„Chore scenariusze są teraz w zasięgu ręki” – napisał Burry. Zwrócił uwagę, że gdyby bitcoin spadł o kolejne 10 proc., to spółka Strategy Inc., największy na świecie korporacyjny „skarbiec” kryptowalutowy, miałaby wielomiliardowe straty i „zastałaby rynki kapitałowe w zasadzie zamknięte”. (Strategy posiadała w środę 713 502 bitcoiny warte łącznie około 54 mld USD). Według Burry'ego, kolejne spadki pchnęłyby „górników” bitcoina w kierunku bankructwa.

– Przyjęcie tokena przez korporacyjne „skarbce” oraz nowe spotowe fundusze ETF powiązane z kryptowalutami nie wystarczy, by na zawsze podtrzymywać jego cenę ani zapobiec dewastującym konsekwencjom w przypadku dramatycznego spadku – stwierdził Burry i przypomniał, że już prawie 200 spółek publicznych posiada bitcoina.

Czekając na odbicie

Analitycy podają różne wyjaśnienia przeceny na rynku kryptowalut – od czynników cyklicznych i słabnących napływów kapitału, poprzez pogarszającą się płynność, po szerszą utratę „makroekonomicznego uroku”. Bitcoin nie reaguje na typowe czynniki, takie jak słabość dolara czy ryzyko geopolityczne – w przeciwieństwie do złota i srebra, które wzrosły do rekordowych poziomów, gdy globalne napięcia podsycały obawy o dewaluację dolara.

– Przecena bitcoina nie wydaje się być spowodowana żadnym pojedynczym czynnikiem. Ceny kryptowalut zawsze były bardzo zmienne i obecny rynek nie jest wyjątkiem. Fundamenty rynku pozostają mocne, szczególnie w miarę jak stablecoiny i tokenizowane aktywa zyskują coraz większą popularność. Oczekujemy, że średnio- i długoterminowa perspektywa pozostanie pozytywna, w miarę jak rynki będą się dalej restrukturyzować – ocenia Rob Hadick, partner w firmie Dragonfly Capital.

Choć do załamania koniunktury na rynku kryptowalut doszło w czwartym kwartale, to część spółek kryptowalutowych chwali się dobrymi wynikami. Kraken, jedna z największych giełd kryptowalutowych świata (występująca jako część szerszej platformy inwestycyjnej Payward) miała w 2025 r. 2,2 mld przychodu, czyli o 33 proc. więcej niż rok wcześniej i 531 mln USD zysku EBITDA (o 23 proc. więcej niż rok wcześniej). „Infrastruktura Payward wykazała się odpornością w okresie zwiększonej zmienności w czwartym kwartale 2025 r. Pomimo ogólnego osłabienia branży nasza platforma wygenerowała 625 mln USD skorygowanych przychodów i 84 mln USD skorygowanego EBITDA” – mówi komunikat giełdy Kraken.