USA sprzeciwiają się rezolucji MAEA potępiającej ataki na ukraińską sieć energetyczną. „Jest zbędna”

Rezolucja, przyjęta przez 35-osobową Radę Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, jest już siódmą dotyczącą Ukrainy od czasu, gdy cztery lata temu Rosja rozpoczęła inwazję na swojego sąsiada.

Po raz pierwszy jednak przeciwko takiej rezolucji wystąpiły Stany Zjednoczone.

USA: Zbędna rezolucja, która nie przyczyni się do pokoju

W oświadczeniu przedstawionym Radzie przed głosowaniem USA podkreśliły: „Choć nadal wspieramy działania IAEA prowadzone na miejscu, nie popieramy obecnego rozpatrywania przez Radę zbędnej rezolucji, która nie przyczynia się do osiągnięcia pokoju między Ukrainą a Rosją”.

Ostatecznie Rada IAEA przyjęła rezolucję 20 głosami „za”. Wśród państw popierających dokument znalazły się m.in. Francja, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Republika Południowej Afryki oraz Argentyna. Dziesięć państw wstrzymało się od głosu, a cztery były przeciw – poinformowali dyplomaci uczestniczący w zamkniętym posiedzeniu. Wśród krajów, które zdecydowały się na wstrzymanie od głosu, znalazły się m.in. Brazylia, Egipt, Maroko oraz Arabia Saudyjska.