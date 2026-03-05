Reklama

Koniec z szarlatanerią. Dziś wchodzą nowe przepisy

5 marca 2026 r. wchodzi w życie część przepisów ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów. Ustawa ma wyeliminować szarlatanerię i zagwarantować, że pomoc psychologiczną świadczą osoby z odpowiednimi kwalifikacjami - mówi w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Publikacja: 05.03.2026 12:00

Nowe przepisy ustawy o zawodzie psychologa wchodzą w życie 5 marca

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

O tym, czego dokładnie dotyczą zmiany w przepisach ustawy o zawodzie psychologa i co mają na celu, portal Rynek Zdrowia rozmawiał z Karolem Perkowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego MRPiPS.

Nowe przepisy o zawodzie psychologa. Co się zmieni dla pacjentów?

Jak podkreśla rozmówca portalu Rynek Zdrowia, jednym z głównych celów wprowadzenia zmian w przepisach jest zapewnienie pacjentom wysokiej jakości świadczeń. Ma ona zapobiec udzielaniu porad psychologicznych przez osoby, które nie mają do tego odpowiednich kwalifikacji.

– Wyeliminuje szarlatanerię. My wszyscy, nasi bliscy, nasze dzieci, sąsiedzi, współpracownicy – zasługujemy na to, żeby w sytuacji trudnej, kryzysowej mieć pewność, że jeżeli zwracamy się po wsparcie psychologiczne, to jest ono udzielane przez specjalistę, przez osobę wykwalifikowaną, gwarantującą najwyższe standardy wykonywanych usług. Jest niezbędne, aby osoba podająca się za psychologa rzeczywiście nim była i aby każdy mógł to zweryfikować w publicznie dostępnym rejestrze psychologów – mówi portalowi Rynek Zdrowia Karol Perkowski, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego MRPiPS.

Jakie regulacje mają zapewnić pacjentom taką gwarancję? Ekspert wyjaśnia, że ustawa wprowadza konkretne wymogi, które należy spełnić, aby uzyskać wpis do rejestru oraz obliguje do ustawicznego rozwoju zawodowego. 

– Dlaczego ta regulacja jest tak ważna? Bo psychologowie pełnią doniosłą rolę społeczną – nie tylko w ochronie zdrowia, ale również w wymiarze sprawiedliwości. Mają tam niebagatelny wpływ m.in. na decyzje sądu dotyczące sposobu kontaktu rodziców z dziećmi czy oceny poczytalności w postępowaniach karnych. Odgrywają też istotną rolę w procesach rekrutacyjnych, a nawet w postępowaniach dotyczących dostępu do broni – wyjaśnia Karol Perkowski. 

Rola samorządu zawodowego psychologów i wyłączenie psychoterapii z katalogu świadczeń

Nad realizacją wyznaczonych standardów ma czuwać samorząd zawodowy psychologów. Jak podaje portal Rynek Zdrowia, ministra rodziny powoła Komitet Organizacyjny Izb Psychologów i zorganizuje spis psychologów. Od tego, czy uda się zawiązać samorząd, zależeć będzie, czy nowa ustawa realnie wpłynie na wykonywanie zawodu i bezpieczeństwo pacjentów.

Ustawa wprowadza także szereg innych ważnych zmian. Zakładają one m.in. wyłączenie psychoterapii z ustawowego katalogu świadczeń psychologicznych. W ustawie zapewniono jednak możliwość jej świadczenia przez psychologów i określono jej zasady. Jednocześnie w Sejmie toczą się prace nad oddzielnym projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

Duże kontrowersje wzbudziły także informacje o dopuszczeniu do wykonywania świadczeń psychologicznych np. pracowników socjalnych. Ekspert MRPiPS podkreśla jednak, że ustawa nie przyznaje prawa do wykonywania świadczeń psychologicznych przedstawicielom innych zawodów niż psycholog.

– Ustawa dopuszcza możliwość podejmowania jedynie poszczególnych działań mieszczących się w zakresie udzielania pomocy psychologicznej przez osoby, które nie posiadają prawa wykonywania zawodu psychologa, jeżeli są one realizowane w związku z wykonywaniem zadań określonych w odrębnych przepisach. Brak takiej możliwości mógłby powodować, że np. asystenci rodziny czy pracownicy socjalni – realizując obowiązki nałożone na nich w odrębnych przepisach – mogliby narażać się jednocześnie na odpowiedzialność karną przewidzianą w nowej ustawie  – wyjaśnia Karol Perkowski.

Czytaj więcej: 5 marca wchodzą w życie pierwsze zapisy ustawy o psychologach. "Koniec z szarlatanerią"

Źródło: rp.pl

