Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 03.10.2025 10:59 Publikacja: 03.10.2025 10:00
Foto: WBE
To przerysowany portret Stanów Zjednoczonych ery MAGA i opowieść o buncie, który ludzie mają we krwi. Jednocześnie nowy film Andersona to historia ojcowskiej miłości, a zarazem obraz słabości mężczyzn w świecie silnych kobiet. Bardzo aktualna tragifarsa!
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Ekspres z Budapesztu nie przybył na dworzec w Warszawie. Pielgrzymki z Polski pod egidą „Gazety Polskiej” do węg...
Brak znaczących sukcesów w Ukrainie i przedłużająca się wojna prowadzą do „desakralizacji” Putina i obniżenia je...
Choć miałam na koncie medal olimpijski oraz mistrzostwo świata i Europy, ciągle słyszałam, że nam „się udało”. C...
Politycy, którzy w ramach obozu liberalnego mogli być alternatywą dla Donalda Tuska, okazali się zbyt słabi. Jed...
Powszechnie używany termin „wojna hybrydowa” jest – z polskiego i zachodniego punktu widzenia – szkodliwy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas