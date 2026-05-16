Poniżej
przedstawiamy przegląd ostatnich ofert sprzedaży mieszkań przez PKP, która odbywa
się w ramach przetargów pisemnych nieograniczonych lub – znacznie rzadziej – w ramach
rokowań. Chociaż część oferowanych lokali mieszkalnych znajduje się w
atrakcyjnych lokalizacjach, to zdecydowana większość z nich wymaga kapitalnego
remontu.
Mieszkania
od PKP. Oto najtańsze oferty
W pierwszym
kwartale 2026 r. PKP ogłosiła przetargi m.in. na dwa niewielkie mieszkania w
okazyjnych cenach. Oba przetargi już zostały rozstrzygnięte. Przedmiotem
sprzedaży było mieszkanie w:
-
Okunicy (gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie) – o powierzchni 22,28 mkw. położone
na parterze i składające się jednego pokoju (10,81 mkw.), kuchni (7,01 mkw.) i wiatrołapu (4,46 mkw.) – cena wywoławcza wynosiła 19 tys. zł;
-
Niedźwiedniku (gmina Ziębice, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie) – o powierzchni 22,14 mkw. położone na poddaszu i składające się z dwóch pokoi (każdy 11,07 mkw.), do mieszkania przynależy kuchnia (6,28 mkw.), piwnica (5,92 mkw.), komórka w budynku gospodarczym (4,49 mkw.) i WC poza budynkiem (1,00 mkw.) – cena wywoławcza wynosiła 25 tys. zł.
PKP
sprzedaje mieszkania. Oferty w przedziale od 40 do 65 tys. zł
Dysponując
nieco większym budżetem można natomiast kupić lokal mieszkalny w:
-
miejscowości Wiela (gmina Mieścisko, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie) – o powierzchni 49,61 mkw., położony na pierwszym piętrze i składający się z kuchni (13,75 mkw.), łazienki (3,90 mkw.), pokoju (13,86 mkw.), pokoju (15,84 mkw.) i korytarza (2,26 mkw.) – cena wywoławcza to 40 tys. zł;
-
Wałbrzychu (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie) – o powierzchni 29,7 mkw., położony na parterze i składające się z pokoju (10 mkw.), pokoju (12,1 mkw.) i kuchni (7,6 mkw.) oraz WC (do wspólnego korzystania, które znajduje się w budynku szaletów) – cena wywoławcza to 53 tys. zł;
-
Posadzie (gmina Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie) – o powierzchni 55,77 mkw., położony na pierwszym piętrze i składający się z pokoju (18,08 mkw.), pokoju (17,77 mkw.), kuchni (13,80 mkw.) i przedpokoju (6,12 mkw.) – cena w ramach rokowań to ok. 57 tys. zł;
-
Herbach (gmina Herby, powiat lubliniecki, województwo śląskie) – o powierzchni 31,09 mkw., położony na parterze i składający się z pokoju (18,42 mkw.), kuchni (9,73 mkw.), łazienki z WC (1,60 mkw.) oraz przedpokoju (1,34 mkw.) – cena wywoławcza to 65 tys. zł.
PKP
sprzedaje mieszkania. Oto oferty do 84 tys. zł
W ofercie
PKP znaleźć można także droższe mieszkania. Cały czas możliwy jest zakup mieszkania w:
-
Damasławku (gmina Damasławek, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie) – o powierzchni 48,20 mkw., położonego na pierwszym piętrze i składającego się z pokoju (26,9 mkw.), pokoju (10,7 mkw.) i kuchni (10,6 mkw.) oraz kilku pomieszczeń przynależnych, w tym WC – cena wywoławcza to 80 tys. zł;
-
Nowym Miasteczku (gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, województwo lubuskie) – o powierzchni 52,58 mkw. i składającego się z pokoju (15,54 mkw.), pokoju (12,52 mkw.), kuchni (8,97 mkw.) i dwóch korytarzy (5,40 mkw. i 10,15 mkw.) oraz kilku pomieszczeń przynależnych, w tym WC – cena wywoławcza to 80 tys. zł;
-
Mrągowie (gmina Mrągowa, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie) – o powierzchni 32,92 mkw., położonego na poddaszu i składającego się z pokoju (14,52 mkw.), pokoju (10,00 mkw.), kuchni (5,96 mkw.) i WC (2,44 mkw.) – cena w ramach rokowań to 84 tys. zł.