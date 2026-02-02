Aktualizacja: 04.02.2026 07:11 Publikacja: 02.02.2026 13:43
Gminy domagają się nowych narzędzi do nadzoru nad gospodarką odpadami, tymczasem NSA orzekł, że monitoring w altanach śmietnikowych narusza RODO
Foto: Paweł Michałowski / Adobe Stock
Wyrok NSA, jak zauważa Portal Samorządowy, ma istotne znaczenie dla gmin i spółdzielni, które od lat zwracają uwagę na ograniczone możliwości w zakresie egzekwowania prawidłowej segregacji odpadów. Samorządowcy podkreślają też, że problem stanowi nie tylko kwestia monitoringu, lecz także m.in. niezgłaszania nieruchomości do systemu czy zaniżania liczby osób w deklaracjach odpadowych.
– Jakimi sposobami możemy zidentyfikować osoby, które nie segregują czy podrzucają śmieci, jeżeli jesteśmy pozbawieni jakichkolwiek możliwości wypełniania ustawowych przepisów? – zastanawiał się Leszek Klonowski, zastępca prezesa zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w rozmowie z Portalem Samorządowym.
Eksperci, z którymi rozmawiał serwis, zwracają uwagę na konieczność zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także na potrzebę skuteczniejszego egzekwowania przepisów. Małgorzata Izdebska ze Związku Miast Polskich przyznała, że prowadzą na ten temat rozmowy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.
Portal Samorządowy zauważa, że RODO utrudnia kontrolę nad systemem nie tylko w kontekście monitoringu. W związku z ochroną danych gminy nie mogą uzyskać także dostępu do wielu katalogów danych, które ułatwiłyby im np. weryfikację deklaracji śmieciowych oraz identyfikację gospodarstw domowych, które nie złożyły tego dokumentu.
