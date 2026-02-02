Z tego artykułu się dowiesz: Jak wojna wpływa na rosyjski rynek lotniczy i ruch pasażerski?

Dlaczego połączenia krajowe w Rosji kurczą się szybciej niż zagraniczne?

Jakie są przyczyny zaniepokojenia Rosawiacji obecnymi trendami na rynku lotniczym?

Jaki jest udział największych rosyjskich linii lotniczych na rynku krajowym i międzynarodowym?

W jaki sposób sankcje i działania wojenne wpływają na rosyjskie linie lotnicze?

Jakie są najpopularniejsze kierunki zagranicznych podróży Rosjan w 2025 roku?

Połączenia krajowe kurczą się najszybciej. Od stycznia do grudnia 2025 rosyjskie linie lotnicze przewiozły 108,85 mln pasażerów, z tego 81,45 mln (czyli ok. 75 proc.) na trasach krajowych. To o 2,6 proc. ogółem mniej, niż rok wcześniej i o 3,8 proc. mniej w przypadku lotów krajowych.

Reklama Reklama

Liczba pasażerów przewiezionych na trasach krajowych zmniejszyła się z 84,7 mln w 2024 do 81,45 mln w 2025 r. Przy tym zwiększa się wypełnienie samolotów, które w 2025 r. wyniosło 89,5 proc., czyli o 0,2 pkt. proc. więcej, niż w 2024. W 2025 r. rosyjskie linie przewiozły łącznie 111,7 mln pasażerów.

Rosawiacja nie ukrywa zaniepokojenia tendencją spadkową na rynku krajowym, zwłaszcza w sytuacji, kiedy to właśnie samolot, przy dużych odległościach, jest najbardziej popularnym środkiem transportu. Dla przykładu na pokonanie dystansu prawie 6,5 tys. km dzielącego Moskwę od Władywostoku pociąg bądź samochód potrzebuje prawie 6 dni. W zimie takie podróże są dodatkowo bardzo problematyczne.