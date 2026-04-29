W efekcie pracę straciło 57 osób. Wierzyciele mogą zgłaszać roszczenia wobec spółki w ciągu 30 dni od ogłoszenia jej upadłości.

Sklepy francuskiej marki Okaïdi zniknęły z Polski

Okaïdi to francuska marka oferująca odzież dla dzieci od 0 do 14 lat. Jeszcze w 2024 r. w naszym kraju działało 25 sklepów stacjonarnych tej sieci. Jednak już wówczas spółka Okaidi Poland miała problemy finansowe. Jej ostatnie sprawozdanie z 2024 r., jak zauważa DlaHandlu.pl, wskazywało na poniesienie straty netto na poziomie 1,6 mln zł przy sprzedaży na poziomie 40 mln zł.

Jeszcze niedawno w Polsce działało kilkanaście sklepów stacjonarnych sieci Okaïdi, a także sklep internetowy. W ostatnim czasie zamknięte zostały sklepy m.in. w CH Promenada we Wrocławiu, Westfield Arkadia, Manufaktura w Łodzi czy CH Auchan Komorniki w Poznaniu. Na stronie internetowej marki w Polsce pojawiła się informacja o zamknięciu wszystkich sklepów oraz sklepu internetowego.

„W związku z tym nie możemy dłużej akceptować zwrotów. Podobnie korzyści wynikające z karty stałego klienta nie są dłużej akceptowane. Bardzo przepraszamy za te niedogodności. Bardzo dziękujemy za wszystkie lata spędzone razem i za Waszą lojalność!” – informuje firma.

Problem grupy IDKIDS, właściciela marki Okaïdi

Jak zauważa DlaHandlu.pl, właściciel marki Okaïdi – grupa IDKIDS – również w ostatnim czasie odnotowała problemy. 3 lutego 2026 r., złożyła wniosek o wszczęcie postępowania naprawczego dla większości swoich francuskich marek, w tym Obaïbi, przed sądem handlowym w Lille Métropole.

„IDKIDS zatrudnia we Francji 2000 osób, a na całym świecie ma 6000 pracowników, generując przy tym 800 milionów euro przychodów rocznych” – informuje DlaHandlu.pl.

Czytaj więcej: Sklepy zamknięte, pracownicy zwolnieni. Sieć obecna w Polsce w upadłości