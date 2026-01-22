– Tu nie chodzi tylko o pieniądze. Rodzice całe życie zasuwali od świtu do nocy, aby dać dobre wykształcenie mi i braciom. Ale w ogóle ich nie widywaliśmy w domu, zabrakło ciepłej więzi. Dziś żyją osobno. A i ja mam poczucie, że nie jestem psychicznie przygotowana na dziecko – tłumaczy.

Pod koniec lat osiemdziesiątych Polska była bankrutem, wychodziła z komunizmu. Japonia pozostawała u szczytu potęgi. Sony właśnie kupił Columbia Pictures, Mitsubishi przejął nowojorski Rockefeller Center. Wydawało się, że świat należy do Japończyków. Ale przez kolejne cztery dekady japońska gospodarka właściwie buksowała w miejscu, podczas gdy polska niemal bez przerwy dynamicznie rosła. Kolejne roczniki Japończyków nie chciały już żyć, jak ich rodzice. Nie mieć nic poza pracą. I, rzecz trudna do uwierzenia, w zeszłym roku dochód na mieszkańca w naszym kraju, przy uwzględnieniu realnej mocy nabywczej złotego, przekroczył japoński – szacuje MFW.

Aby przynajmniej w jakimś stopniu zrozumieć, co się z krajem Kwitnącej Wiśni stało, wystarczy rozejrzeć się po Tokio. Tu wszystkie budynki wyglądają jakby nowe. Owszem, miasto bardzo poważnie ucierpiało z powodu amerykańskich nalotów w czasie drugiej wojny światowej. Ale jeszcze większym problemem są regularne trzęsienia ziemi. Wyrządzają tak gigantyczne szkody, że gdy pojawiają się nowe normy zabezpieczenia konstrukcji, na miejscu starszych budowli pojawiają się nowsze. Zabytki znaleźć więc trudno.

Premier Sanae Takaichi mówi prosto z mostu. Co się stało z krajem Kwitnącej Wiśni?

– Kiedy ziemia się trzęsie, sam się nie uratujesz. Musisz współdziałać z innymi. To głęboko przeniknęło w psychikę japońskiego społeczeństwa. Ukształtowało ją trochę tak, jak regulacja wody Nilu wymusiła organizację starożytnego Egiptu. To jest więc naród, dla którego harmonia liczy się bardziej od innowacji. Dlatego tak trudno jest przeprowadzić poważne reformy, radykalnie zmienić budżet – przyznaje „Rzeczpospolitej” źródło w japońskim rządzie.

Tsuneo Watanabe, profesor tokijskiej Sasakawa Peace Foundation, tłumaczy „Rzeczpospolitej”: jeśli poza krótkimi wyjątkami u władzy w Japonii pozostaje Partia Liberalno-Demokratyczna (LDP), to dlatego, że wyborcy ponad wszystko przekładają stabilność. Mimo wszystko w październiku doszło w Japonii do rewolucji. W tym zdominowanym przez mężczyzn kraju walkę o przywództwo w LDP i tym samym stanowisko premiera wygrała po raz pierwszy kobieta. I to taka, która wywodzi się ze skromnej rodziny, a nie jednego z tradycyjnych rodów politycznych.