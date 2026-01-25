Aktualizacja: 25.01.2026 19:45 Publikacja: 25.01.2026 19:10
Foto: REUTERS/Kuba Stezycki
Donald Trump w rozmowie z Fox Business powiedział, że nie przekonuje go argument o tym, że europejscy sojusznicy wsparli USA w czasie interwencji w Afganistanie. Do sprawy odniósł się – już po raz kolejny – prezydent Karol Nawrocki.
Czytaj więcej
„Nie ma wątpliwości, że polscy żołnierze to bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowa...
– Zrobili to. Trzymali się trochę z tyłu, z dala od frontu – stwierdził Donald Trump, mówiąc o europejskich sojusznikach, którzy wsparli USA w czasie interwencji w Afganistanie. Zgodnie z zasadą zbiorowej obrony NATO, zapisaną w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, atak na jedno państwo członkowskie jest uznawany za atak na cały Sojusz. Artykuł ten został uruchomiony tylko raz w historii NATO – po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych. W konsekwencji państwa sojusznicze wzięły udział w wieloletnich działaniach wojennych właśnie w Afganistanie.
Wcześniej – w czasie przemówienia wygłoszonego na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos – prezydent USA wyrażał wątpliwość, czy sojusznicy USA z NATO przyszliby Stanom Zjednoczonym na pomoc, choć – jak zapewniał – Stany Zjednoczone są lojalnym sojusznikiem. W czwartek, w serwisie Truth Social, Trump znów zakwestionował zaś solidarność sojuszników z NATO, pisząc: „może powinniśmy przetestować NATO: przywołać artykuł 5 i zmusić NATO, aby przybyło tu i chroniło naszą południową granicę przed dalszą inwazją nielegalnych imigrantów, uwalniając dużą liczbę patroli straży granicznej do realizacji innych zadań”.
Słowa prezydenta USA skomentował prezydent Karol Nawrocki. – Jako prezydent Polski wręczam także gwiazdy Afganistanu, gwiazdy Iraku, więc wiem, jak wyglądał udział żołnierzy polskich w Afganistanie i w Iraku. Jak bardzo możemy liczyć i nasi sojusznicy mogą liczyć na polskich żołnierzy. Wie o tym także prezydent Trump, który w czasie wielu dyskusji ze mną, czy to dyskusji bilateralnych, czy także swoich wypowiedzi publicznych mówił o tym, jaką wartość ma polski żołnierz – powiedział Karol Nawrocki, cytowany przez Onet. – Polski żołnierz jest naszym dobrem narodowym. Jest żołnierzem, który jest szanowany przez wszystkich sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, naszych sąsiadów, a także naszych sojuszników poza Atlantykiem – podkreślał.
Nawrocki zaznaczył także, że czwartkowe spotkanie z Trumpem prezydent USA zakończył słowami „you are great warriors”. – Czyli mając świadomość tego, że polski żołnierz jest zawsze tam, gdzie jest interes. Przede wszystkim Rzeczpospolitej albo gdzie jest interes sojuszniczy Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO – powiedział prezydent.
Czytaj więcej
„Krytyka postawy niektórych państw europejskich nie może dotyczyć i nie dotyczy postawy Polski i...
Nawrocki zaznaczył również, że nie wie, o kim myślał prezydent Donald Trump w swojej wypowiedzi. – Jak widzimy, wszyscy sojusznicy się odezwali, podkreślając swoje zaangażowanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast ambasador Rose, ambasador Stanów Zjednoczonych, wysłał ostatnio publiczną informację o tym, że Stany Zjednoczone wiedzą, jak wielki wkład ma Polska w działania sojusznicze – podkreślił polityk.
Prezydent poinformował też, że po tym, jak wokół wypowiedzi prezydenta Trumpa wybuchła burza, skontaktował się on z najwyższymi oficerami. – Także na tym poziomie relacje polsko-amerykańskie, szacunek dla polskiego żołnierza ze strony Stanów Zjednoczonych na poziomie generałów i oficerów, jest zauważalny także przez naszych najwyższych oficerów – powiedział. – Chciałem zauważyć, że po niedookreślonych słowach prezydenta Trumpa – ja jestem przekonany, że o Polsce nie myślał, bo nie po to mówiłby mi 48 godzin wcześniej, że jesteśmy „great warriors” – największe larum podnoszą często ci, którzy jeszcze nie przeprosili za obrażanie polskiego żołnierza, a są Polakami albo polskimi parlamentarzystami, albo polskimi celebrytami. Mam nadzieję, że ta cała sytuacja wywoła też taką narodową refleksję o tym, że mundur polskiego żołnierza jest święty i w Polsce, i na całym świecie – zaznaczył Karol Nawrocki.
To nie pierwszy komentarz Karola Nawrockiego na ten temat. Wcześniej polityk opublikował w sieci wpis dotyczący wypowiedzi prezydenta USA.
„Nie ma wątpliwości, że polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywilów. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!” – podkreślił prezydent w serwisie X.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Polska powinna zapłacić miliard dolarów, by zostać stałym członkiem założonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju –...
Polska miałaby wstąpić do Rady Pokoju, a w zamian Stany Zjednoczone utworzyłby stałą bazę wojskową nad Wisłą – t...
„Który z tych polityków PiS młodszego pokolenia byłby Pani/Pana zdaniem dobrym kandydatem na premiera?” - takie...
Blisko pół roku prezydentury i ani jednego ułaskawienia. 40 próśb o zastosowanie prawa łaski skierowanych do pre...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas