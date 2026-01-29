Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego poparcie dla Socjaldemokracji Danii znacznie wzrosło w sondażach?

Jakie działania podjęła premier Danii, Mette Frederiksen, w odpowiedzi na sytuację międzynarodową?

W jaki sposób polityka dotycząca Grenlandii wpłynęła na sytuację wewnętrzną w Danii?

Sondażowe odbicie Socjaldemokracji Danii opisuje serwis Politico. Doszło do niego w styczniu po tym, jak Frederiksen przeciwstawiła się żądaniom Donalda Trumpa domagającego się przekazania Stanom Zjednoczonym kontroli nad Grenlandią, autonomicznym terytorium zależnym Królestwa Danii. Frederiksen ostrzegała, że jeśli USA spróbują zająć Grenlandię zbrojnie, wówczas oznaczać to będzie koniec NATO. Jej rząd sygnalizował też, że duńska armia stawiłaby opór w przypadku interwencji wojskowej USA, a sama premier podkreślała, że Grenlandia nie jest na sprzedaż. Kopenhaga wraz z autonomicznym rządem Grenlandii podjęła dialog z Waszyngtonem ws. sytuacji w Arktyce, ale zaznaczyła, że czerwoną linię stanowi dla niej kwestia suwerenności nad Grenlandią.

Reklama Reklama

W styczniu partia premier Danii zanotowała skok poparcia w sondażach

– Po długim czasie ostatecznie zajęli wyraźne stanowisko, zamiast stwarzać wrażenie uległości – ocenia Per Clausen, europarlamentarzysta opozycyjnej koalicji Czerwono-Zielonych. Jego zdaniem zdecydowana postawa duńskiego rządu przełożyła się na wzrost sondażowego poparcia dla partii premier Frederiksen.

Stine Bosse, europarlamentarzystka Moderaterne mówi, że Dania, w związku ze sprawą Grenlandii, doświadczyła najtrudniejszej od wielu lat sytuacji na arenie międzynarodowej. – Rząd zareagował na to w najlepszy możliwy sposób. Zachowali chłodną głowę, gorące serce i zaprezentowali najwyższy poziom profesjonalizmu – dodaje.