Aktualizacja: 10.10.2025 11:09 Publikacja: 10.10.2025 10:24
Sanae Takaichi
Foto: Yuichi Yamazaki/Pool via REUTERS
Lider Komeito Tetsuo Saito poinformował członków ugrupowania, że 26-letni sojusz polityczny łączący partię z LDP został zerwany, ze względu na „niewystarczające” wyjaśnienie przez LDP sposobu postępowania wobec skandalu związanego z finansowaniem partii, który wstrząsnął większościowym partnerem w koalicji.
Saito poinformował, że Komeito nie poprze Takaichi w głosowaniu nad wotum zaufania dla jej rządu. Nowa liderka LDP miała zastąpić w fotelu premiera dotychczasowego szefa rządu i lidera jej ugrupowania, Shigeru Ishibę.
Nawet z Komeito LDP, po ostatnich wyborach parlamentarnych z października 2024 roku, straciła większość w obu izbach parlamentu. LDP zdobyła w tych wyborach 191 mandatów, a Komeito – 24. Większość w izbie niższej parlamentu Japonii zapewniają 233 mandaty. LDP, która rządziła Japonią przez większość okresu powojennego, nie ma też większości w izbie wyższej parlamentu, która jednak odgrywa w japońskim systemie politycznym mniejsze znaczenie. Bez Komeito dla przeprowadzania ustaw przez parlament LDP będzie potrzebowała poparcia co najmniej dwóch innych ugrupowań zasiadających w izbie niższej parlamentu.
Czytaj więcej
Inwestorzy bardzo dobrze przyjęli to, że Sanae Takichi zostanie nowym premierem Japonii. Tokijski...
Jak podaje agencja Kyodo rozmowy o utrzymaniu koalicji między Komeito a LDP załamały się ze względu na punkt sporny dotyczący reform w finansowaniu partii politycznych. Komeito domagało się podjęcia dodatkowych działań mających wyjaśnić skandal związany z finansowaniem LDP i zacieśnienia kontroli nad datkami dla partii politycznych wpłacanymi przez przedsiębiorstwa i inne osoby prawne.
W 2023 roku Japonią wstrząsnął skandal związany z tym, że kilka frakcji LDP ukrywało dochody uzyskiwane ze zbiórek środków na cele polityczne, które następnie miały być przekazywane, jako łapówki, członkom partii. Skandal objął kilkudziesięciu parlamentarzystów LDP, w tym także ministrów. Największa frakcja w LDP, związana z byłym premierem Shinzo Abe, miała w ten sposób zgromadzić w „funduszu łapówkowym” równowartość ok. 2,7 mln zł. Skandal doprowadził do rezygnacji z kierowania partią przez Fumio Kishidę.
Komeito tworzyło koalicyjny rząd z LDP w latach 1999-2009 i potem, od 2012 roku. W latach 2009-2012 Japonią rządziła Partia Demokratyczna Japonii, pierwsza od 50 lat partia inna niż LDP, która rządziła krajem.
Wybór Takaichi na liderkę LDP zmniejszył oczekiwania rynku na szybkie podwyżki stóp procentowych, czego efektem był wzrost cen akcji i osłabienie jena. Nowa liderka LDP znana jest z popierania polityki stymulowania gospodarki prowadzonej przez byłego premiera Shinzo Abe (określanej mianem Abenomiki). Abenomika opierała się na luzowaniu polityki monetarnej, stymulacji fiskalnej poprzez zwiększone wydatki publiczne i inwestycje w infrastrukturę oraz stwarzaniu korzystnych warunków dla prywatnych inwestycji.
Wyjście Komeito z koalicji może – w związku z tym – osłabić optymizm inwestorów i zahamować wzrosty na japońskiej giełdzie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Lider Komeito Tetsuo Saito poinformował członków ugrupowania, że 26-letni sojusz polityczny łączący partię z LDP został zerwany, ze względu na „niewystarczające” wyjaśnienie przez LDP sposobu postępowania wobec skandalu związanego z finansowaniem partii, który wstrząsnął większościowym partnerem w koalicji.
Norweski Komitet Noblowski podjął decyzję o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla. Nagroda trafiła do liderki demok...
Dina Boluarte, prezydent Peru, została usunięta z urzędu niemal jednogłośną decyzją Kongresu (jednoizbowy parlam...
Kraje europejskie należą do największych sojuszników Ukrainy w jej walce z Rosją. Niektóre z nich zwiększyły rów...
Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że zbada doniesienia, jakoby rząd premiera Węgier Viktora Orbána wy...
Arabia Saudyjska jest wielkim beneficjentem serii ostatnich konfrontacji militarnych na Bliskim Wschodzie. Mimo...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas