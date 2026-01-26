Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Szef NATO: Europa nie obroni się bez USA. Marzcie dalej

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ostrzegł w poniedziałek w Brukseli, że Europa nie jest w stanie samodzielnie zagwarantować sobie bezpieczeństwa bez wsparcia Stanów Zjednoczonych.

Publikacja: 26.01.2026 19:44

Mark Rutte

Mark Rutte

Foto: Reuters, Yves Herman

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są przyczyny napięć między Unią Europejską a USA na tle militarnym?
  • Jakie konsekwencje miałoby dla Europy dążenie do strategicznej autonomii obronnej?
  • Na czym polega zaangażowanie USA w artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego?
  • Jakie są kontrowersje wokół pomysłu stworzenia europejskiej armii?
  • Co wywołało kontrowersje związane z wypowiedziami Donalda Trumpa na temat wojny w Afganistanie?

Wypowiedź szefa Sojuszu była reakcją na nasilające się głosy, by Unia Europejska uniezależniła się militarnie od Waszyngtonu — zwłaszcza po napięciach wywołanych ostatnio przez spór wokół Grenlandii.

Rutte nie pozostawił wątpliwości co do swojego stanowiska, występując przed europosłami w Parlamencie Europejskim. – Jeśli ktoś uważa, że Unia Europejska lub Europa jako całość może się obronić bez USA, to niech dalej śni. To po prostu niemożliwe – stwierdził.

W ostatnich tygodniach relacje w ramach NATO zostały wystawione na próbę po tym, jak prezydent USA Donald Trump zagroził przejęciem Grenlandii — autonomicznego terytorium należącego do Danii. Choć po rozmowach z Markiem Ruttem amerykański przywódca wycofał się z tej retoryki, kryzys dyplomatyczny już zdążył wywołać polityczne reperkusje.

Atmosfery między państwami Europy a USA nie poprawiła też wypowiedź prezydenta USA, w której Donald Trump umniejszał rolę sojuszniczych wojsk w Afganistanie.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Trump umniejszał żołnierzom walczącym w Afganistanie. Nawrocki: Nie myślał o Polakach
Polityka
Trump umniejszał żołnierzom walczącym w Afganistanie. Nawrocki: Nie myślał o Polakach

Sytuacje ta dodała energii tym środowiskom w Europie, które domagają się twardszej postawy wobec Trumpa i zerwania z wieloletnim uzależnieniem militarnym od Stanów Zjednoczonych.

Rutte ostrzega przed ceną „strategicznej autonomii”

Zdaniem szefa NATO wizja europejskiej samodzielności obronnej ma ogromną — i często pomijaną — cenę. Rutte wskazał, że państwa UE musiałyby podwoić wydatki obronne, znacznie przekraczając obecny cel NATO wynoszący 5 proc. PKB, i dojść nawet do poziomu 10 proc.

Dodatkowo Europa musiałaby przeznaczyć miliardy euro na budowę własnego potencjału nuklearnego. – Bez USA stracilibyście ostatecznego gwaranta naszej wolności, czyli amerykański parasol nuklearny. No więc powodzenia – ironizował Rutte.

Czytaj więcej

Brytyjczycy ostro o słowach Trumpa ws. wojny w Afganistanie. „Unikał służby, jak śmie?”
Polityka
Brytyjczycy ostro o słowach Trumpa ws. wojny w Afganistanie. „Unikał służby, jak śmie?”

Rutte zapewnia o zaangażowaniu USA w artykuł 5 NATO

Sekretarz generalny NATO zapewnił jednocześnie, że zaangażowanie USA w artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, mówiący o wzajemnej obronie, pozostaje „pełne i niepodważalne”. Zaznaczył jednak, że Waszyngton oczekuje od europejskich sojuszników dalszego zwiększania nakładów na wojsko.

Reklama
Reklama

– Stany Zjednoczone potrzebują bezpiecznego obszaru euroatlantyckiego i bezpiecznej Europy. Dlatego NATO leży w ich żywotnym interesie – podkreślił Rutte.

Pochwały dla Trumpa i sceptycyzm wobec europejskiej armii

Szef NATO po raz kolejny pochwalił Donalda Trumpa za wywieranie presji na europejskich sojuszników, by realnie zwiększali swoje budżety obronne. Jednocześnie stanowczo odniósł się do pomysłu forsowanego niedawno przez unijnego komisarza ds. obrony Andriusa Kubiliusa, który sugerował możliwość stworzenia europejskiej siły zbrojnej zdolnej zastąpić wojska USA w Europie.

– To tylko skomplikuje sytuację. Myślę, że Władimir Putin byłby tym zachwycony. Lepiej się nad tym jeszcze raz zastanowić – ostrzegł Rutte.

Czytaj więcej

Nuuk na Grenlandii, widok z drona
Społeczeństwo
Sondaż: Polacy jednoznacznie oceniają działania Donalda Trumpa ws. Grenlandii

Kontrowersyjna wypowiedź Trumpa o Afganistanie

Rutte wrócił także do kontrowersyjnych wypowiedzi Trumpa dotyczących wojny w Afganistanie, w których amerykański prezydent umniejszał rolę sojuszników USA. Jak podkreślił szef NATO, koszt tej misji był wspólny i bardzo wysoki.

– Na każdych dwóch poległych żołnierzy amerykańskich przypadał jeden żołnierz sojuszniczego lub partnerskiego państwa NATO, który nie wrócił do domu – przypomniał.

Reklama
Reklama

Zapewnił przy tym, że wbrew politycznym napięciom Stany Zjednoczone doceniają wkład swoich sojuszników i ich poświęcenie w operacjach wojskowych.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Organizacje NATO Mark Rutte
Ajatollahowie utopili bunt we krwi, ale nie mogą być pewni utrzymania władzy
Polityka
Iran: Bunt utopiony we krwi. Gdzie jest najwyższy przywódca Ali Chamenei?
Xi Jinping
Polityka
Xi Jinping umacnia kontrolę nad armią. Najważniejszy generał odsunięty
Fragment nagrania przedstawiającego interwencję funkcjonariuszy wobec Alexa Prettiego
Polityka
Polityk z Partii Republikańskiej: Amerykanie widzą w telewizji, że się do nich strzela
Donald Trump i Władimir Putin
Polityka
Więcej Holendrów uważa, że zagrożeniem są dla nich USA Trumpa, niż że Rosja Putina
Dominik Tarczyński, europoseł PiS
Polityka
Z kim rząd Izraela zwalcza antysemityzm. Wśród uczestników konferencji Dominik Tarczyński
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama