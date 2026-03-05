Po blisko 20 latach procesów na 5 lat pozbawienia wolności skazał w czwartek, 5 marca, Sąd Okręgowy w Warszawie Macieja S. i Łukasza K., czyli byłych prezesa i wiceprezesa Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej (WGI). Andrzej S. otrzymał karę 2 lat więzienia w zawieszeniu. Wszyscy trzej zapłacić mają także grzywny.
Wyrok nie jest prawomocny: oskarżeni mogą się jeszcze od niego odwołać, na co będą mieli 14 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia.
Dziś sędzia Anna Wierciszewska-Chojnowska przez ponad dwie godziny przedstawiała obecnym na rozprawie ustne motywy wyroku, który sąd wydał w postępowaniu karnym po tym, jak Prokuratura Okręgowa w Warszawie sporządziła akt oskarżenia, w którym domagała się wyższego wymiaru sprawiedliwości: po 10 lat więzienia dla Macieja S. i Łukasza K. oraz 5 lat dla Andrzeja S.
Czytaj więcej
Sąd Okręgowy w Warszawie ogłosił w czwartek wyrok w sprawie szefów domu maklerskiego Warszawska Grupa Inwestycyjna, który okazał się piramidą finan...
– Sprawa jest wielowątkowa i bardzo skomplikowana, ale kierując się zgromadzonym materiałem dowodowym, rozumem i doświadczeniem zawodowym oraz osobistym sąd takie rozstrzygnięcie podjął – powiedziała Anna Wierciszewska-Chojnowska.
– Sąd bardzo długo zastanawiał się, jaka kara będzie karą sprawiedliwą – powiedziała dziś także sędzia, przyznając, że stopień szkodliwości społecznej czynu oskarżonych był wysoki, a szkoda, do której doprowadzili jest szkodą wielkich rozmiarów. Z jej wypowiedzi wynikało, że sąd wziął pod uwagę ułomność wymiaru sprawiedliwości oraz różne wnioski prokuratorskie przez ostatnich 20 lat. – 4 lata temu prokuratura wnioskowała o lżejszy wymiar kary – mówiła. – Oskarżeni 20 lat funkcjonowali w społeczeństwie nie popełniając przestępstw – argumentowała także.
– Za najważniejsze sąd uznał, czy informacje o stanie rachunków przestawiane klientom pozwalały im na podejmowanie świadomych decyzji – wyjaśniła Wierciszewska-Chojnowska. Tymczasem według jej słów „wycena była dowolna”, a „informacja o stanie rachunku nie miała nic wspólnego ze stanem rachunku”.
Byli menedżerowie WGI mieli wcześniej bronić się niedziałającym systemem informatycznym. Sędzia pouczyła ich dziś, że trzeba było wdrożyć inny system i prowadzić teczki klientów.
Sprawa z kodeksu karnego wróciła do sądu pierwszej instancji po tym, jak Sąd Apelacyjny w 2022 r. uchylił wyrok uniewinniający byłych menedżerów WGI wydany w 2020 r. i skierował ją do ponownego rozpatrzenia.
Dla poszkodowanych w aferze, których szkody liczone są w setkach milionów złotych, a w związku z upływem czasu nawet na ponad 1 mld zł, dzisiejszy wyrok niewiele zmienia. „Za znęcanie się nad strusiem sąd zasądził 4 lata” – napisał jeden z pokrzywdzonych do naszej redakcji.
– Sąd nie zasądza na rzecz żadnego pokrzywdzonego – mówiła sędzia wyjaśniając, że toczy się równoległe postępowanie z wniosku Komisji Nadzoru Finansowego, a dublowanie roszczeń w postępowaniach sądowych nie jest zgodne z przepisami.
Jacek Barszczewski, rzecznik KNF podaje, że 1 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził dochodzone przez KNF odszkodowania na rzecz powodów – byłych klientów WGI DM, „w dochodzonej przez przewodniczącego KNF wysokości, uznając w tym zakresie odpowiedzialność deliktową członków zarządu”. – Wyrok Sądu Okręgowego – co do zasady – jest korzystny dla powodów. Przewodniczący KNF osiągnął wszystko, co obiektywnie, w oparciu o obowiązujące przepisy, było możliwe do osiągnięcia w tym procesie. Nie posiadamy informacji o biegu sprawy w postępowaniu apelacyjnym – dodaje Jacek Barszczewski.
Chodzić miało o ponad 200 mln zł na rzecz około 670 osób.
– Egzekucja roszczeń odszkodowawczych od oskarżonych – niezależnie od podstawy prawnej – pozostaje otwartym i trudnym zagadnieniem, co zresztą wpisuje się w szerszy problem skuteczności ochrony pokrzywdzonych na polskim rynku finansowym – mówi nam prawnik reprezentujący poszkodowanych w postępowaniu karnym, mec. Robert Nogacki.
Warszawska Grupa Inwestycyjna działała od końca lat 90.. Została założona przez skazanego dziś Macieja S. oraz Emila Drożdża (b. męża Doroty Rabczewskiej, czyli popularnej Dody) i początkowo kusiła inwestorów zyskami z inwestycji w waluty. W 2004 r. po zmianie prawa postarała się o licencję na prowadzenie domu maklerskiego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Dwa lata później DM WGI licencję stracił, a KPWiG wytoczyła grupie sprawę sądową, w której domagała się wyrównania strat (220 mln zł) w imieniu 780 osób. Liczba rachunków, które prowadził DM WGI sięgała około 1500.
Inwestorów przyciągnęły m.in. wysokie obiecywane zyski, a przy tym dobra prasa WGI oraz znane nazwiska we władzach grupy.
Afera wybuchła, gdy okazało się, że dom maklerski inwestuje pieniądze klientów głównie w obligacje spółki zależnej WGI Consulting, a ta nie ewidencjonuje co z nimi robi. Ślady prowadziły do amerykańskiej instytucji Wachovia Securities, gdzie o tym co dzieje się z pieniędzmi decydować miała jedna osoba: makler Roman Śledziejowski, oskarżony potem w 2012 r. o defraudację pieniędzy inwestorów przez amerykańską FINRA (Financial Industry Regulatory Authority). Jednym z biznesów, który Śledziejowski miał prowadzić wspólnie z menedżerami WGI była deweloperska firma RML Development z osiedlami w Memphis.
W 2008 r. powstało stowarzyszenie, które domagało się zadośćuczynienia od KPWiG: uważało, że Komisja nie dopełniła obowiązków, pozwalając WGI działać bez licencji zanim jej udzieliła.
– W przypadku „polskiego SAFE” mogłyby pojawić się wątpliwości związane z zaufaniem do działań banku centralnego...
Być może trzeba stworzyć nowy podmiot z udziałem JSW, który będzie koordynatorem narodowego programu polskiego h...
Prezydent Karol Nawrocki oraz prezes NBP Adam Glapiński przedstawili ideę polskiego SAFE 0 proc., jako alternaty...
W grudniu 2026 r. aplikacja ma zostać rozbudowana o funkcje Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej co docelo...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas