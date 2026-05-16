Poniżej przedstawiamy przegląd ostatnich ofert sprzedaży mieszkań przez PKP, która odbywa się w ramach przetargów pisemnych nieograniczonych lub – znacznie rzadziej – w ramach rokowań. Chociaż część oferowanych lokali mieszkalnych znajduje się w atrakcyjnych lokalizacjach, to zdecydowana większość z nich wymaga kapitalnego remontu.

Mieszkania od PKP. Oto najtańsze oferty

W pierwszym kwartale 2026 r. PKP ogłosiła przetargi m.in. na dwa niewielkie mieszkania w okazyjnych cenach. Oba przetargi już zostały rozstrzygnięte. Przedmiotem sprzedaży było mieszkanie w:

Okunicy (gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, województwo zachodniopomorskie) – o powierzchni 22,28 mkw. położone na parterze i składające się jednego pokoju (10,81 mkw.), kuchni (7,01 mkw.) i wiatrołapu (4,46 mkw.) – cena wywoławcza wynosiła 19 tys. zł;

Niedźwiedniku (gmina Ziębice, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie) – o powierzchni 22,14 mkw. położone na poddaszu i składające się z dwóch pokoi (każdy 11,07 mkw.), do mieszkania przynależy kuchnia (6,28 mkw.), piwnica (5,92 mkw.), komórka w budynku gospodarczym (4,49 mkw.) i WC poza budynkiem (1,00 mkw.) – cena wywoławcza wynosiła 25 tys. zł.

PKP sprzedaje mieszkania. Oferty w przedziale od 40 do 65 tys. zł

Dysponując nieco większym budżetem można natomiast kupić lokal mieszkalny w:

miejscowości Wiela (gmina Mieścisko, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie) – o powierzchni 49,61 mkw., położony na pierwszym piętrze i składający się z kuchni (13,75 mkw.), łazienki (3,90 mkw.), pokoju (13,86 mkw.), pokoju (15,84 mkw.) i korytarza (2,26 mkw.) – cena wywoławcza to 40 tys. zł;

Wałbrzychu (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie) – o powierzchni 29,7 mkw., położony na parterze i składające się z pokoju (10 mkw.), pokoju (12,1 mkw.) i kuchni (7,6 mkw.) oraz WC (do wspólnego korzystania, które znajduje się w budynku szaletów) – cena wywoławcza to 53 tys. zł;

Posadzie (gmina Bogatynia, powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie) – o powierzchni 55,77 mkw., położony na pierwszym piętrze i składający się z pokoju (18,08 mkw.), pokoju (17,77 mkw.), kuchni (13,80 mkw.) i przedpokoju (6,12 mkw.) – cena w ramach rokowań to ok. 57 tys. zł;

Herbach (gmina Herby, powiat lubliniecki, województwo śląskie) – o powierzchni 31,09 mkw., położony na parterze i składający się z pokoju (18,42 mkw.), kuchni (9,73 mkw.), łazienki z WC (1,60 mkw.) oraz przedpokoju (1,34 mkw.) – cena wywoławcza to 65 tys. zł.

PKP sprzedaje mieszkania. Oto oferty do 84 tys. zł

W ofercie PKP znaleźć można także droższe mieszkania. Cały czas możliwy jest zakup mieszkania w: