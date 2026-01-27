W Davos doszło do spotkania Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Po spotkaniu przedstawiciele administracji USA mówili, że amerykańska propozycja udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa „nie będzie zawsze na stole”, co było sugestią, że USA mogą wycofać się z tej propozycji.

Ukraina chciałaby potwierdzenia gwarancji bezpieczeństwa USA, zanim zdecyduje się na jakiekolwiek ustępstwa terytorialne wobec Rosji. Tymczasem USA mają być przekonane, że Kijów musi zgodzić się na oddanie Donbasu, aby wojna mogła się skończyć i nie wywierają w tej kwestii poważnej presji na Władimirze Putinie – mówią rozmówcy „Financial Times”.

Biały Dom oficjalnie zaprzecza, jakoby USA uzależniały gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy od zgody na ustępstwa terytorialne. „To całkowicie nieprawdziwe – jedyną rolą USA w procesie pokojowym jest skłonienie obu stron do zawarcia porozumienia” – brzmi odpowiedź zastępczyni rzeczniczki Białego Domu, Anny Kelly, na pytanie brytyjskiego dziennika w tej sprawie.

Przedstawiciel ukraińskich władz: Amerykanie wykorzystują gwarancje bezpieczeństwa do presji na Ukrainę ws. ustępstw

Przedstawiciel administracji USA przekonuje anonimowo, że Waszyngton „nie próbuje zmusić Ukrainy do ustępstw terytorialnych” i zapewnia, że treść porozumienia pokojowego, jakie Ukraina zawrze z Rosją uzależniona jest od uzgodnień między Kijowem a Moskwą. Tymczasem przedstawiciel ukraińskich władz mówi, że Amerykanie „wykorzystują gwarancje (bezpieczeństwa)... by zmusić Ukrainę do ustępstw, które ich zdaniem mogą skłonić Rosję, by usiadła przy stole (negocjacyjnym)”.

Ukraińcy obawiają się, że jeśli Rosja uchwyci cały Donbas, stanie się on dla niej przyczółkiem do przyszłej inwazji w głąb Ukrainy.

Gwarancje bezpieczeństwa, jakie USA mają oferować Ukrainie mają przypominać te zapisane w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego i zawierać obietnicę odpowiedzi militarnej w przypadku ataku na Ukrainę.