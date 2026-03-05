Krajowy WIG20 w pierwszej godzinie sesji traci około 0,4 proc., przy słabości KGHM, Grupy Kęty, banków i spółek handlowych (poza Dino Polska). Istotnie zyskuje jedynie Orlen, który jest 1,5 proc. powyżej wczorajszego zamknięcia. WIG20 lekko traci po bardzo udanej wczorajszej sesji, kiedy na rynkach doszło do odreagowania po dwóch dniach słabości. Obecnie rynek czeka zatem na kolejny impuls.

Dolar znów się umacnia, a europejskie giełdy tracą

Sytuacja na rynku walutowym jak na razie wskazuje na utrzymującą się niepewność. Dolar umacnia się zarówno wobec euro, jak i złotego. Kurs głównej pary walutowej zniżkuje o 0,33 proc., ponownie osuwając się poniżej poziomu 1,16. Z kolei para USD/PLN jest o 0,6 proc. wyżej, a dolar kosztuje 3,69 zł.

Wraz z krajowym rynkiem akcji traci także rynek niemiecki, gdzie indeks DAX spada o 0,4 proc. W słabszej formie na dzisiejszą sesję wszedł również francuski CAC40, który jest 0,5 proc. pod kreską.

Rynki azjatyckie kończyły dzisiejszą sesję na zielono. Koreański KOSPI zyskał aż 9,6 proc., a japoński Nikkei 225 wzrósł o 1,9 proc. Kontrakty na amerykańskie indeksy od rana świecą jednak na czerwono po bardzo mocnej sesji w połowie tygodnia.

Do zwyżek wraca ropa naftowa. Baryłka surowca kosztuje w czwartkowy poranek ponad 77 dolarów przy 3,3-proc. wzroście.