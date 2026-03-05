Budimex w 2025 r. błysnął rentownością segmentu budowlanego
Na konferencji wynikowej największa grupa budowlana w Polsce pochwaliła się imponującym portfelem zamówień i bardzo dobrymi rezultatami za 2025 r. oraz pozytywnie oceniła perspektywy w najbliższych latach, jeśli chodzi o możliwość pozyskiwania kontraktów – przy świadomości, że czeka nas kumulacja robót, co będzie mieć swoje konsekwencje.
Podczas prezentacji prezes Artur Popko szeroko odniósł się do wojny na odwołania od wyników przetargów publicznych zamawiających – jako systemowego ryzyka, które powinno zostać rozwiązane ustawowo. Zdaniem prezesa, prawo do odwołań jest nadużywane, 55-60 proc. odwołań uznawanych jest za nieskuteczne – a wszystko to mocno opóźnia realizację prac, co zwiększa ryzyko i zamawiającego, i wykonawcy (zmiany kosztów wobec złożonej oferty, ryzyko utraty funduszy unijnych).
Podczas prezentacji menedżerowie nie odnieśli się do zagrożonej możliwości ubiegania się grupy o kontrakty publicznych zamawiających. Ten wątek pojawił się dopiero podczas sesji pytań.
Przypomnijmy kontekst. W grudniu ub.r. Budimex został uznany winnym zmowy cenowej i wyrzucony – z dwiema spółkami córkami – z trzech przetargów dla PSE. Grupa musi przeprowadzić procedurę samooczyszczenia, jeśli nie chce utracić na trzy lata możliwości ubiegania się o kolejne zlecenia w ramach zamówień publicznych. Konkurenci już to wykorzystują. Spółka z grupy została przez KIO wykluczona z jednego przetargu z uwagi na brak udowodnionego samooczyszczenia (przy czym w dwóch innych postępowaniach KIO self-cleaning oceniła pozytywnie). W innym przetargu wykluczenia dokonał sam zamawiający.
– Problemem self-cleaningu jest brak precyzyjnych instrukcji, jak ma on wyglądać. Dopełniamy wszelkiej staranności, ale zawsze można to kwestionować. Zwróciliśmy się do Urzędu Zamówień Publicznych o stworzenie instrukcji i wytycznych, by nie było wątpliwości co do samooczyszczania się przez spółki – powiedział Popko. Zaznaczył, że z 15 odwołań, które złożyli konkurenci, tylko dwa zostały rozstrzygnięte na ich korzyść i to wyłącznie w przypadku spółki Budimex Budownictwo.
W 2025 r. Budimex błysnął rekordową rentownością operacyjnego segmentu budowlanego – 9,5 proc. Zysk operacyjny wyniósł ponad 818 mln zł przy 8,63 mld zł przychodów – to wzrost o odpowiednio 25 i 4,9 proc.
Podczas konferencji menedżerowie powiedzieli, że jeśli chodzi o przychody, Budimex stara się rosnąć w tempie 6-7 proc. rocznie – tak było przez ostatnią dekadę, ale plany inwestycyjne zamawiających dają podstawę do lepszej dynamiki. Długoterminowo modelowa marża operacyjna to ponad 6 proc., krótkoterminowo może się to wahać (IV kwartał 2025 r. przyniósł dopalacz w postaci zakończenia i rozliczenia kilku wysokokalorycznych kontraktów).
Budimex tradycyjnie zaprezentował slajd pokazujący wartość kluczowych infrastrukturalnych programów inwestycyjnych o łącznej wartości 1,5 bln zł. – To 12 ogromnych programów inwestycyjnych w perspektywie dekady, jesteśmy praktycznie w każdym z tych obszarów, czujemy się bardzo dobrze w drogach i na kolei, rozwijamy działalność w segmencie sieci przesyłowych i OZE, jesteśmy aktywni na rynku kontraktów militarnych. W perspektywie 2026 r. wartość rynku to ponad 75 mld zł, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do ubiegania się o zlecenia – powiedział prezes Popko.
Jeśli chodzi o perspektywę tegoroczną, 40 mld zł przypada na Port Polska (d. CPK), 9,5 mld zł na PKP PLK, 12 mld zł na GDDKiA, 4,2 mld zł na PSE, a 10 mld zł na energetykę i atom.
Niezależnie od mocarstwowych planów największych krajowych zamawiających, Budimex kontynuuje ekspansję zagraniczną w Niemczech, Czechach i krajach bałtyckich.
Na koniec 2025 r. wartość portfela zamówień Budimeksu wynosiła 16,2 mld zł, z czego 9,3 mld zł przypadało na energetykę, 3,1 mld zł na kolej i sieci przesyłowe, 2,7 mld zł na budownictwo ogólne. Około 50 proc. portfela zapada w tym roku, 32 proc. w przyszłym, 13 proc. w kolejnym.
Do tego w poczekalni były zlecenia o wartości 5,8 mld zł.
