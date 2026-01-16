Ceny mieszkań. Polacy coraz częściej zakładają, że taniej nie będzie

Analitycy serwisu zwracają uwagę, że Polacy wchodzą w 2026 r. bez większych nadziei na ulgę w kosztach utrzymania. – Chociaż 43 proc. badanych spodziewa się dalszych obniżek stóp procentowych, to ponad 80 proc. przewiduje też wzrost opłat mieszkaniowych i kosztów codziennego życia. Tylko co czwarta osoba wierzy w poprawę swojej sytuacji finansowej – wynika z badania Nieruchomości-online.pl. Portal zapytał o opinię 1013 dorosłych osób.

Wyższe opłaty zjadają efekt obniżek stóp

W opinii Polaków w 2026 r. koszty utrzymania mieszkania lub domu będą wyższe – wzrost opłat (czynsz, energia, ogrzewanie itd.) przewiduje aż 86 proc. osób, które wzięły udział w badaniu. Niewiele mniej ankietowanych – 84 proc. – jest również zdania, że w nowym roku zapłacimy więcej też za żywność i usługi.

– Jeśli taki scenariusz się spełni, wyższe opłaty mieszkaniowe i koszty życia zaczną w wielu domach „zjadać” efekt obniżek stóp procentowych. W wyniku serii obniżek stóp w 2025 r. raty kredytów mieszkaniowych zmniejszyły się średnio o 200–400 zł – mówi Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich, ekspertka portalu Nieruchomosci-online.pl. – Dla wielu kredytobiorców to była odczuwalna ulga. Teraz wiele osób obawia się jednak, że przez ryzyko podwyżek kosztów życia tańszy kredyt może wcale nie przełożyć się na realne poczucie większego luzu w domowym budżecie. Widoczne są też obawy przed powtórzeniem sytuacji z ostatnich lat, kiedy tempo wzrostu dochodów nie nadążało za rosnącymi kosztami życia – mówi.

Wiara w kolejne obniżki stóp procentowych jest jednak duża. Takich decyzji Rady Polityki Pieniężnej w 2026 r. spodziewa się 43 proc. ankietowanych.