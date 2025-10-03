To przerysowany portret Stanów Zjednoczonych ery MAGA i opowieść o buncie, który ludzie mają we krwi. Jednocześnie nowy film Andersona to historia ojcowskiej miłości, a zarazem obraz słabości mężczyzn w świecie silnych kobiet. Bardzo aktualna tragifarsa!

Silne kobiety, rasistowscy biali starcy i brudna zbuntowana Ameryka. Co Paul Thomas Anderson chciał pokazać w „Jednej bitwie po drugiej”