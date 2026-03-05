Z tego artykułu się dowiesz: Jakie jest planowane rozwiązanie NBP dla generowania kilkudziesięciu miliardów złotych zysku co roku?

Jakie metody są rozważane do uzyskania wysokich zysków z rezerw złota NBP?

Dlaczego w opinii Adama Glapińskiego zysk z rezerw powinien być przeznaczony na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych?

Jak przedstawiona przez Leszka Skibę koncepcja finansowa wpływa na zyski NBP w najbliższych latach?

Jakie dodatkowe zmiany ustawowe są rozważane w kontekście wykorzystania potencjału NBP?

Dlaczego NBP nie może stosować podobnych metod finansowych jak w okresie pandemii?

- Zamierzamy proponować takie działania, które nie będą prowadzić do uszczuplania posiadanych przez nas rezerw dewizowych. „Zrobimy” bardzo duży zysk niestandardowymi metodami, nie uszczuplając rezerw – wyjaśniał Glapiński. - Rezerwy gromadziliśmy w innym celu, jakim jest zapewnienie bezpiecznej pozycji Polski. Musimy mieć jeszcze większe rezerwy niż w tej chwili – mówił Glapiński.

Zgodnie z czwartkowymi wypowiedziami przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, w celu sfinansowania zapowiedzianego programu polski SAFE 0 proc. miałyby zostać wykorzystane zyski z rezerw złota NBP.

Wszystko wskazuje na to, że proponowany mechanizm finansowy to realizacja przez NBP dotychczas "papierowego" zysku na zgromadzonych rezerwach złota: albo poprzez ich sprzedaż (a następnie odkupienie), albo ewentualne przeksięgowanie ich wartości tak, aby wykazano bardzo wysoki jednorazowy "prawdziwy" zysk. Ten w 95 proc. zasiliłby budżet państwa. – Ale nic konkretnego nie zapowiedziałem – zastrzegał się w czwartek Glapiński wyjaśniając, że najpierw z koncepcjami muszą zapoznać się rząd i prezydent.