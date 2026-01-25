Słowa prezydenta USA skomentował prezydent Karol Nawrocki. – Jako prezydent Polski wręczam także gwiazdy Afganistanu, gwiazdy Iraku, więc wiem, jak wyglądał udział żołnierzy polskich w Afganistanie i w Iraku. Jak bardzo możemy liczyć i nasi sojusznicy mogą liczyć na polskich żołnierzy. Wie o tym także prezydent Trump, który w czasie wielu dyskusji ze mną, czy to dyskusji bilateralnych, czy także swoich wypowiedzi publicznych mówił o tym, jaką wartość ma polski żołnierz – powiedział Karol Nawrocki, cytowany przez Onet. – Polski żołnierz jest naszym dobrem narodowym. Jest żołnierzem, który jest szanowany przez wszystkich sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, naszych sąsiadów, a także naszych sojuszników poza Atlantykiem – podkreślał.

Nawrocki zaznaczył także, że czwartkowe spotkanie z Trumpem prezydent USA zakończył słowami „you are great warriors”. – Czyli mając świadomość tego, że polski żołnierz jest zawsze tam, gdzie jest interes. Przede wszystkim Rzeczpospolitej albo gdzie jest interes sojuszniczy Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO – powiedział prezydent.

O kim myślał Trump, krytykując żołnierzy walczących w Afganistanie? Nawrocki: Nie wiem, ale nie o Polsce

Nawrocki zaznaczył również, że nie wie, o kim myślał prezydent Donald Trump w swojej wypowiedzi. – Jak widzimy, wszyscy sojusznicy się odezwali, podkreślając swoje zaangażowanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast ambasador Rose, ambasador Stanów Zjednoczonych, wysłał ostatnio publiczną informację o tym, że Stany Zjednoczone wiedzą, jak wielki wkład ma Polska w działania sojusznicze – podkreślił polityk.

Prezydent poinformował też, że po tym, jak wokół wypowiedzi prezydenta Trumpa wybuchła burza, skontaktował się on z najwyższymi oficerami. – Także na tym poziomie relacje polsko-amerykańskie, szacunek dla polskiego żołnierza ze strony Stanów Zjednoczonych na poziomie generałów i oficerów, jest zauważalny także przez naszych najwyższych oficerów – powiedział. – Chciałem zauważyć, że po niedookreślonych słowach prezydenta Trumpa – ja jestem przekonany, że o Polsce nie myślał, bo nie po to mówiłby mi 48 godzin wcześniej, że jesteśmy „great warriors” – największe larum podnoszą często ci, którzy jeszcze nie przeprosili za obrażanie polskiego żołnierza, a są Polakami albo polskimi parlamentarzystami, albo polskimi celebrytami. Mam nadzieję, że ta cała sytuacja wywoła też taką narodową refleksję o tym, że mundur polskiego żołnierza jest święty i w Polsce, i na całym świecie – zaznaczył Karol Nawrocki.

To nie pierwszy komentarz Karola Nawrockiego na ten temat. Wcześniej polityk opublikował w sieci wpis dotyczący wypowiedzi prezydenta USA.