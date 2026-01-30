Aktualizacja: 30.01.2026 13:03 Publikacja: 30.01.2026 12:26
Czy pasażerów linii lotniczych czeka nowa rzeczywistość?
Foto: globalmoments / Adobe Stock
Rozmowy z menedżerami dotyczyły nowych regulacji w branży lotniczej i związanych z nimi kosztów oraz tego, jak wpłyną one na ceny biletów, a tym samym na pasażerów.
Według rozmówców serwisu WNP największy wpływ na wzrost cen biletów mają mieć takie czynniki jak: obowiązkowy udział zrównoważonego paliwa SAF, rozszerzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, wzrost kosztów pracy oraz rosnące koszty infrastrukturalne. To natomiast pokazuje, że o cenach w największym stopniu decydować mają regulacje administracyjne i klimatyczne.
– Wpływ polityki klimatycznej Unii Europejskiej będzie odczuwalny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej […]. Wprowadzenie obowiązkowego udziału SAF do miksu paliwowego oraz opłat CORSIA będzie dla nas istotnym obciążeniem finansowym, które będziemy musieli w istotnej części przenieść na pasażerów. Dynamika kosztów i regulacji przełoży się na cały ekosystem lotniczy w Polsce i Europie. Wzrost cen biletów to najbardziej prawdopodobny i bezpośredni skutek – zauważył Andrzej Kobielski z Enter Air w rozmowie z WNP.
