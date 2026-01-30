Rzeczpospolita
Ekonomia
Droższe bilety i mniej lotów. Eksperci ostrzegają przed zmianami w branży

Pasażerowie samolotów muszą przygotować się na trwały wzrost cen oraz możliwość ograniczenia oferty lotów na mniej opłacalnych trasach. O przyszłości branży serwis WNP rozmawiał z menadżerami czołowych spółek z sektora lotnictwa cywilnego w Polsce.

Publikacja: 30.01.2026 12:26

Czy pasażerów linii lotniczych czeka nowa rzeczywistość?

Foto: globalmoments / Adobe Stock

Joanna Kamińska

Rozmowy z menedżerami dotyczyły nowych regulacji w branży lotniczej i związanych z nimi kosztów oraz tego, jak wpłyną one na ceny biletów, a tym samym na pasażerów.

Koniec ery taniego latania? Menedżerowie branży o nieuchronnych podwyżkach

Według rozmówców serwisu WNP największy wpływ na wzrost cen biletów mają mieć takie czynniki jak: obowiązkowy udział zrównoważonego paliwa SAF, rozszerzenie systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, wzrost kosztów pracy oraz rosnące koszty infrastrukturalne. To natomiast pokazuje, że o cenach w największym stopniu decydować mają regulacje administracyjne i klimatyczne.

– Wpływ polityki klimatycznej Unii Europejskiej będzie odczuwalny bardziej niż kiedykolwiek wcześniej […]. Wprowadzenie obowiązkowego udziału SAF do miksu paliwowego oraz opłat CORSIA będzie dla nas istotnym obciążeniem finansowym, które będziemy musieli w istotnej części przenieść na pasażerów. Dynamika kosztów i regulacji przełoży się na cały ekosystem lotniczy w Polsce i Europie. Wzrost cen biletów to najbardziej prawdopodobny i bezpośredni skutek – zauważył Andrzej Kobielski z Enter Air w rozmowie z WNP.

Jednocześnie eksperci z branży lotniczej zwracają również uwagę na konkurencję w postaci przewoźników spoza Unii Europejskiej, którzy nie podlegają wymagającym regulacjom środowiskowym. Mowa tu przede wszystkim o liniach lotniczych z Bliskiego Wschodu, Turcji czy Tunezji.

Podróże podwyżki cen Lotnictwo
