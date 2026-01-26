Szef NATO: Europa nie obroni się bez USA. Marzcie dalej

Aktualizacja: 26.01.2026 20:58 Publikacja: 26.01.2026 19:44
Mark Rutte
Foto: Reuters, Yves Herman
Wypowiedź szefa Sojuszu była reakcją na nasilające się głosy, by Unia Europejska uniezależniła się militarnie od Waszyngtonu — zwłaszcza po napięciach wywołanych ostatnio przez spór wokół Grenlandii.
Rutte nie pozostawił wątpliwości co do swojego stanowiska, występując przed europosłami w Parlamencie Europejskim. – Jeśli ktoś uważa, że Unia Europejska lub Europa jako całość może się obronić bez USA, to niech dalej śni. To po prostu niemożliwe – stwierdził.
W ostatnich tygodniach relacje w ramach NATO zostały wystawione na próbę po tym, jak prezydent USA Donald Trump zagroził przejęciem Grenlandii — autonomicznego terytorium należącego do Danii. Choć po rozmowach z Markiem Ruttem amerykański przywódca wycofał się z tej retoryki, kryzys dyplomatyczny już zdążył wywołać polityczne reperkusje.
Atmosfery między państwami Europy a USA nie poprawiła też wypowiedź prezydenta USA, w której Donald Trump umniejszał rolę sojuszniczych wojsk w Afganistanie.
Sytuacje ta dodała energii tym środowiskom w Europie, które domagają się twardszej postawy wobec Trumpa i zerwania z wieloletnim uzależnieniem militarnym od Stanów Zjednoczonych.
Zdaniem szefa NATO wizja europejskiej samodzielności obronnej ma ogromną — i często pomijaną — cenę. Rutte wskazał, że państwa UE musiałyby podwoić wydatki obronne, znacznie przekraczając obecny cel NATO wynoszący 5 proc. PKB, i dojść nawet do poziomu 10 proc.
Dodatkowo Europa musiałaby przeznaczyć miliardy euro na budowę własnego potencjału nuklearnego. – Bez USA stracilibyście ostatecznego gwaranta naszej wolności, czyli amerykański parasol nuklearny. No więc powodzenia – ironizował Rutte.
Sekretarz generalny NATO zapewnił jednocześnie, że zaangażowanie USA w artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, mówiący o wzajemnej obronie, pozostaje „pełne i niepodważalne”. Zaznaczył jednak, że Waszyngton oczekuje od europejskich sojuszników dalszego zwiększania nakładów na wojsko.
– Stany Zjednoczone potrzebują bezpiecznego obszaru euroatlantyckiego i bezpiecznej Europy. Dlatego NATO leży w ich żywotnym interesie – podkreślił Rutte.
Szef NATO po raz kolejny pochwalił Donalda Trumpa za wywieranie presji na europejskich sojuszników, by realnie zwiększali swoje budżety obronne. Jednocześnie stanowczo odniósł się do pomysłu forsowanego niedawno przez unijnego komisarza ds. obrony Andriusa Kubiliusa, który sugerował możliwość stworzenia europejskiej siły zbrojnej zdolnej zastąpić wojska USA w Europie.
– To tylko skomplikuje sytuację. Myślę, że Władimir Putin byłby tym zachwycony. Lepiej się nad tym jeszcze raz zastanowić – ostrzegł Rutte.
Rutte wrócił także do kontrowersyjnych wypowiedzi Trumpa dotyczących wojny w Afganistanie, w których amerykański prezydent umniejszał rolę sojuszników USA. Jak podkreślił szef NATO, koszt tej misji był wspólny i bardzo wysoki.
– Na każdych dwóch poległych żołnierzy amerykańskich przypadał jeden żołnierz sojuszniczego lub partnerskiego państwa NATO, który nie wrócił do domu – przypomniał.
Zapewnił przy tym, że wbrew politycznym napięciom Stany Zjednoczone doceniają wkład swoich sojuszników i ich poświęcenie w operacjach wojskowych.
