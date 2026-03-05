Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

USA sprzeciwiają się rezolucji MAEA potępiającej ataki na ukraińską sieć energetyczną. „Jest zbędna”

Stany Zjednoczone dołączyły do Rosji, Chin i Nigru, sprzeciwiając się rezolucji przyjętej przez organ nadzoru nuklearnego ONZ, potępiającej ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy jako zagrożenie dla bezpieczeństwa nuklearnego. Według USA rezolucja jest „zbędna”.

Publikacja: 05.03.2026 18:46

Zaporoska Elektrownia Jądrowa

Zaporoska Elektrownia Jądrowa

Foto: Stock Adobe

Agnieszka Kazimierczuk

Rezolucja, przyjęta przez 35-osobową Radę Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jest już siódmą dotyczącą Ukrainy od czasu, gdy cztery lata temu Rosja rozpoczęła inwazję na swojego sąsiada.

Po raz pierwszy jednak przeciwko takiej rezolucji wystąpiły Stany Zjednoczone.

USA: Zbędna rezolucja, która nie przyczyni się do pokoju

W oświadczeniu przedstawionym Radzie przed głosowaniem USA podkreśliły: „Choć nadal wspieramy działania IAEA prowadzone na miejscu, nie popieramy obecnego rozpatrywania przez Radę zbędnej rezolucji, która nie przyczynia się do osiągnięcia pokoju między Ukrainą a Rosją”.

Czytaj więcej

Keir Starmer, Wołodymyr Zełenski
Polityka
Nowa teoria spiskowa Kremla. Reakcja Wielkiej Brytanii była błyskawiczna

Ostatecznie Rada IAEA przyjęła rezolucję 20 głosami „za”. Wśród państw popierających dokument znalazły się m.in. Francja, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Republika Południowej Afryki oraz Argentyna. Dziesięć państw wstrzymało się od głosu, a cztery były przeciw – poinformowali dyplomaci uczestniczący w zamkniętym posiedzeniu. Wśród krajów, które zdecydowały się na wstrzymanie od głosu, znalazły się m.in. Brazylia, Egipt, Maroko oraz Arabia Saudyjska.

Reklama
Reklama

Treść przyjętego dokumentu była jednak mniej stanowcza niż w przypadku wcześniejszych rezolucji. Jak wynika z tekstu, do którego dotarła agencja Reuters, Rada „ponownie podkreśla, że ataki wymierzone w ukraińską infrastrukturę energetyczną, zapewniającą zewnętrzne zasilanie elektrowni jądrowych — w tym Zaporoską Elektrownię Jądrową — stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego”.

Czytaj więcej

Ukraińscy żołnierze
Dyplomacja
Nieoficjalnie: Ukraina bez gwarancji bezpieczeństwa USA, jeśli nie odda Rosji Donbasu?

USA wśród państw wstrzymujących się od potępienia Rosji w rocznicę wybuchu wojny

Przyjęcie rezolucji nastąpiło po tym, jak Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu podczas głosowania Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych w lutym, w rocznicę rosyjskiej inwazji. Wówczas Zgromadzenie Ogólne przyjęło dokument wyrażający poparcie dla Ukrainy, potwierdzający nienaruszalność jej granic międzynarodowych oraz wskazujący na rosnące zaniepokojenie nasilającymi się rosyjskimi atakami na ludność cywilną i kluczową infrastrukturę energetyczną. Rezolucja została przyjęta 107 głosami za, 12 przeciw i 51 wstrzymujących się, w tym Stany Zjednoczone.

Czytaj więcej

Władimir Putin
Dyplomacja
Władimir Putin: Rosja zajmie Donbas - tak lub inaczej

Stany Zjednoczone argumentowały wówczas, że dokument przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne zawiera sformułowania, które mogą odwracać uwagę od trwających negocjacji mających na celu zakończenie konfliktu.

Prezydent USA Donald Trump w ubiegłym roku naciskał na Ukrainę, aby szybko zawarła porozumienie pokojowe, które mogłoby obejmować oddanie terytorium Rosji. Ukraina wykluczyła oddanie terytorium, Rosja zaś trwa przy swoich żądaniach przejęcia całego Donbasu. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Mark Rutte
Konflikty zbrojne
Czy incydent z irańską rakietą skończy się interwencją NATO? Mark Rutte zabiera głos
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Fregata IRIS Dena, zdjęcie archiwalne
Konflikty zbrojne
Wojna sięga coraz dalej. Irańska fregata zatopiona u wybrzeży Sri Lanki
Dron uderzył w terminal lotniska w Azerbejdżanie
Konflikty zbrojne
Dwa irańskie drony spadły na terytorium Azerbejdżanu. Baku zapowiada odpowiedź
Gen. Roman Polko, były dowódca jednostki GROM
Konflikty zbrojne
Gen. Roman Polko ostro o operacji USA i Izraela w Iranie. „Nie widzę celu końcowego”
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama