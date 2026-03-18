Powiatowe urzędy pracy mają coraz mniej środków na prowadzenie działalności
W połowie ubiegłego roku weszły w życie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, które wprowadziły szereg zmian w zasadach funkcjonowania PUP – ułatwiły dostęp do pomocy, wprowadziły nowe instrumenty wsparcia i rozszerzyły grupy uprawnione do korzystania z oferty urzędów pracy. Z drugiej strony nałożyły też szereg nowych obowiązków.
Zmiany miały lepiej odpowiadać na wyzwania związane z demografią, technologią i sytuacją gospodarczą. Tymczasem już kilka miesięcy później rząd zdecydował o mocnym ograniczeniu finansowania aktywizacji zawodowej, choć jak donosi PulsHR, bezrobocie w Polsce rośnie dziewiąty miesiąc z rzędu.
Według danych Eurostatu w 2025 r. Polska miała trzecią najniższą stopę bezrobocia wśród krajów Unii Europejskiej.
W lutym stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1 proc., a liczba osób bezrobotnych wzrosła do 956,2 tys. Jednocześnie środki na programy promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej zostały obniżone z ponad 3,65 mld zł w 2025 r. do niespełna 2,15 mld zł w 2026 r. To spadek o ponad 1,5 mld zł, czyli przeszło 40 proc. W niektórych powiatach cięcia są szczególnie dotkliwe, przez co brakuje pieniędzy na bieżące działania.
Dyrektorzy urzędów pracy podkreślają, że przy mniejszych budżetach nie będą w stanie realizować wszystkich nowych zadań. Oznacza to mniej staży, mniej dotacji na działalność gospodarczą, krótsze programy wsparcia i bardziej restrykcyjne decyzje dotyczące finansowania.
