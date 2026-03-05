Rynki znów się wahają. WIG20 traci, a dolar odzyskuje siłę
Krajowy WIG20 w pierwszej godzinie sesji traci około 0,4 proc., przy słabości KGHM, Grupy Kęty, banków i spółek handlowych (poza Dino Polska). Istotnie zyskuje jedynie Orlen, który jest 1,5 proc. powyżej wczorajszego zamknięcia. WIG20 lekko traci po bardzo udanej wczorajszej sesji, kiedy na rynkach doszło do odreagowania po dwóch dniach słabości. Obecnie rynek czeka zatem na kolejny impuls.
Sytuacja na rynku walutowym jak na razie wskazuje na utrzymującą się niepewność. Dolar umacnia się zarówno wobec euro, jak i złotego. Kurs głównej pary walutowej zniżkuje o 0,33 proc., ponownie osuwając się poniżej poziomu 1,16. Z kolei para USD/PLN jest o 0,6 proc. wyżej, a dolar kosztuje 3,69 zł.
Wraz z krajowym rynkiem akcji traci także rynek niemiecki, gdzie indeks DAX spada o 0,4 proc. W słabszej formie na dzisiejszą sesję wszedł również francuski CAC40, który jest 0,5 proc. pod kreską.
Rynki azjatyckie kończyły dzisiejszą sesję na zielono. Koreański KOSPI zyskał aż 9,6 proc., a japoński Nikkei 225 wzrósł o 1,9 proc. Kontrakty na amerykańskie indeksy od rana świecą jednak na czerwono po bardzo mocnej sesji w połowie tygodnia.
Do zwyżek wraca ropa naftowa. Baryłka surowca kosztuje w czwartkowy poranek ponad 77 dolarów przy 3,3-proc. wzroście.
Inwestorzy cały czas śledzą wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Według informacji ze źródeł wojskowych, na które powołał się Bloomberg, Iran nie zamknął Cieśniny Ormuz i będzie respektował międzynarodowe prawo dotyczące frachtu morskiego. Jednocześnie dane firmy Kpler wskazują, że ruch w cieśninie spadł o 92 proc. względem sytuacji sprzed wybuchu konfliktu.
