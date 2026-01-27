Francuscy politycy krytycznie odnieśli się do słów sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego, który w Parlamencie Europejskim, odpowiadając na pytanie francuskiego europarlamentarzysty Pierre'a-Romaina Thionnetego, polityka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, stwierdził, że Europa nie jest w stanie zapewnić sobie bezpieczeństwa bez pomocy USA.

Reklama Reklama

Co Mark Rutte powiedział na forum Parlamentu Europejskiego o zdolności Europy do obrony?

– Jeśli ktoś uważa, że Unia Europejska lub Europa jako całość może się obronić bez USA, to niech dalej śni – stwierdził Rutte. Sekretarz generalny NATO zwrócił uwagę, że aby Unia Europejska całkowicie uzależniła się w kwestii bezpieczeństwa od USA, wydatki na obronność musiałyby wzrosnąć powyżej poziomu 5 proc. PKB, postulowanego obecnie w Sojuszu, nawet do 10 proc. PKB. Ponadto – jak zauważył Rutte – Europa musiałaby wydać kolejne miliardy euro na budowę swoich sił nuklearnych. – Bez USA stracilibyście ostatecznego gwaranta naszej wolności, czyli amerykański parasol nuklearny. No więc powodzenia – mówił, zwracając się do europosłów Rutte.

Postulaty osiągnięcia autonomii w zakresie bezpieczeństwa przez Europę pojawiają się w związku z działaniami Donalda Trumpa na arenie międzynarodowej. W ciągu minionych tygodni USA wywierały bardzo silną presję na Danię, by ta przekazała im kontrolę nad Grenlandią, autonomicznym terytorium zależnym Królestwa Danii. W pewnym momencie rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, wypowiadając się w kontekście Grenlandii, zwracała uwagę, że prezydent USA zawsze ma do dyspozycji armię jako narzędzie realizacji swojej polityki. Premier Danii Mette Frederiksen ostrzegała wówczas, że interwencja zbrojna USA na terytorium Grenlandii oznaczałaby koniec NATO.

Donald Trump w ostatnich dniach poddawał również w wątpliwość solidarność sojuszników z NATO z USA. W Davos mówił, że nie jest pewien, czy członkowie NATO przyszliby na pomoc Stanom Zjednoczonym, a w rozmowie z Fox News mówił, że wprawdzie w Afganistanie państwa NATO wsparły USA (była to konsekwencja jedynego w historii Sojuszu przypadku, gdy jeden z sojuszników powołał się na artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego mówiący o pomocy wzajemnej – zrobił to Waszyngton po ataku terrorystycznym na USA z 11 września 2001 roku), ale – jak mówił – ich żołnierze „trzymali się trochę z tyłu, z dala od frontu”. Trump w jednym z wpisów w serwisie Truth Social sugerował też, że może wezwać sojuszników z NATO, w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, na południową granicę USA, by pomogli chronić Stany Zjednoczone przed napływem nielegalnych imigrantów.