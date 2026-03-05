Słup dymu nad Dubajem, po jednym z irańskich ataków
Portal Property Design zapytał Piotra Gierałtowskiego, jak w jego ocenie obecna sytuacja w regionie może wpłynąć na działalność polskich architektów na Bliskim Wschodzie.
Przyjechaliśmy turystycznie, jeśli ktoś tu się lansuje, to Rosjanie. Nie mamy żadnych jasnych komunikatów, czy rząd pomoże nam się wydostać z Dubaj...
Pracownia Piotra Gierałtowskiego w czasie 15 lat obecności na Bliskim Wschodzie projektowała zarówno prywatne domy, jak i wnętrza hotelowe, a nawet pałac dla członka rodziny królewskiej. Architekt przyznaje, że eskalacja napięć w regionie Zatoki Perskiej realnie przekłada się na działalność biznesową.
– Ma bardzo praktyczne konsekwencje dla biznesu: większą niepewność operacyjną, utrudnienia w podróżach oraz ostrożniejsze decyzje inwestycyjne w krótkim terminie. Warto jednak pamiętać, że w takich momentach szczególnie ważne jest rozróżnienie między obrazem sytuacji kreowanym przez media a tym, co realnie słyszymy od naszych pracowników na miejscu, a także od klientów i partnerów biznesowych w regionie – mówi architekt Piotr Gierałtowski w rozmowie z portalem Property Design.
Architekt uspokaja jednak, że projekty w regionie są kontynuowane.
– W większości przypadków mówimy raczej o dostosowaniu trybu współpracy i harmonogramów niż o wstrzymywaniu prac – wyjaśnia Piotr Gierałtowski.
Rozmówca portalu Property Design nie spodziewa się również, by z powodu toczącego się konfliktu rynek w regionie stał się mniej atrakcyjny. W jego ocenie może on reagować ostrożniej jedynie w krótkoterminowej perspektywie.
