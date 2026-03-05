USA i Izrael atakują Iran od 28 lutego
28 lutego USA i Izrael rozpoczęły atakowanie z powietrza celów w Iranie – w pierwszym dniu ataków zginął najwyższy przywódca duchowy Iranu ajatollah Ali Chamenei. Iran odpowiedział odwetowymi atakami na Izrael, ale też na bazy amerykańskie na Bliskim Wschodzie oraz na państwa w regionie, które są sojusznikami USA – m.in. Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Kuwejt, Katar i Jordanię. 4 marca strącona została rakieta lecąca w stronę Turcji, a 5 marca doszło do ataku drona na lotnisko w Azerbejdżanie.
Spośród europejskich sojuszników USA swoje bazy do przeprowadzania „ograniczonych, defensywnych” ataków na Iran udostępniła Wielka Brytania. Odmówiła tego natomiast Hiszpania, za co Trump zagroził jej wstrzymaniem wymiany handlowej. Biały Dom twierdzi, że pod wpływem tych gróźb Hiszpania zmieniła zdanie ws. wykorzystania baz na jej terytorium, ale Madryt tego nie potwierdza.
Szef francuskiego MSZ Jean-Noël Barrot tuż po ataku mówił, że USA i Izrael „podjęły jednostronną decyzję o interwencji w Iranie”. Dodał, że zgodnie z prawem siły w stosunkach międzynarodowych można używać tylko po uzyskaniu mandatu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Z kolei prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił, że Paryż podziela cel Waszyngtonu, jakim jest uniemożliwienie Teheranowi zdobycia broni jądrowej, ale ataki amerykańskich sił zbrojnych na Iran są nielegalne.
Jak dotąd żadne z państw europejskich nie dołączyło do ataków na Iran, niektóre państwa kierują jednak w rejon Bliskiego Wschodu siły, które mają pomóc we wzmocnieniu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej regionu wobec podejmowanych przez Iran działań odwetowych.
W dotychczasowych atakach USA i Izraela na Iran zginąć miało ok. 1 230 osób (takie informacje przekazuje strona irańska). Donald Trump mówił, że operacja przeciw Iranowi może potrwać do czterech tygodni. Jednak 4 marca sekretarz obrony Pete Hegseth mówił już, że operacja może potrwać nawet osiem tygodni, a Politico dotarło do dokumentów przygotowanych przez Dowództwo Centralne, z których wynika, że konflikt z Iranem może potrwać nawet 100 dni.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem – polski rząd powinien skrytykować USA i Izrael za dokonanie ataku na Iran.
„Tak” odpowiedziało 44 proc. badanych.
Odpowiedzi „nie” udzieliło 28,9 proc. respondentów.
27,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.
– Odsetek osób popierających skrytykowanie władz USA i Izraela maleje wraz ze wzrostem wieku (58 proc. – najmłodsi, 39 proc. - najstarsi). Taką opinię wyraża blisko sześciu na dziesięciu respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym (57 proc.) i co druga osoba, której dochody wynoszą nie więcej niż 3000 zł netto. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, ta odpowiedź jest najbardziej popularna wśród mieszkańców miast, których liczba ludności nie przewyższa 20 tys. (57 proc.) – komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 3-4 marca 2026 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
