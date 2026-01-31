Ameryka–Japonia, sojusz nie tak wspaniały

W październiku to właśnie do Yokosuka przyjechał Donald Trump na spotkanie z załogą George Washington. – Co za ludzie! Mistrzowie! To jest wyjątkowa grupa patriotów, zwycięzców. Chciałbym mieć waszą robotę! – zapewniał prezydent aż jego słowa zagłuszył tłum skandujący „USA, USA!”.

– Przyjmując prezydenta Trumpa, premier Takaichi powiedziała, że nie ma na świecie wspanialszego sojuszu niż ten łączący Japonię i Stany Zjednoczone. Nasze relacje są faktycznie znakomite – przekonuje mnie Keita Machimura, który jest odpowiedzialny w japońskim MSZ za stosunki z Ameryką.

Przyjmując Trumpa Sanae Takaichi zaledwie od kilkunastu dni była premierem Kraju Wschodzącego Słońca. A jednak udało jej się znacznie lepiej, niż europejskim przywódcom, ominąć w rozmowach z prezydentem USA rafy, na których mogłyby się rozbić japońsko-amerykański sojusz. Obiecała, że inwestycje Japonii w Stanach, i tak już największe ze wszystkich krajów świata, wzrosną o astronomiczne 550 mld dol. Trumpa przyjął cesarz Naruhito. Amerykanin wyjechał też do Stanów z zestawem do golfa zamordowanego cztery lata temu premiera Shinzo Abe, z którym się przyjaźnił. A Takaichi zamiast, jak to robią Europejczycy, bronić liberalnego porządku, zaprezentowała się jako gorąca zwolenniczka trumpowej ideologii, takiej MAGA po japońsku.

Ale to nie są czasy, w których można budować bezpieczeństwo kraju na słowie czy dobrym nastroju amerykańskiego przywódcy. W szczególności takiego, jak Donald Trump, który potrafi jednego dnia zmienić kilka razy zdanie. Dlatego za fasadą oficjalnych deklaracji Tokio szykuje się na każdy scenariusz.

– Zagrożenie dla bezpieczeństwa Japonii od drugiej wojny światowej nigdy nie było tak wielkie. Rosja łamie wszystkie reguły prawa międzynarodowego, Korea Północna rozwija arsenał jądrowy. Ale dla nas bez wątpienia największe niebezpieczeństwo płynie z Chin – mówią „Rzeczpospolitej” osoby zaangażowane w politykę obronną Kraju Kwitnącej Wiśni. – Obserwujemy z bliska wojnę w Ukrainie i wyciągamy z niej szereg wniosków dla Japonii. Pierwszym jest to, że Putin zdecydował się na inwazję, bo był przekonany, że Ukraińcy nie są gotowi na wojnę. My nie możemy sprawiać takiego wrażenia. Drugi wniosek płynie z tego, że nawet jeśli początkowo Ukraińcy mieli wsparcie amerykańskich sojuszników, to w pewnym momencie się ono skończyło. Trzeba przygotować się na samodzielne prowadzenie walk – dodają nasi rozmówcy.