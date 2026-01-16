Ceny mieszkań. Polacy coraz częściej zakładają, że taniej nie będzie

Aktualizacja: 16.01.2026 16:33 Publikacja: 16.01.2026 15:43
Ceny mieszkań mogą ponownie nieco wzrosnąć, głównie przez odbudowujący się popyt napędzany lepszą dostępnością kredytów
Analitycy serwisu zwracają uwagę, że Polacy wchodzą w 2026 r. bez większych nadziei na ulgę w kosztach utrzymania. – Chociaż 43 proc. badanych spodziewa się dalszych obniżek stóp procentowych, to ponad 80 proc. przewiduje też wzrost opłat mieszkaniowych i kosztów codziennego życia. Tylko co czwarta osoba wierzy w poprawę swojej sytuacji finansowej – wynika z badania Nieruchomości-online.pl. Portal zapytał o opinię 1013 dorosłych osób.
W opinii Polaków w 2026 r. koszty utrzymania mieszkania lub domu będą wyższe – wzrost opłat (czynsz, energia, ogrzewanie itd.) przewiduje aż 86 proc. osób, które wzięły udział w badaniu. Niewiele mniej ankietowanych – 84 proc. – jest również zdania, że w nowym roku zapłacimy więcej też za żywność i usługi.
– Jeśli taki scenariusz się spełni, wyższe opłaty mieszkaniowe i koszty życia zaczną w wielu domach „zjadać” efekt obniżek stóp procentowych. W wyniku serii obniżek stóp w 2025 r. raty kredytów mieszkaniowych zmniejszyły się średnio o 200–400 zł – mówi Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich, ekspertka portalu Nieruchomosci-online.pl. – Dla wielu kredytobiorców to była odczuwalna ulga. Teraz wiele osób obawia się jednak, że przez ryzyko podwyżek kosztów życia tańszy kredyt może wcale nie przełożyć się na realne poczucie większego luzu w domowym budżecie. Widoczne są też obawy przed powtórzeniem sytuacji z ostatnich lat, kiedy tempo wzrostu dochodów nie nadążało za rosnącymi kosztami życia – mówi.
Wiara w kolejne obniżki stóp procentowych jest jednak duża. Takich decyzji Rady Polityki Pieniężnej w 2026 r. spodziewa się 43 proc. ankietowanych.
Badanie wskazuje też, że 24 proc. ankietowanych przewiduje poprawę swojej sytuacji finansowej w 2026 r. Grono pesymistów liczących się z pogorszeniem sytuacji materialnej jest podobne (25 proc.). Najwięcej osób – 32 proc. – jest zdania, że w najbliższych 12 miesiącach nic się u nich pod tym względem nie zmieni.
Optymizm słabnie wraz z wiekiem. Im starsza grupa wiekowa, tym niższy odsetek osób wierzących w to, że w 2026 r. „będzie lepiej”.
– Swoją przyszłoroczną sytuację finansową najbardziej optymistycznie widzą dwie najmłodsze grupy badanych: 18-24 oraz 25-34 lata, gdzie odpowiednio 44 oraz 35 proc. osób jest zdania, że ich sytuacja finansowa się poprawi. W przypadku badanych powyżej 55. roku życia jest to tylko 15 proc. – podaje Anna Zachara-Widła. – Zdecydowanie częściej taką poprawę przewidują mieszkańcy największych miast, a najrzadziej mieszkańcy wsi – dodaje.
Jak mówi Rafał Bieńkowski z działu analiz Nieruchomosci-online.pl, w 2025 r. ceny mieszkań były względnie stabilne, z lokalnie pojawiającymi się lekkimi spadkami. – Jednak, jak wskazują analizy ekonomistów, w 2026 r. może to się zmienić. Ceny mogą ponownie nieco wzrosnąć, głównie przez odbudowujący się popyt napędzany lepszą dostępnością kredytów – zauważa ekspert.
Polacy też nie mają większych złudzeń, jeśli chodzi o szanse na obniżki cen mieszkań w 2026 r. – tylko 13 proc. ankietowanych uważa taki scenariusz za „prawdopodobny” lub „bardzo prawdopodobny”. Aż 45 proc. uznało spadki cen za „mało prawdopodobne”, a kolejne 28 proc. za nierealne.
– Z jednej strony – pesymizm w kwestii cen pokazuje, że staramy się realnie podchodzić do sytuacji na rynku. Z drugiej strony – fakt, że tylko 13 proc. badanych spodziewa się spadku cen, brzmi też trochę jak sygnał zmęczenia. Najwyraźniej coraz częściej zakładamy, że taniej po prostu nie będzie – dodaje Rafał Bieńkowski.
Badanie zostało zrealizowane w drugiej połowie listopada przez agencję Inquiry na zlecenie Nieruchomosci-online.pl.
