana jest pod nietypowe projekty, takie jak m.in. studio sukien ślubnych czy interaktywna wystawa.

Yoram Reshef zdradził również, jakie ma stanowisko wobec dyskontów oraz parków handlowych, a także jak podchodzi do relacji biznesowych i zarządzania pracownikami. Ponadto opowiedział o trudnych początkach poprzedzających uruchomienie galerii Blue City:

Reklama
Reklama

– Po dzisiejszym Blue City brodziliśmy w wodzie po kolana, gdy przejęliśmy budynek. Zastaliśmy m.in. popękane ściany. Brakowało balkonów łączących poszczególne części budynku. Ten obiekt stał pusty, nawet nie pamiętam jak długo przed naszym remontem.

Czytaj więcej: Blue City do zburzenia? „Zawsze trzeba mieć plan B”

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Warszawa biznes centra handlowe
Marek Noetzel, członek zarządu, a od kwietnia 2026 r. prezes NEPI Rockcastle.
Nieruchomości
Rynek centrów handlowych w Polsce po owczym pędzie się oczyszcza
Od października do lutego maleje liczba poszukujących mieszkania na wynajem
Nieruchomości
Za wynajem mieszkania mniej niż rok temu
Komisja Europejska ogłosiła Europejski Plan na rzecz Dostępnego Mieszkalnictwa
Nieruchomości mieszkaniowe
Bruksela ma plan na tanie mieszkania. Kolejne regulacje zamiast usuwania barier?
Liczba mieszkań w uruchamianych inwestycjach deweloperskich skacze z miesiąca na miesiąc.
Nieruchomości
Produkcyjna sinusoida mieszkaniowa. Po mocnym październiku chudy listopad
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Rynek najmu schodzi z górki. Ale są mieszkania, które znikają w kilka godzin
Nieruchomości
Rynek najmu schodzi z górki. Ale są mieszkania, które znikają w kilka godzin
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama