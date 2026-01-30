4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 31.01.2026 12:18 Publikacja: 30.01.2026 14:20
„W Davos Mark Carney i Wołodymyr Zełenski wystąpili w roli publicystów. Donald Trump, nie po raz pierwszy zresztą, w roli standupera”
Foto: REUTERS/Denis Balibouse
To refleksja, po której najlogiczniej byłoby zostać preppersem, zaszyć się w bunkrze, albo w lepiance czy szałasie na bezludziu, z obfitymi zapasami wody, sucharów i świeczek. I czekać na to, co i tak nieuniknione, ale do nas dotrze trochę później.
Dwaj przywódcy z tej trójki, Mark Carney i Wołodymyr Zełenski, wystąpili w roli publicystów. Donald Trump, nie po raz pierwszy zresztą, w roli standupera.
