Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Japonia nie będzie miała pierwszej w historii premier? Koalicja rządząca się rozpadła

Konserwatywna partia Komeito ogłosiła, że wychodzi z koalicji z rządzącą Japonią Partią Liberalno-Demokratyczną (LDP), co stawia pod znakiem zapytania przyszłość nowej liderki LDP Sanae Takaichi, która miała zostać zatwierdzona przez parlament jako pierwsza w historii Japonii szefowa rządu.

Publikacja: 10.10.2025 10:24

Sanae Takaichi

Sanae Takaichi

Foto: Yuichi Yamazaki/Pool via REUTERS

Artur Bartkiewicz

Lider Komeito Tetsuo Saito poinformował członków ugrupowania, że 26-letni sojusz polityczny łączący partię z LDP został zerwany, ze względu na „niewystarczające” wyjaśnienie przez LDP sposobu postępowania wobec skandalu związanego z finansowaniem partii, który wstrząsnął większościowym partnerem w koalicji. 

Dlaczego koalicja rządząca Japonią się rozpadła?

Saito poinformował, że Komeito nie poprze Takaichi w głosowaniu nad wotum zaufania dla jej rządu. Nowa liderka LDP miała zastąpić w fotelu premiera dotychczasowego szefa rządu i lidera jej ugrupowania, Shigeru Ishibę. 

Nawet z Komeito LDP, po ostatnich wyborach parlamentarnych z października 2024 roku, straciła większość w obu izbach parlamentu. LDP zdobyła w tych wyborach 191 mandatów, a Komeito – 24. Większość w izbie niższej parlamentu Japonii zapewniają 233 mandaty. LDP, która rządziła Japonią przez większość okresu powojennego, nie ma też większości w izbie wyższej parlamentu, która jednak odgrywa w japońskim systemie politycznym mniejsze znaczenie. Bez Komeito dla przeprowadzania ustaw przez parlament LDP będzie potrzebowała poparcia co najmniej dwóch innych ugrupowań zasiadających w izbie niższej parlamentu. 

Czytaj więcej

Sanae Takaichi nową premier Japonii
Giełda
Giełda w Tokio rozgrzana po wyborze Sanae Takaichi

Jak podaje agencja Kyodo rozmowy o utrzymaniu koalicji między Komeito a LDP załamały się ze względu na punkt sporny dotyczący reform w finansowaniu partii politycznych. Komeito domagało się podjęcia dodatkowych działań mających wyjaśnić skandal związany z finansowaniem LDP i zacieśnienia kontroli nad datkami dla partii politycznych wpłacanymi przez przedsiębiorstwa i inne osoby prawne. 

Reklama
Reklama

W 2023 roku Japonią wstrząsnął skandal związany z tym, że kilka frakcji LDP ukrywało dochody uzyskiwane ze zbiórek środków na cele polityczne, które następnie miały być przekazywane, jako łapówki, członkom partii. Skandal objął kilkudziesięciu parlamentarzystów LDP, w tym także ministrów. Największa frakcja w LDP, związana z byłym premierem Shinzo Abe, miała w ten sposób zgromadzić w „funduszu łapówkowym” równowartość ok. 2,7 mln zł. Skandal doprowadził do rezygnacji z kierowania partią przez Fumio Kishidę. 

Komeito tworzyło koalicyjny rząd z LDP w latach 1999-2009 i potem, od 2012 roku. W latach 2009-2012 Japonią rządziła Partia Demokratyczna Japonii, pierwsza od 50 lat partia inna niż LDP, która rządziła krajem. 

Wybór Sanae Takaichi na liderkę LDP ucieszył inwestorów. Teraz entuzjazm opadnie?

Wybór Takaichi na liderkę LDP zmniejszył oczekiwania rynku na szybkie podwyżki stóp procentowych, czego efektem był wzrost cen akcji i osłabienie jena. Nowa liderka LDP znana jest z popierania polityki stymulowania gospodarki prowadzonej przez byłego premiera Shinzo Abe (określanej mianem Abenomiki). Abenomika opierała się na luzowaniu polityki monetarnej, stymulacji fiskalnej poprzez zwiększone wydatki publiczne i inwestycje w infrastrukturę oraz stwarzaniu korzystnych warunków dla prywatnych inwestycji. 

Wyjście Komeito z koalicji może – w związku z tym – osłabić optymizm inwestorów i zahamować wzrosty na japońskiej giełdzie. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Miejsca Regiony Azja Japonia Partia Liberalno-Demokratyczna

Lider Komeito Tetsuo Saito poinformował członków ugrupowania, że 26-letni sojusz polityczny łączący partię z LDP został zerwany, ze względu na „niewystarczające” wyjaśnienie przez LDP sposobu postępowania wobec skandalu związanego z finansowaniem partii, który wstrząsnął większościowym partnerem w koalicji. 

Dlaczego koalicja rządząca Japonią się rozpadła?

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Maria Corina Machado
Polityka
Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Laureatką opozycjonistka z Wenezueli
Jose Jeri, tymczasowy prezydent Peru
Polityka
Najmniej popularna prezydent świata odwołana. Parlament zdecydował niemal jednogłośnie
Jak europejscy sojusznicy Ukrainy napędzają rosyjską gospodarkę wojenną
Polityka
Jak europejscy sojusznicy Ukrainy napędzają rosyjską gospodarkę wojenną
Flagi unijne przed siedzibą KE w Brukseli
Polityka
Węgierski szpieg w unijnych instytucjach? Komisja Europejska powołuje zespół do zbadania sprawy
Muhammad bin Salman
Polityka
Konflikty na Bliskim Wschodzie wzmacniają królestwo Saudów
Reklama
Reklama
e-Wydanie