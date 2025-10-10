Lider Komeito Tetsuo Saito poinformował członków ugrupowania, że 26-letni sojusz polityczny łączący partię z LDP został zerwany, ze względu na „niewystarczające” wyjaśnienie przez LDP sposobu postępowania wobec skandalu związanego z finansowaniem partii, który wstrząsnął większościowym partnerem w koalicji.

Dlaczego koalicja rządząca Japonią się rozpadła?

Saito poinformował, że Komeito nie poprze Takaichi w głosowaniu nad wotum zaufania dla jej rządu. Nowa liderka LDP miała zastąpić w fotelu premiera dotychczasowego szefa rządu i lidera jej ugrupowania, Shigeru Ishibę.

Nawet z Komeito LDP, po ostatnich wyborach parlamentarnych z października 2024 roku, straciła większość w obu izbach parlamentu. LDP zdobyła w tych wyborach 191 mandatów, a Komeito – 24. Większość w izbie niższej parlamentu Japonii zapewniają 233 mandaty. LDP, która rządziła Japonią przez większość okresu powojennego, nie ma też większości w izbie wyższej parlamentu, która jednak odgrywa w japońskim systemie politycznym mniejsze znaczenie. Bez Komeito dla przeprowadzania ustaw przez parlament LDP będzie potrzebowała poparcia co najmniej dwóch innych ugrupowań zasiadających w izbie niższej parlamentu.

Jak podaje agencja Kyodo rozmowy o utrzymaniu koalicji między Komeito a LDP załamały się ze względu na punkt sporny dotyczący reform w finansowaniu partii politycznych. Komeito domagało się podjęcia dodatkowych działań mających wyjaśnić skandal związany z finansowaniem LDP i zacieśnienia kontroli nad datkami dla partii politycznych wpłacanymi przez przedsiębiorstwa i inne osoby prawne.