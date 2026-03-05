Koniec z szarlatanerią. Dziś wchodzą nowe przepisy

O tym, czego dokładnie dotyczą zmiany w przepisach ustawy o zawodzie psychologa i co mają na celu, portal Rynek Zdrowia rozmawiał z Karolem Perkowskim, zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego MRPiPS.

Nowe przepisy o zawodzie psychologa. Co się zmieni dla pacjentów?

Jak podkreśla rozmówca portalu Rynek Zdrowia, jednym z głównych celów wprowadzenia zmian w przepisach jest zapewnienie pacjentom wysokiej jakości świadczeń. Ma ona zapobiec udzielaniu porad psychologicznych przez osoby, które nie mają do tego odpowiednich kwalifikacji.

– Wyeliminuje szarlatanerię. My wszyscy, nasi bliscy, nasze dzieci, sąsiedzi, współpracownicy – zasługujemy na to, żeby w sytuacji trudnej, kryzysowej mieć pewność, że jeżeli zwracamy się po wsparcie psychologiczne, to jest ono udzielane przez specjalistę, przez osobę wykwalifikowaną, gwarantującą najwyższe standardy wykonywanych usług. Jest niezbędne, aby osoba podająca się za psychologa rzeczywiście nim była i aby każdy mógł to zweryfikować w publicznie dostępnym rejestrze psychologów – mówi portalowi Rynek Zdrowia Karol Perkowski, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego MRPiPS.

Jakie regulacje mają zapewnić pacjentom taką gwarancję? Ekspert wyjaśnia, że ustawa wprowadza konkretne wymogi, które należy spełnić, aby uzyskać wpis do rejestru oraz obliguje do ustawicznego rozwoju zawodowego.

– Dlaczego ta regulacja jest tak ważna? Bo psychologowie pełnią doniosłą rolę społeczną – nie tylko w ochronie zdrowia, ale również w wymiarze sprawiedliwości. Mają tam niebagatelny wpływ m.in. na decyzje sądu dotyczące sposobu kontaktu rodziców z dziećmi czy oceny poczytalności w postępowaniach karnych. Odgrywają też istotną rolę w procesach rekrutacyjnych, a nawet w postępowaniach dotyczących dostępu do broni – wyjaśnia Karol Perkowski.