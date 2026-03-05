Rzeczpospolita

Nieruchomości
Od 15 lat projektuje budynki na Bliskim Wschodzie. Mówi, jak sytuacja wygląda dziś

Piotr Gierałtowski od 15 lat prowadzi projekty na Bliskim Wschodzie, m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Kuwejcie. Architekt niedawno wrócił z Emiratów i wkrótce znów wybiera się tam w interesach. W rozmowie z portalem Property Design mówi, jak wojna USA i Izraela z Iranem wpływa na sytuację w regionie.

Publikacja: 05.03.2026 15:39

Słup dymu nad Dubajem, po jednym z irańskich ataków

Foto: REUTERS

Anna Rogalska

Portal Property Design zapytał Piotra Gierałtowskiego, jak w jego ocenie obecna sytuacja w regionie może wpłynąć na działalność polskich architektów na Bliskim Wschodzie.

Czytaj więcej

W związku z wybuchem wojny wielu Polaków utknęło w Dubaju
Konflikty zbrojne
Przedsiębiorca ugrzązł w Dubaju. Mówi „Rzeczpospolitej”: To nieprawda, co mówi się w Polsce

Konflikt na Bliskim Wschodzie i rosnąca niepewność. Architekt uczula

Pracownia Piotra Gierałtowskiego w czasie 15 lat obecności na Bliskim Wschodzie projektowała zarówno prywatne domy, jak i wnętrza hotelowe, a nawet pałac dla członka rodziny królewskiej. Architekt przyznaje, że eskalacja napięć w regionie Zatoki Perskiej realnie przekłada się na działalność biznesową.

– Ma bardzo praktyczne konsekwencje dla biznesu: większą niepewność operacyjną, utrudnienia w podróżach oraz ostrożniejsze decyzje inwestycyjne w krótkim terminie. Warto jednak pamiętać, że w takich momentach szczególnie ważne jest rozróżnienie między obrazem sytuacji kreowanym przez media a tym, co realnie słyszymy od naszych pracowników na miejscu, a także od klientów i partnerów biznesowych w regionie – mówi architekt Piotr Gierałtowski w rozmowie z portalem Property Design.

Architekt uspokaja jednak, że projekty w regionie są kontynuowane.

– W większości przypadków mówimy raczej o dostosowaniu trybu współpracy i harmonogramów niż o wstrzymywaniu prac – wyjaśnia Piotr Gierałtowski.

Rozmówca portalu Property Design nie spodziewa się również, by z powodu toczącego się konfliktu rynek w regionie stał się mniej atrakcyjny. W jego ocenie może on reagować ostrożniej jedynie w krótkoterminowej perspektywie.

Czytaj więcej: Właśnie wrócił z Emiratów. Piotr Gierałtowski o tym, co naprawdę dzieje się dziś na Bliskim Wschodzie

