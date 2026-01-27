Rzeczpospolita
Nieoficjalnie: Ukraina bez gwarancji bezpieczeństwa USA, jeśli nie odda Rosji Donbasu?

Stany Zjednoczone mają sygnalizować Ukrainie, że otrzyma od nich gwarancje bezpieczeństwa pod warunkiem, że zgodzi się na rosyjskie żądania dotyczące wycofania ukraińskiej armii z kontrolowanej jeszcze części Donbasu - podaje „Financial Times”.

Publikacja: 27.01.2026 11:28

Ukraińscy żołnierze

Ukraińscy żołnierze

Foto: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Od spełnienia jakiego warunku USA mają uzależnić udzielenie gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie?
  • Jakie stanowisko zajmuje ukraiński rząd w kwestii Donbasu?
  • Jakie jest oficjalne stanowisko Białego Domu ws. doniesień „Financial Times”?

Rosja, od czasu spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce w sierpniu 2025 roku, sygnalizuje, że uzależnia zgodę na zakończenie wojny od spełnienia jej roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy. Chodzi o kontrolowaną jeszcze przez Ukraińców część obwodu donieckiego – silnie ufortyfikowany teren obejmujący niespełna 20 proc. terytorium tego obwodu. Ukraina odrzuca taką możliwość – proponuje natomiast, by sporny teren uczynić wolną strefą gospodarczą. W takiej sytuacji Ukraińcy mieliby wycofać się na pewną odległość w głąb swojego terytorium – ale na taką samą odległość miałaby się wycofać rosyjska armia. Ponadto terytorium to miałoby nadal być uznawane za terytorium ukraińskie. 

Prezydenci USA i Rosji

Prezydenci USA i Rosji

Foto: PAP

Biały Dom oficjalnie zaprzecza, by uzależniał gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy od oddania Rosjanom Donbasu

Tymczasem „Financial Times”, powołując się na osiem źródeł zbliżonych do negocjacji między USA a Ukrainą, podaje, że Waszyngton ma informować Kijów, że Ukraina otrzyma gwarancje bezpieczeństwa USA, jeśli zgodzi się oddać Donbas Rosji. 

Ponadto USA miały – jak podają dwa źródła znające kulisy rozmów – obiecać Ukrainie większe dostawy broni, by zwiększyć siłę ukraińskiej armii już po zawarciu pokoju z Rosją, jeśli Kijów zgodzi się na ustępstwa terytorialne w Donbasie wobec Rosji. 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyrażał nadzieję na podpisanie umowy z USA ws. gwarancji bezpieczeństwa oraz umowy ws. powojennej odbudowy Ukrainy jeszcze w styczniu, co miałoby dać mu atuty w rozmowach pokojowych z Rosją. 

Rosyjskie zdobycze w Donbasie, a także w obwodach zaporoskim i chersońskim od grudnia 2024 do grudni

Rosyjskie zdobycze w Donbasie, a także w obwodach zaporoskim i chersońskim od grudnia 2024 do grudnia 2025 roku (MAPA)

Foto: PAP

Teraz jednak USA mają sygnalizować Ukrainie, że podpisanie umowy o gwarancjach bezpieczeństwa jest uzależnione od dojścia do porozumienia z Rosją, domagającą się ustępstw terytorialnych. Ukraińscy i europejscy rozmówcy „Financial Times” opisują stanowisko USA jako próbę zmuszenia Ukrainy do bolesnych ustępstw terytorialnych na rzecz Rosji. 

USA nie wyraziły jeszcze ostatecznej zgody na podpisanie któregokolwiek z porozumień, o których mówi Zełenski, mimo że prezydent Ukrainy w czasie Światowego Forum Gospodarczego w Davos stwierdził, iż tekst umowy z gwarancjami bezpieczeństwa jest „w 100 procentach gotowy”. Wysoki rangą przedstawiciel ukraińskich władz mówi dziś jednak, że USA „za każdym razem się zatrzymują”, gdy przychodzi czas na podpisanie umowy ws. gwarancji bezpieczeństwa. 

W Davos doszło do spotkania Zełenskiego z Donaldem Trumpem. Po spotkaniu przedstawiciele administracji USA mówili, że amerykańska propozycja udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa „nie będzie zawsze na stole”, co było sugestią, że USA mogą wycofać się z tej propozycji. 

Ukraina chciałaby potwierdzenia gwarancji bezpieczeństwa USA, zanim zdecyduje się na jakiekolwiek ustępstwa terytorialne wobec Rosji. Tymczasem USA mają być przekonane, że Kijów musi zgodzić się na oddanie Donbasu, aby wojna mogła się skończyć i nie wywierają w tej kwestii poważnej presji na Władimirze Putinie – mówią rozmówcy „Financial Times”. 

Biały Dom oficjalnie zaprzecza, jakoby USA uzależniały gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy od zgody na ustępstwa terytorialne. „To całkowicie nieprawdziwe – jedyną rolą USA w procesie pokojowym jest skłonienie obu stron do zawarcia porozumienia” – brzmi odpowiedź zastępczyni rzeczniczki Białego Domu, Anny Kelly, na pytanie brytyjskiego dziennika w tej sprawie. 

Przedstawiciel ukraińskich władz: Amerykanie wykorzystują gwarancje bezpieczeństwa do presji na Ukrainę ws. ustępstw

Przedstawiciel administracji USA przekonuje anonimowo, że Waszyngton „nie próbuje zmusić Ukrainy do ustępstw terytorialnych” i zapewnia, że treść porozumienia pokojowego, jakie Ukraina zawrze z Rosją uzależniona jest od uzgodnień między Kijowem a Moskwą. Tymczasem przedstawiciel ukraińskich władz mówi, że Amerykanie „wykorzystują gwarancje (bezpieczeństwa)... by zmusić Ukrainę do ustępstw, które ich zdaniem mogą skłonić Rosję, by usiadła przy stole (negocjacyjnym)”. 

Ukraińcy obawiają się, że jeśli Rosja uchwyci cały Donbas, stanie się on dla niej przyczółkiem do przyszłej inwazji w głąb Ukrainy. 

Gwarancje bezpieczeństwa, jakie USA mają oferować Ukrainie mają przypominać te zapisane w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego i zawierać obietnicę odpowiedzi militarnej w przypadku ataku na Ukrainę.

