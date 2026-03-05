Koniec z szarlatanerią. Dziś wchodzą nowe przepisy

Nowe przepisy ustawy o zawodzie psychologa wchodzą w życie 5 marca
O tym, czego dokładnie dotyczą zmiany w przepisach ustawy o zawodzie psychologa i co mają na celu, portal Rynek Zdrowia rozmawiał z Karolem Perkowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego MRPiPS.
Jak podkreśla rozmówca portalu Rynek Zdrowia, jednym z głównych celów wprowadzenia zmian w przepisach jest zapewnienie pacjentom wysokiej jakości świadczeń. Ma ona zapobiec udzielaniu porad psychologicznych przez osoby, które nie mają do tego odpowiednich kwalifikacji.
– Wyeliminuje szarlatanerię. My wszyscy, nasi bliscy, nasze dzieci, sąsiedzi, współpracownicy – zasługujemy na to, żeby w sytuacji trudnej, kryzysowej mieć pewność, że jeżeli zwracamy się po wsparcie psychologiczne, to jest ono udzielane przez specjalistę, przez osobę wykwalifikowaną, gwarantującą najwyższe standardy wykonywanych usług. Jest niezbędne, aby osoba podająca się za psychologa rzeczywiście nim była i aby każdy mógł to zweryfikować w publicznie dostępnym rejestrze psychologów – mówi portalowi Rynek Zdrowia Karol Perkowski, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego MRPiPS.
Jakie regulacje mają zapewnić pacjentom taką gwarancję? Ekspert wyjaśnia, że ustawa wprowadza konkretne wymogi, które należy spełnić, aby uzyskać wpis do rejestru oraz obliguje do ustawicznego rozwoju zawodowego.
– Dlaczego ta regulacja jest tak ważna? Bo psychologowie pełnią doniosłą rolę społeczną – nie tylko w ochronie zdrowia, ale również w wymiarze sprawiedliwości. Mają tam niebagatelny wpływ m.in. na decyzje sądu dotyczące sposobu kontaktu rodziców z dziećmi czy oceny poczytalności w postępowaniach karnych. Odgrywają też istotną rolę w procesach rekrutacyjnych, a nawet w postępowaniach dotyczących dostępu do broni – wyjaśnia Karol Perkowski.
Czytaj więcej
W ciągu kilkunastu ostatnich lat liczba dorosłych leczonych z powodu ADHD wzrosła prawie ośmiokrotnie. Zdaniem ekspertów w Polsce brakuje jednolity...
Nad realizacją wyznaczonych standardów ma czuwać samorząd zawodowy psychologów. Jak podaje portal Rynek Zdrowia, ministra rodziny powoła Komitet Organizacyjny Izb Psychologów i zorganizuje spis psychologów. Od tego, czy uda się zawiązać samorząd, zależeć będzie, czy nowa ustawa realnie wpłynie na wykonywanie zawodu i bezpieczeństwo pacjentów.
Ustawa wprowadza także szereg innych ważnych zmian. Zakładają one m.in. wyłączenie psychoterapii z ustawowego katalogu świadczeń psychologicznych. W ustawie zapewniono jednak możliwość jej świadczenia przez psychologów i określono jej zasady. Jednocześnie w Sejmie toczą się prace nad oddzielnym projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty.
Duże kontrowersje wzbudziły także informacje o dopuszczeniu do wykonywania świadczeń psychologicznych np. pracowników socjalnych. Ekspert MRPiPS podkreśla jednak, że ustawa nie przyznaje prawa do wykonywania świadczeń psychologicznych przedstawicielom innych zawodów niż psycholog.
– Ustawa dopuszcza możliwość podejmowania jedynie poszczególnych działań mieszczących się w zakresie udzielania pomocy psychologicznej przez osoby, które nie posiadają prawa wykonywania zawodu psychologa, jeżeli są one realizowane w związku z wykonywaniem zadań określonych w odrębnych przepisach. Brak takiej możliwości mógłby powodować, że np. asystenci rodziny czy pracownicy socjalni – realizując obowiązki nałożone na nich w odrębnych przepisach – mogliby narażać się jednocześnie na odpowiedzialność karną przewidzianą w nowej ustawie – wyjaśnia Karol Perkowski.
Czytaj więcej: 5 marca wchodzą w życie pierwsze zapisy ustawy o psychologach. "Koniec z szarlatanerią"
Pobieranie krwi u noworodka to dla wielu rodziców widok rozdzierający serce. Okazuje się jednak, że rozwiązanie...
Najnowsze badania potwierdziły, że składnik żywności, który producenci przemycają dziś niemal w każdym artykule...
4 marca obchodzony jest Światowy Dzień Otyłości – NFZ przypomina o tym za pośrednictwem mediów społecznościowych...
Odczucie bólu u każdego może być inne. Okazuje się, że chodzi nie tylko o jego siłę, ale również czas trwania. J...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas