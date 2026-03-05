Po blisko 20 latach procesów na 5 lat pozbawienia wolności skazał w czwartek, 5 marca, Sąd Okręgowy w Warszawie Macieja S. i Łukasza K., czyli byłych prezesa i wiceprezesa Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej (WGI). Andrzej S. otrzymał karę 2 lat więzienia w zawieszeniu. Wszyscy trzej zapłacić mają także grzywny.

Reklama Reklama

Wyrok nie jest prawomocny: oskarżeni mogą się jeszcze od niego odwołać, na co będą mieli 14 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia.

Sędzia: wielowątkowa, skomplikowana sprawa menedżerów WGI

Dziś sędzia Anna Wierciszewska-Chojnowska przez ponad dwie godziny przedstawiała obecnym na rozprawie ustne motywy wyroku, który sąd wydał w postępowaniu karnym po tym, jak Prokuratura Okręgowa w Warszawie sporządziła akt oskarżenia, w którym domagała się wyższego wymiaru sprawiedliwości: po 10 lat więzienia dla Macieja S. i Łukasza K. oraz 5 lat dla Andrzeja S.

– Sprawa jest wielowątkowa i bardzo skomplikowana, ale kierując się zgromadzonym materiałem dowodowym, rozumem i doświadczeniem zawodowym oraz osobistym sąd takie rozstrzygnięcie podjął – powiedziała Anna Wierciszewska-Chojnowska.