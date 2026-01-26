Aktualizacja: 26.01.2026 08:03 Publikacja: 26.01.2026 07:55
Donald Trump zainteresowanie zakupem Grenlandii od Królestwa Danii wyrażał już w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu. W 2019 roku pojawiła się informacja, że Trump miał zaoferować Danii odkupienie od niej Grenlandii, ale Kopenhaga odmówiła, co doprowadziło wówczas do odwołania w ostatniej chwili wizyty prezydenta USA w Danii.
Trump wrócił do tematu po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku. Jeszcze jako prezydent elekt mówił, że ze względu na bezpieczeństwo narodowe USA muszą kontrolować Grenlandię i nie wykluczył przejęcia kontroli nad nią (a także nad Kanałem Panamskim) z użyciem siły. Trump wskazywał wówczas, że Grenlandia jest przedmiotem zainteresowania Chin i Rosji, a Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić na ekspansję tych państw w Arktyce.
Do tematu przejęcia kontroli nad Grenlandią Trump wrócił na początku 2025 roku, po interwencji wojskowej USA w Wenezueli, zakończonej pojmaniem przywódcy tego kraju Nicolása Maduro. Trump powtórzył, że USA muszą przejąć Grenlandię ze względów bezpieczeństwa i wskazywał, że Dania nie jest w stanie ochronić wyspy przed Rosjanami i Chińczykami. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w kontekście ewentualnego przejęcia kontroli przez USA nad Grenlandią mówiła, że prezydent zawsze ma do dyspozycji amerykańską armię, ale Marco Rubio, sekretarz stanu USA zapewniał amerykańskich parlamentarzystów, że Stany Zjednoczone nie zamierzają dokonać inwazji na Grenlandię, chcą ją natomiast kupić od Danii.
Przemawiając na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Trump zapewnił, że nie odbierze Grenlandii Danii siłą, ale powtarzał, że USA muszą kontrolować Grenlandię, aby jej bronić i apelował o przekazanie USA wyspy. Trump mówił też, że Stany Zjednoczone kontrolowały już Grenlandię w czasie II wojny światowej, ale potem oddały ją Danii co określił mianem „błędu” (w rzeczywistości Dania i USA podpisały wówczas umowę o obronie Grenlandii, amerykańscy żołnierze rzeczywiście pojawili się na wyspie, ale nigdy nie doszło do przekazania jej Stanom Zjednoczonym – red.).
Surowce na Grenlandii
Po spotkaniu w Davos z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem Trump ogłosił, że udało się ustalić ramy porozumienia ws. Grenlandii, które będzie korzystne zarówno dla USA, jak i dla NATO. Szczegóły porozumienia nie są znane, nieoficjalnie podawano, że USA zyskają suwerenność nad niewielkimi częściami Grenlandii, gdzie powstaną amerykańskie bazy.
Dania, do której należy Grenlandia (wyspa jest duńskim autonomicznym terytorium zależnym) podkreślała wielokrotnie, że Grenlandia nie jest na sprzedaż, a o jej losie decydować mogą tylko Duńczycy i Grenlandczycy (ci ostatni mają prawo do rozpisania referendum ws. niepodległości wyspy). Premier Danii Mette Frederiksen ostrzegała, że próba zbrojnego zajęcia wyspy przez USA będzie oznaczała koniec NATO.
Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy jak oceniają domaganie się przez Trumpa uzyskania przez USA kontroli nad Grenlandią.
Pozytywnie oceniło te roszczenia 14,2 proc. badanych.
Negatywnie do roszczeń Donalda Trumpa wobec Grenlandii wypowiedziało się 64,5 proc. respondentów.
13,9 proc. badanych deklaruje, że jest im to obojętne.
7,4 proc. ankietowanych twierdzi, że nie słyszeli o sprawie.
- Działania prezydenta USA są źle odbierane przez ponad siedmiu na dziesięciu badanych (72 proc.), którzy skończyli 50 lat i niemal taki sam odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie (69 proc.). Częściej niż pozostali taką opinię wyrażają respondenci, których dochód przekracza 5000 zł netto (69 proc.) oraz z miast o wielkości od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców (74 proc.) - komentuje wyniki badania Justyna Sobczak, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 20-21 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
