Południowokoreański indeks giełdowy KOSPI stracił podczas środowej sesji aż 12,06 proc. Handel został chwilowo wstrzymany na giełdzie w Seulu, gdyż spadki były zbyt gwałtowne. Do wstrzymania obrotów doszło również na giełdzie w Bangkoku. Tamtejszy indeks SET zniżkował o ponad 7 proc. Japoński Nikkei 255 spadł w środę o 3,6 proc., a Hang Seng (główny indeks giełdy w Hongkongu) stracił ponad 2 proc.
Inwestorów niepokoiły m.in. rosnące ceny ropy. Baryłka surowca gatunku Brent kosztowała w środę rano nawet ponad 84 dol. Ropa drożała pomimo tego, że prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że statki przepływające przez Cieśninę Ormuz będą miały zbrojną amerykańską eskortę, a rząd USA może wziąć na siebie koszty ich ubezpieczenia. „Jeśli będzie to konieczne, Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych rozpocznie eskortowanie tankowców przez Cieśninę Ormuz jak najszybciej. Niezależnie od wszystkiego, Stany Zjednoczone zapewnią WOLNY PRZEPŁYW ENERGII dla ŚWIATA ” – napisał prezydent USA na swojej platformie Truth Social.
– Wolny przepływ ropy naftowej jest kluczowy, aby uniknąć szkodliwego szoku cen energii w najbliższych tygodniach. Istnieją jednak obawy, że plan prezydenta Trumpa jest skomplikowany i nie może zostać zrealizowany tak szybko, jak oczekuje tego rynek. Oznacza to, że ryzyka dla ceny ropy pozostają skierowane w górę. Chociaż Stany Zjednoczone pozostają największym producentem energii na świecie, Bliski Wschód nadal stanowi kluczową część globalnego miksu energetycznego ze względu na dużą liczbę głównych źródeł dostaw. To sugeruje, że ryzyka dla cen energii nadal są skierowane w górę – wskazuje Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.
KOSPI bardzo mocno rósł przed rozpoczęciem amerykańsko-izraelskiej wojny przeciwko Iranowi, a ciągnęły go w górę akcje spółek technologicznych.
– Spadek KOSPI można w szerokim zakresie przypisać koncentracji na pojedynczych spółkach, którą obserwujemy na koreańskim rynku. Uważamy, że spadek cen akcji jest częściowo napędzany realizacją zysków po bardzo mocnym wzroście, ale jednocześnie wskazuje na narastające obawy, że tempo przyjmowania rozwiązań AI w centrach danych może zwolnić z powodu znacznie wyższych kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi centrami danych – twierdzi Lorraine Tan, dyrektor ds. badań akcji na rynkach azjatyckich w Morningstar. Według danych Morningstar liderzy w produkcji układów pamięci – Samsung i SK Hynix – stanowią niemal 50 proc. całego indeksu.
– Ponadto południowokoreański rynek akcji jest szczególnie wrażliwy na wahania cen ropy naftowej, co oznacza, że wstrząsy geopolityczne na Bliskim Wschodzie zazwyczaj wywołują krótkoterminową zmienność – powiedział Daniel Yoo, globalny strateg rynkowy w Yuanta Securities. W Korei Południowej, jednym z największych importerów ropy na świecie, gospodarka oparta w dużej mierze na przemyśle jest narażona na rosnące koszty energii, co wywiera presję na sektory przemysłowe i nastawione na eksport, gdy ceny ropy gwałtownie rosną.
