Rutte oświadczył, że „incydent z irańskim pociskiem wystrzelonym w stronę Turcji był poważny i pokazał, że NATO pozostaje czujne”.

Szef NATO podkreślił, że Iran był bliski uzyskania zdolności nuklearnych i rakietowych mogących stanowić zagrożenie także dla Europy. Dodał, że Sojusz popiera działania prezydenta USA Donalda Trumpa wymierzone w irański program nuklearny i rakietowy, gdyż kraj ten „jest bliski stania się zagrożeniem również dla Europy”.

„Nikt nie mówi o art. 5”

Rutte zaznaczył jednak, że w kontekście irańskiego pocisku wystrzelonego w stronę Turcji „nikt nie mówi o artykule 5”. Artykuł 5 Traktu Północnoatlantyckiego stanowi, że atak na jednego z członków NATO jest atakiem na wszystkie kraje członkowskie.

– Najważniejsze jest to, że nasi przeciwnicy przekonali się wczoraj, że NATO jest tak silne i czujne, a od soboty nawet bardziej czujne, jeśli to możliwe – stwierdził Rutte w rozmowie z agencją Reutera.