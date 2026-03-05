Portal Property Design zapytał Piotra Gierałtowskiego, jak w jego ocenie obecna sytuacja w regionie może wpłynąć na działalność polskich architektów na Bliskim Wschodzie.

Konflikt na Bliskim Wschodzie i rosnąca niepewność. Architekt uczula

Pracownia Piotra Gierałtowskiego w czasie 15 lat obecności na Bliskim Wschodzie projektowała zarówno prywatne domy, jak i wnętrza hotelowe, a nawet pałac dla członka rodziny królewskiej. Architekt przyznaje, że eskalacja napięć w regionie Zatoki Perskiej realnie przekłada się na działalność biznesową.

– Ma bardzo praktyczne konsekwencje dla biznesu: większą niepewność operacyjną, utrudnienia w podróżach oraz ostrożniejsze decyzje inwestycyjne w krótkim terminie. Warto jednak pamiętać, że w takich momentach szczególnie ważne jest rozróżnienie między obrazem sytuacji kreowanym przez media a tym, co realnie słyszymy od naszych pracowników na miejscu, a także od klientów i partnerów biznesowych w regionie – mówi architekt Piotr Gierałtowski w rozmowie z portalem Property Design.

Architekt uspokaja jednak, że projekty w regionie są kontynuowane.