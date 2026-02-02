Aktualizacja: 04.02.2026 07:09 Publikacja: 02.02.2026 12:50
Złoty oazą spokoju na tle globalnych wahań
Foto: Adobe Stock
Po silnych zeszłotygodniowych wahaniach notowania krajowej waluty ustabilizowały się, co przynosi jedynie mocno ograniczone zmiany w wycenach najważniejszych walut. W poniedziałek przed południem kurs dolara do złotego utrzymuje się blisko poziomu 3,55 zł. Niewielkie zmiany notuje także euro, za które płacono nieco ponad 4,21 zł. Jednocześnie słabnie frank szwajcarski, który w wyniku porannej przeceny znalazł się poniżej 4,58 zł.
Czytaj więcej
Przecena srebra i złota pogłębiła się po piątkowym krachu na rynku metali szlachetnych. Cena złot...
Z początkiem nowego tygodnia na rynki powoli wraca apetyt na ryzykowne aktywa. Zeszłotygodniowe umocnienie dolara na globalnym rynku wyhamowało, co sprzyja stabilizacji notowań pary EURUSD. Rynek najwyraźniej zdążył się już oswoić z piątkową decyzją Donalda Trumpa o nominacji Kevina Warsha na nowego szefa FED. - W kwestii Kevina Warsha, to po pierwszej reakcji, teraz inwestorzy będą czekać na informacje z przesłuchań kandydata w Kongresie, które mogą dać więcej odpowiedzi na nurtujące ich pytania co do podejścia Warsha w temacie inflacji czy bilansu FED – wskazuje w komentarzu porannym Marek Rogalski, analityk walutowy DM BOŚ.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Roczny wskaźnik inflacji CPI w Bułgarii w pierwszym miesiącu po przyjęciu wspólnej waluty zmalał do 3,6 proc., z...
Wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych została zinterpretowana przez inwestorów jako przyznanie do tego, że j...
Para USD/PLN spadła we wtorek do poziomu 3,50. Powodem jest globalna ucieczka kapitału od dolara.
Złoty we wtorkowy poranek nieznacznie tracił na wartości względem dolara. Nadal jednak pozostaje blisko poziomów...
Krajowa waluta umocnił się do dolara do poziomu nienotowanego od ośmiu lat.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas