Po silnych zeszłotygodniowych wahaniach notowania krajowej waluty ustabilizowały się, co przynosi jedynie mocno ograniczone zmiany w wycenach najważniejszych walut. W poniedziałek przed południem kurs dolara do złotego utrzymuje się blisko poziomu 3,55 zł. Niewielkie zmiany notuje także euro, za które płacono nieco ponad 4,21 zł. Jednocześnie słabnie frank szwajcarski, który w wyniku porannej przeceny znalazł się poniżej 4,58 zł.

Dolar robi krok wstecz

Z początkiem nowego tygodnia na rynki powoli wraca apetyt na ryzykowne aktywa. Zeszłotygodniowe umocnienie dolara na globalnym rynku wyhamowało, co sprzyja stabilizacji notowań pary EURUSD. Rynek najwyraźniej zdążył się już oswoić z piątkową decyzją Donalda Trumpa o nominacji Kevina Warsha na nowego szefa FED. - W kwestii Kevina Warsha, to po pierwszej reakcji, teraz inwestorzy będą czekać na informacje z przesłuchań kandydata w Kongresie, które mogą dać więcej odpowiedzi na nurtujące ich pytania co do podejścia Warsha w temacie inflacji czy bilansu FED – wskazuje w komentarzu porannym Marek Rogalski, analityk walutowy DM BOŚ.