Donald Trump zainteresowanie zakupem Grenlandii od Królestwa Danii wyrażał już w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu. W 2019 roku pojawiła się informacja, że Trump miał zaoferować Danii odkupienie od niej Grenlandii, ale Kopenhaga odmówiła, co doprowadziło wówczas do odwołania w ostatniej chwili wizyty prezydenta USA w Danii.

Dlaczego Donald Trump chce, aby USA kontrolowały Grenlandię?

Trump wrócił do tematu po wygraniu wyborów prezydenckich w 2024 roku. Jeszcze jako prezydent elekt mówił, że ze względu na bezpieczeństwo narodowe USA muszą kontrolować Grenlandię i nie wykluczył przejęcia kontroli nad nią (a także nad Kanałem Panamskim) z użyciem siły. Trump wskazywał wówczas, że Grenlandia jest przedmiotem zainteresowania Chin i Rosji, a Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić na ekspansję tych państw w Arktyce.

Do tematu przejęcia kontroli nad Grenlandią Trump wrócił na początku 2025 roku, po interwencji wojskowej USA w Wenezueli, zakończonej pojmaniem przywódcy tego kraju Nicolása Maduro. Trump powtórzył, że USA muszą przejąć Grenlandię ze względów bezpieczeństwa i wskazywał, że Dania nie jest w stanie ochronić wyspy przed Rosjanami i Chińczykami. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt w kontekście ewentualnego przejęcia kontroli przez USA nad Grenlandią mówiła, że prezydent zawsze ma do dyspozycji amerykańską armię, ale Marco Rubio, sekretarz stanu USA zapewniał amerykańskich parlamentarzystów, że Stany Zjednoczone nie zamierzają dokonać inwazji na Grenlandię, chcą ją natomiast kupić od Danii.

Przemawiając na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos Trump zapewnił, że nie odbierze Grenlandii Danii siłą, ale powtarzał, że USA muszą kontrolować Grenlandię, aby jej bronić i apelował o przekazanie USA wyspy. Trump mówił też, że Stany Zjednoczone kontrolowały już Grenlandię w czasie II wojny światowej, ale potem oddały ją Danii co określił mianem „błędu” (w rzeczywistości Dania i USA podpisały wówczas umowę o obronie Grenlandii, amerykańscy żołnierze rzeczywiście pojawili się na wyspie, ale nigdy nie doszło do przekazania jej Stanom Zjednoczonym – red.).