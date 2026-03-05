Stara Dongola, Sudan
Dokument pochodzący z przełomu XVI i XVII wieku został odnaleziony przez polskich archeologów w Starej Dongoli w Sudanie, na wschodnim brzegu Nilu.
Polscy archeolodzy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW poinformowali o odkryciu, którego dokonali na terenie stanowiska archeologicznego w Starej Dongoli w Sudanie. Wśród dokumentów znalezionych w budynku zwanym przez lokalnych mieszkańców Domem Króla, znajdował się pisemny rozkaz wydany w imieniu króla Qaszqasza.
– Pisemny rozkaz króla Qaszqasza dowodzi istnienia tej postaci historycznej znanej wcześniej jedynie z krótkich wzmianek w dziele hagiograficznym z początków XIX wieku. Mimo stosunkowo trywialnego przekazu tego listu zyskujemy unikatowy wgląd w stosunki społeczno-ekonomiczne królestwa Dongoli w okresie intensywnej arabizacji i islamizacji, a zwłaszcza w kontakty króla z poddanymi. Możemy podejrzewać, że Qaszqasz i jego dwór umiejętnie zarządzali podziałem dóbr materialnych i, co za tym idzie, prestiżem społecznym w ramach tradycyjnego systemu królewskiego patronatu, czego jedynie niewielkim świadectwem jest ten dokument – skomentował Tomasz Barański, arabista z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, cytowany przez Polską Agencję Prasową.
Zespół archeologów odnalazł dokument w okazałej rezydencji. O elitarnym charakterze budowli świadczyły znajdujące w nim przedmioty, m.in. tkaniny bawełniane, lniane i jedwabne, wyroby z kości słoniowej i rogu nosorożca. Na miejscu odkryto także ponad 20 arabskich dokumentów, wśród nich królewski rozkaz. Natrafiono na nie w warstwach śmieci.
„Co ciekawe, budowla ta określana jest wciąż przez okolicznych mieszkańców jako Dom Króla. Znalezienie tego dokumentu w tym konkretnym miejscu dostarcza kolejnego argumentu na rzecz poparcia lokalnej identyfikacji tych ruin, która przetrwała do naszych czasów dzięki przekazom ustnym” – poinformowało PAP Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Cenny rękopis z przełomu XVI i XVII wieku przetrwał w całości. Wiele innych odnalezionych na miejscu dokumentów zachowało się jedynie fragmentarycznie.
Stara Dongola w średniowieczu była stolicą Makurii, jednego z najważniejszych państw afrykańskich, które znajdowało się w krainie historycznej nazywanej Nubią. Polscy archeolodzy prowadzą tam prace od ponad 60 lat, badając dzieje i rozwój tego ośrodka oraz życie ówczesnych mieszkańców.
W ostatnich latach Polacy odkryli tam m.in. ruiny prawdopodobnie największego kościoła średniowiecznej Nubii i malowidła ścienne, uznawane za jedno z najważniejszych na świecie odkryć w 2023 r.
Zdaniem naukowców, analiza rękopisu pozwala ocenić umiejętności kaligraficzne jego autora, które nie były doszlifowane. - Użycie niestandardowych form gramatycznych i mało wyrafinowana ręka skryby nie powinny jednak dziwić, zwłaszcza w środowisku, w którym arabski nie był jeszcze językiem ojczystym. Ponadto nieregularny kształt karty papieru, na którym spisano rozkaz, sugeruje, że ten tekst mógł być jedynie szkicem właściwego dokumentu – stwierdził Tomasz Barański.
Dokument świadczy także o tym, że język arabski był stosowany w piśmiennictwie w Makurii na przełomie XVI i XVII wieku. – To ważna konkluzja dla dalszych badań nad zakresem i tempem procesu islamizacji i wykuwania arabskiej tożsamości w Sudanie – podkreślił Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW.
Nowe odkrycia badacze z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW opisali w artykule na łamach czasopisma „Azania: Archaeological Research in Africa”.
