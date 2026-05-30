Marka Flying Tiger Copenhagen pochodzi z Kopenhagi, a jej początki sięgają lat 80. XX wieku. Obecnie sieć działa w ponad 40 krajach i ma około 1000 sklepów na całym świecie, z czego ok. 80 w Wielkiej Brytanii, gdzie zatrudnia ok. 1000 pracowników. Flying Tiger Copenhagen rywalizuje aktualnie na rynku m.in. z takimi markami jak B&M, Home Bargains czy Savers. W jej sklepach można kupić m.in. akcesoria do domu, artykuły biurowe i hobbystyczne, gry, zabawki, gadżety, akcesoria imprezowe czy artykuły sezonowe.

Przejęcie Flying Tiger Copenhagen przez Modella Capital

Firma Flying Tiger Copenhagen przez ostatni rok, jak podaje DlaHandlu.pl, „[…] była kontrolowana przez banki i zarząd, które przejęły biznes w ramach wykupu menedżerskiego w czerwcu 2025 r.”. Jej przejęcie przez Modella Capital wywołało obawy, ponieważ brytyjski fundusz dał się poznać w ostatnich latach jako inwestor prowadzący twarde restrukturyzacje sieci handlowych.

Modella Capital deklaruje jednak, że wspiera zarówno obecny zarząd Flying Tiger Copenhagen, jak i jego strategię rozwoju. W planach jest dalsza globalna ekspansja oraz uruchomienie do 2030 r. ponad 700 nowych sklepów franczyzowych.

Sieć Flying Tiger Copenhagen w Polsce

W Polsce Flying Tiger Copenhagen ma obecnie ok. 45 lokalizacji. Pierwszy sklep sieci otwarty został w Warszawie w listopadzie 2011 r.

„Właścicielem i podmiotem zarządzającym siecią Flying Tiger Copenhagen (w tym sklepami w Warszawie) jest duńska spółka Zebra A/S. Polskim oddziałem i operatorem sklepów jest natomiast spółka Tiger Warsaw” – podaje DlaHandlu.pl.

