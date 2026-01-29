Rzeczpospolita
PKP Intercity podsumowało 2025 rok. Padły rekordy, historyczna umowa

PKP Intercity ma za sobą rekordowy rok. Narodowy przewoźnik pochwalił się, że w 2025 roku przewiózł 89,2 miliony pasażerów, podpisał „historyczną umowę” z Alstom Polska, a także wdrożył największy jak dotąd rozkład jazdy.

Publikacja: 29.01.2026 18:20

PKP Intercity

Foto: PKP Intercity

Alicja Podskoczy

Spółka obsługująca dalekobieżne przewozy kolejowe w Polsce podsumowała 2025 rok, który – jak się okazało – zakończyła kilkoma rekordami. Jak poinformowało w czwartek PKP Intercity, liczba podróżnych sięgnęła 89,2 mln, co jest najlepszym wynikiem od początku działalności firmy. Oznacza to wzrost o 14 proc. w stosunku do 2024 roku i o 31 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. Każdego dnia pociągami dalekobieżnymi podróżowało około 244 tys. pasażerów.

To był dobry rok dla PKP Intercity

Narodowy przewoźnik podał, że najlepszym miesiącem 2025 roku był sierpień – przewiózł wtedy aż 9,4 mln osób, co było możliwe dzięki zwiększaniu liczby miejsc w pociągach. PKP Intercity wzmocniło 11,9 tys. pociągów (wzrost o 28 proc. rok do roku) i 16,7 tys. wagonów (wzrost o 25 proc.).

Jak podkreśla spółka, do tego wyniku przyczyniły się również promocyjne oferty, takie jak Bilet za 1 zł dla Seniorów, Pendo za Zeta czy Poniedziałkowy Odjazd. W ubiegłym roku niemal 530 tys. osób podróżowało za symboliczną złotówkę.

PKP Intercity wprowadził także największy w swojej historii rozkład jazdy, dzięki któremu przewiduje kolejne rekordy w 2026 roku – jak prognozuje, liczba pasażerów sięgnie 96 mln. Nowy rozkład zakłada blisko 560 pociągów na dobę (o prawie 60 połączeń więcej niż w poprzednim), w tym 531 kursujących przez cały rok oraz 28 sezonowych. Dodatkowo oferta międzynarodowa obejmuje 57 pociągów, a więc o 17 więcej niż w 2025 roku.

Historyczna umowa PKP Intercity z Alstom Polska i przetarg na pociągi dużych prędkości

PKP Intercity pochwaliło się również podpisaniem umowy z Alstom Polska na zakup 42 piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z 30-letnim okresem utrzymania oraz opcją na kolejne 30 pojazdów. Jak podkreśla, to największy kontrakt taborowy w historii spółki pod względem liczby zamówionych pociągów. Wartość transakcji opiewa na 8,5 mld zł.

Narodowy przewoźnik ogłosił także w 2025 roku przetarg na pierwsze w Polsce pociągi poruszające się z prędkością 320-350 km/h. PKP Intercity planuje zakupić 20 takich pojazdów. Producent poza dostawą składów ma też świadczyć usługę ich utrzymania oraz zaprojektować i zbudować warsztat utrzymania technicznego.

