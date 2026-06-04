Przetarg wzbudza duże zainteresowanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Pisał o nim m.in. portal The Spirits Business. Zwrócił on uwagę, że Szczecińska Fabryka Wódek Starka może zostać przekształcona w projekt, który połączy produkcję alkoholu z turystyką, gastronomią, hotelarstwem, funkcjami mieszkaniowymi i przestrzeniami eventowymi.

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Szczecińska Fabryka Wódek Starka na sprzedaż. W tle Dino

Na sprzedaż wystawiono całe znajdujące się w upadłości przedsiębiorstwo pod nazwą Szczecińska Fabryka Wódek Starka. Tym samym sprzedawana jest nieruchomość o powierzchni ponad 2 ha w Szczecinie, a także kompleks produkcyjno-magazynowy, zapasy produkcyjne oraz wartości niematerialne i prawne (m.in. znaki towarowe, wzory przemysłowe i historyczne receptury). Łącznie oficjalna wycena przedsiębiorstwa wynosi 106,3 mln zł. Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu musieli wpłacić 5 mln zł wadium.

Otwarcie ofert, jak informuje PortalSpożywczy.pl, ma odbyć się 12 czerwca 2026 r. w szczecińskim sądzie. Jeśli okaże się, że wpłynęła więcej niż jedna oferta, wówczas możliwa będzie dogrywka w formie licytacji.

Jednym z potencjalnych zainteresowanych zakupem, według informacji podawanych przez media, miał być założyciel i właściciel sieci Dino, Tomasz Biernacki. Doniesienia te nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone.

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Szczecińska Fabryka Wódek Starka: Wyjątkowe aktywo

PortalSpożywczy.pl zwraca uwagę, że Szczecińska Fabryka Wódek Starka stanowi rzadkie na rynku aktywo łączące trzy filary: klasyczny biznes alkoholowy, historyczną markę premium oraz atrakcyjną nieruchomość.

„Dla jednych inwestorów może być to okazja do odbudowy historycznej marki alkoholu. Dla innych – projekt rewitalizacyjny z funkcją mieszkaniową, komercyjną i turystyczną. Największą wartość może jednak mieć połączenie obu tych kierunków: zachowanie dziedzictwa Starki i jednoczesne wykorzystanie potencjału nieruchomości” – zauważa serwis.

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