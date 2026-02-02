- Czas podjąć odważne reformy, które wzmocnią autorytet instytucji i zaufanie obywateli, wprowadzić środki usprawniające funkcjonowanie systemu politycznego w świetle poważnych wyzwań naszych czasów, w zgodzie z nowymi realiami – mówił premier w wystąpieniu transmitowanym przez grecką telewizję.

Co premier Grecji chce zmienić w konstytucji?

Zmiany mają dotyczyć m.in. artykułu 86 konstytucji, który mówi o immunitecie, jakim cieszą się urzędujący i byli ministrowie oraz wiceministrowie w związku z przestępstwami, jakich dopuścili się w trakcie wykonywania obowiązków. Uchylać immunitet członkom rządu i byłym członkom rządu może obecnie wyłącznie parlament.

Premier chce również wprowadzić zmiany w zakresie artykułu 103 konstytucji Grecji, który zapewnia urzędnikom (przede wszystkim służby cywilnej) nieusuwalność z zajmowanych stanowisk tak długo, jak one istnieją. W teorii ma to chronić przed politycznymi czystkami w urzędach po zmianie władzy, w praktyce utrudnia jednak prowadzenie polityki kadrowej w oparciu o kompetencje urzędników.

– Opowiadam się za zmianą artykułu 86 od 20 lat. Równie jasne jest moje zaangażowanie w walkę z „głębokim państwem” (ang. deep state). Administracja publiczna, która jest skuteczna i przyjazna obywatelom musi być ciągle oceniana, a koncepcja nieusuwalności ze stanowiska wymaga całkowicie nowego podejścia – oświadczył Mitsotakis. Obecnie chronieni konstytucją urzędnicy mogą stracić pracę w wyniku popełnienia poważnego przestępstwa, postępowania dyscyplinarnego lub gdy ich stanowisko zostanie zlikwidowane.