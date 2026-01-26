Szef NATO: Europa nie obroni się bez USA. Marzcie dalej

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są przyczyny napięć między Unią Europejską a USA na tle militarnym?

Jakie konsekwencje miałoby dla Europy dążenie do strategicznej autonomii obronnej?

Na czym polega zaangażowanie USA w artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego?

Jakie są kontrowersje wokół pomysłu stworzenia europejskiej armii?

Co wywołało kontrowersje związane z wypowiedziami Donalda Trumpa na temat wojny w Afganistanie?

Wypowiedź szefa Sojuszu była reakcją na nasilające się głosy, by Unia Europejska uniezależniła się militarnie od Waszyngtonu — zwłaszcza po napięciach wywołanych ostatnio przez spór wokół Grenlandii.

Rutte nie pozostawił wątpliwości co do swojego stanowiska, występując przed europosłami w Parlamencie Europejskim. – Jeśli ktoś uważa, że Unia Europejska lub Europa jako całość może się obronić bez USA, to niech dalej śni. To po prostu niemożliwe – stwierdził.

W ostatnich tygodniach relacje w ramach NATO zostały wystawione na próbę po tym, jak prezydent USA Donald Trump zagroził przejęciem Grenlandii — autonomicznego terytorium należącego do Danii. Choć po rozmowach z Markiem Ruttem amerykański przywódca wycofał się z tej retoryki, kryzys dyplomatyczny już zdążył wywołać polityczne reperkusje.

Atmosfery między państwami Europy a USA nie poprawiła też wypowiedź prezydenta USA, w której Donald Trump umniejszał rolę sojuszniczych wojsk w Afganistanie.