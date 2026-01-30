Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Swiatłana Cichanouska przenosi swoje biuro z Wilna do Warszawy?

Jakie czynniki wpłynęły na decyzję Litwy o zmianie poziomu ochrony dla Cichanouskiej?

Jaką rolę Polska odgrywa w wsparciu białoruskiej opozycji demokratycznej?

Jakie są wewnętrzne debaty białoruskiej opozycji dotyczące strategii wobec Łukaszenki i sankcji?

Jakie zagrożenie dla Polski stanowi reżim Aleksandra Łukaszenki?

W 163. rocznicę powstania styczniowego pod bramą straceń w Cytadeli Warszawskiej można było zauważyć nie tylko prezydentów Polski i Litwy. Obok polskich biało-czerwonych, litewskich żółto-zielono-czerwonych i ukraińskich żółto-niebieskich pojawiły się też kwiaty w barwach biało-czerwono-białych z napisem na wstążce w języku białoruskim: „Za naszu i waszu swabodu”. Złożyła je Swiatłana Cichanouska, która od ponad pięciu lat reprezentuje wolną Białoruś na arenie międzynarodowej, odkąd po sfałszowanych przez Aleksandra Łukaszenkę wyborach prezydenckich w 2020 r. została siłą wyrzucona z ojczyzny, zaocznie skazana na 15 lat łagrów za „zdradę państwa” i wpisana na długą listę białoruskich „terrorystów”.

O tym, że po pięciu latach spędzonych na Litwie przeprowadza się do Polski, od kilku miesięcy spekulują zarówno białoruskie, jak i zagraniczne media. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” po raz pierwszy potwierdza te doniesienia i tłumaczy powody.

– Myślałam, że powracać do ojczyzny przyjdzie mi z Wilna, które leży zaledwie 30 km od granicy z Białorusią. Ale nasz poziom ochrony na Litwie się zmienił. Nie chodzi tylko o moje osobiste bezpieczeństwo, lecz o pracowników naszego biura. To zmusiło mnie do poszukiwania innych rozwiązań i reorganizacji naszej działalności – mówi Cichanouska.