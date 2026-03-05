Nasze obecne 550 ton złota miało nas plasować na 11-12 miejscu wśród krajów, które posiadają największe zasoby tego kruszcu. Miało przy tym wedle szacunków stanowić pod koniec roku już ponad 30 proc. naszych rezerw walutowych.

Powinniśmy nadal kupować złoto

– Banki centralne, w tym NBP, trzymają swoje rezerwy w innych bankach centralnych, czyli lokują pieniądze w zagranicznych aktywach finansowych. To mogą być na przykład obligacje rządu amerykańskiego czy strefy euro. Ale mogą to być także aktywa w postaci złota – mówi „Rzeczpospolitej” Maciej Bukowski, ekonomista, prezes zarządu WiseEuropa.

Wskazuje, że większość krajów rozwiniętych ma aktywa zdywersyfikowane. Mają zarówno obligacje, jak i złoto. – Robi się to dlatego, że te aktywa nie są ze sobą w pełni skorelowane. Są wręcz ujemnie skorelowane, co oznacza, że gdy wartość dolara spada, to cena złota w dolarach rośnie. To dlatego portfele konstruuje się tak, by mieć trochę tego, trochę tego i trochę tamtego. Chodzi o to, by być zdywersyfikowanym i nie mieć wszystkiego w jednym koszyku – tłumaczy Maciej Bukowski.

Zwraca uwagę, że do niedawna Polska miała relatywnie niewielkie rezerwy złota. – Od początku, ze względu właśnie na ujemną korelację z dolarem, byłem za tym, by je zwiększać. No i to się opłaciło. Rezerwy wzrosły, to zwiększa wiarygodność Polski, także w perspektywie jakichś mocnych kryzysów. W takiej sytuacji można będzie te rezerwy spieniężyć. Tak robi na przykład Rosja, która jest w jeszcze lepszej sytuacji, bo nie dość, że ma rezerwy złota, to ma też złoża tego kruszcu – wyjaśnia szef WiseEuropa.

Zdaniem Macieja Bukowskiego nasze rezerwy w złocie wciąż nie są wcale tak duże. – Ich wyzbywanie się po to, by nie zwiększać długu, nie jest dobrym pomysłem. Polska jest wyeksponowana na ryzyka, powinniśmy więc raczej zwiększać naszą rezerwę w złocie – uważa prezes WiseEuropa.