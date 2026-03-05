USA sprzeciwiają się rezolucji MAEA potępiającej ataki na ukraińską sieć energetyczną. „Jest zbędna”

Zaporoska Elektrownia Jądrowa
Rezolucja, przyjęta przez 35-osobową Radę Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, jest już siódmą dotyczącą Ukrainy od czasu, gdy cztery lata temu Rosja rozpoczęła inwazję na swojego sąsiada.
Po raz pierwszy jednak przeciwko takiej rezolucji wystąpiły Stany Zjednoczone.
W oświadczeniu przedstawionym Radzie przed głosowaniem USA podkreśliły: „Choć nadal wspieramy działania IAEA prowadzone na miejscu, nie popieramy obecnego rozpatrywania przez Radę zbędnej rezolucji, która nie przyczynia się do osiągnięcia pokoju między Ukrainą a Rosją”.
Ostatecznie Rada IAEA przyjęła rezolucję 20 głosami „za”. Wśród państw popierających dokument znalazły się m.in. Francja, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Republika Południowej Afryki oraz Argentyna. Dziesięć państw wstrzymało się od głosu, a cztery były przeciw – poinformowali dyplomaci uczestniczący w zamkniętym posiedzeniu. Wśród krajów, które zdecydowały się na wstrzymanie od głosu, znalazły się m.in. Brazylia, Egipt, Maroko oraz Arabia Saudyjska.
Treść przyjętego dokumentu była jednak mniej stanowcza niż w przypadku wcześniejszych rezolucji. Jak wynika z tekstu, do którego dotarła agencja Reuters, Rada „ponownie podkreśla, że ataki wymierzone w ukraińską infrastrukturę energetyczną, zapewniającą zewnętrzne zasilanie elektrowni jądrowych — w tym Zaporoską Elektrownię Jądrową — stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego”.
Przyjęcie rezolucji nastąpiło po tym, jak Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu podczas głosowania Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych w lutym, w rocznicę rosyjskiej inwazji. Wówczas Zgromadzenie Ogólne przyjęło dokument wyrażający poparcie dla Ukrainy, potwierdzający nienaruszalność jej granic międzynarodowych oraz wskazujący na rosnące zaniepokojenie nasilającymi się rosyjskimi atakami na ludność cywilną i kluczową infrastrukturę energetyczną. Rezolucja została przyjęta 107 głosami za, 12 przeciw i 51 wstrzymujących się, w tym Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone argumentowały wówczas, że dokument przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne zawiera sformułowania, które mogą odwracać uwagę od trwających negocjacji mających na celu zakończenie konfliktu.
Prezydent USA Donald Trump w ubiegłym roku naciskał na Ukrainę, aby szybko zawarła porozumienie pokojowe, które mogłoby obejmować oddanie terytorium Rosji. Ukraina wykluczyła oddanie terytorium, Rosja zaś trwa przy swoich żądaniach przejęcia całego Donbasu.
