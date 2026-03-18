Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kluczowe zmiany w konstytucji Kazachstanu umacniają pozycję prezydenta.

W jaki sposób będzie przekształcona struktura najwyższych organów państwowych.

Jakie międzynarodowe aspiracje przypisywane są obecnemu przywódcy Kazachstanu.

Jakie modyfikacje dotknęły statusu języka rosyjskiego w kontekście ostatnich zmian prawnych.

W jaki sposób kontekst geopolityczny regionu wpływa na relacje Kazachstanu z sąsiadami.

W referendum konstytucyjnym przytłaczająca większość Kazachów wypowiedziała się za zmianami w ustawie zasadniczej umacniającymi władzę prezydenta. Opozycja obawia się, że 72-letni Kasym-Żomart Tokajew może wykorzystać zmiany do przedłużania swojej władzy.

Reklama Reklama

W państwach postsowieckich to powszechna przypadłość prezydentów, utrzymujących władzę – faktycznie dożywotnio. Tak stało się już w Rosji, na Białorusi, w Tadżykistanie czy Uzbekistanie, gdzie zmieniono konstytucje, dając przywódcom prawo rządzenia aż do śmierci.

Przytłaczająca większość głosujących jest „za”

Przed referendum w Kazachstanie wielu przeciwników zmian trafiło do aresztów lub zostało ukaranych grzywnami, nawet za wpisy w internecie. W rezultacie pozostali zamiast pisać o zmianach w konstytucji zaczęli występować w sieci „przeciw nowej konsystencji śmietany” czy „nowej konstrukcji ściany”. – Wszystko z obawy o prześladowania – wyjaśnia jedna z kazachskich działaczek społecznych.

W niedzielnym głosowaniu jednak ponad 84 proc. głosujących poparło zmiany ponad 80 proc. wszystkich artykułów istniejącej obecnie ustawy zasadniczej, finalizując 30-letni proces ograniczania kompetencji parlamentu na korzyść władzy wykonawczej.