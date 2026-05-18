Mowa o programie „Akcja Operacja”, który skierowany jest zarówno do obecnych pracowników, jak i kandydatów z zewnątrz. Poszukiwanych jest łącznie 17 osób.

Ruszył program „Akcja Operacja” w Biedronce. Oto, na co mogą liczyć uczestnicy

Trwający 15 miesięcy program „Akcja Operacja” to, jak zapewnia Biedronka, szansa na ekspresową karierę w obszarze sprzedaży, logistyki lub łańcucha dostaw. Jego uczestnicy mają szansę na szybki rozwój kariery i objęcie roli menedżerskiej w ciągu półtora roku.

„Akcja Operacja” to specjalnie przygotowany program wdrożeniowy, dopasowany do doświadczenia danej osoby. Daje możliwość relokacji i pracy w wielu lokalizacjach. Jego uczestnicy poznają mechanizmy funkcjonowania sklepu oraz codzienne wyzwania.

W ramach programu – już od pierwszego dnia pracy – oferowane jest wynagrodzenie w wysokości 9 300 zł brutto, a ponadto samochód służbowy do użytku prywatnego z kartą paliwową oraz prywatna opieka medyczna za 1 zł dla pracownika i jego rodziny. Ponadto na uczestników programu czeka pakiet ponad 20 benefitów, w tym m.in. Multisport, dodatkowe e-kody na zakupy oraz dostęp do platformy well-beingowej Mindgram.

„Akcja Operacja” w Biedronce. Kto jest poszukiwany?

Aby wziąć udział w programie „Akcja Operacja” Biedronki, należy spełnić m.in. poniższe warunki:

być absolwentem studiów licencjackich lub magisterskich do kilku lat po studiach,

mieć prawo jazdy kategorii B,

posługiwać się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym.

– Akcja Operacja to program dla osób, które chcą mieć realny wpływ na biznes i nie boją się odpowiedzialności już na starcie swojej kariery. Szukamy ludzi ambitnych, ciekawych świata, otwartych na rozwój i gotowych działać w wymagającym, dynamicznym środowisku retail. […] Chcemy rozwijać przyszłych liderów, którzy rozumieją biznes „od środka”, potrafią łączyć perspektywę operacyjną z odwagą do wprowadzania zmian i w przyszłości będą współtworzyć kierunek rozwoju największej sieci handlowej w Polsce. Akcja Operacja to intensywna ścieżka rozwoju, ale też ogromna szansa dla tych, którzy chcą uczyć się szybko, działać odważnie i budować swoją karierę w oparciu o realne wyzwania biznesowe – podkreśliła Małgorzata Dębowska, menedżerka ds. rozwoju w Biedronce i opiekunka programu, cytowana w komunikacie prasowym Biedronki.

Aplikacje do programu „Akcja Operacja” będą zbierane do początku czerwca. Program rozpocznie się w październiku 2026 r. od tygodniowego onboardingu w biurze głównym firmy w Warszawie.