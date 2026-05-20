Stacje Orlen działają w systemie franczyzy. Ich właścicielem jest Orlen, jednak dane stacje prowadzą osoby w ramach własnej działalności gospodarczej. To one są też pracodawcami dla zatrudnianych na stacji osób, prowadzą rekrutację i oferują konkretne wynagrodzenie.

Ile zarabia kasjer na stacji Orlen?

Wynagrodzeniu proponowanemu na stanowisku kasjer-sprzedawca na stacjach Orlen przyjrzał się „Fakt”. Było ono zróżnicowane. Przykładowo w Łomży (województwo podlaskie) – w zależności od konkretnej stacji – można zarobić od 3700 do 5000 zł netto, natomiast w Białej Podlaskiej (województwo lubelskie) – 4000 zł netto.

Na tle tych ofert nie wyróżnia się stolica. Na stacji Orlen w centrum Warszawy oferowane wynagrodzenie wynosi 4500 zł, tak samo jak na Pradze-Północ.

Zróżnicowane zarobki kasjerów na stacjach Orlen

Sprawdziliśmy inne oferty pracy na stanowisku kasjer-sprzedawca na stacjach Orlen w różnych częściach kraju. Tu również widać wyraźne zróżnicowanie wynagrodzeń, które podawane są jednak w wersji brutto.

W Rybniku (województwo śląskie) kasjer-sprzedawca może liczyć na zarobki od 4666 do 5300 zł brutto. Podobne wynagrodzenie – od 5000 do 5500 zł brutto – można otrzymać za pracę na stacji Orlen w Siechnicach koło Wrocławia (województwo dolnośląskie). Nieco szersze widełki wynagrodzenia oferuje pracodawca w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Tu można zarobić od 4900 do 6000 zł brutto. To bardzo podobna stawka do tej z Bydgoszczy (województwo kujawsko-pomorskie), gdzie pracodawca oferuje od 4806 do 6200 zł brutto. Na zdecydowanie wyższe zarobki można liczyć na stacji Orlen w Krakowie (województwo małopolskie). Tu w ofercie pojawia się kwota 6000-8000 zł brutto.

Praca kasjera na stacji Orlen: Wymagania, obowiązki i korzyści

Wśród wymagań do pracy na stanowisku kasjer-sprzedawca na stacji Orlen pracodawcy, jak wynika z przeanalizowanych ogłoszeń, wymieniają zazwyczaj: gotowość do pracy zmianowej, książeczkę sanitarno-epidemiologiczną oraz komunikatywność.

Jakie obowiązki czekają na pracownika zatrudnionego na stanowisku kasjer-sprzedawca na stacji Orlen? Do obowiązków tych należy przede wszystkim:

obsługa klienta zgodnie ze standardami firmy,

aktywna sprzedaż produktów i usług,

obsługa kasy fiskalnej,

utrzymywanie czystości na terenie stacji,

dbanie o odpowiednią ekspozycję towarów.

Kasjer-sprzedawca na stacji Orlen może liczyć zazwyczaj, jak zapewniają pracodawcy, na: stabilne zatrudnienie, elastyczny grafik, pakiet szkoleń, rabaty pracownicze oraz system premiowy.