Dokument pochodzący z przełomu XVI i XVII wieku został odnaleziony przez polskich archeologów w Starej Dongoli w Sudanie, na wschodnim brzegu Nilu.

Polscy archeolodzy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW poinformowali o odkryciu, którego dokonali na terenie stanowiska archeologicznego w Starej Dongoli w Sudanie. Wśród dokumentów znalezionych w budynku zwanym przez lokalnych mieszkańców Domem Króla, znajdował się pisemny rozkaz wydany w imieniu króla Qaszqasza.

– Pisemny rozkaz króla Qaszqasza dowodzi istnienia tej postaci historycznej znanej wcześniej jedynie z krótkich wzmianek w dziele hagiograficznym z początków XIX wieku. Mimo stosunkowo trywialnego przekazu tego listu zyskujemy unikatowy wgląd w stosunki społeczno-ekonomiczne królestwa Dongoli w okresie intensywnej arabizacji i islamizacji, a zwłaszcza w kontakty króla z poddanymi. Możemy podejrzewać, że Qaszqasz i jego dwór umiejętnie zarządzali podziałem dóbr materialnych i, co za tym idzie, prestiżem społecznym w ramach tradycyjnego systemu królewskiego patronatu, czego jedynie niewielkim świadectwem jest ten dokument – skomentował Tomasz Barański, arabista z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Rękopis ukryty w Domu Króla. Przetrwał wieki

Zespół archeologów odnalazł dokument w okazałej rezydencji. O elitarnym charakterze budowli świadczyły znajdujące w nim przedmioty, m.in. tkaniny bawełniane, lniane i jedwabne, wyroby z kości słoniowej i rogu nosorożca. Na miejscu odkryto także ponad 20 arabskich dokumentów, wśród nich królewski rozkaz. Natrafiono na nie w warstwach śmieci.