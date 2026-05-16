Jak podaje portal, pojawiają się liczne postulaty detalistów z miejscowości turystycznych za wprowadzeniem większej elastyczności w wyborze terminów niedziel handlowych. Pozwoliłoby to handlowcom na otwarcie sklepów w niedziele przypadające w sezonie, zamiast w odgórnie ustalonych dniach w roku.

Ruchome niedziele handlowe. Propozycja przedsiębiorców

Przed zbliżającym się sezonem letnim ze strony przedsiębiorców pojawia się coraz więcej głosów za przywróceniem handlu w niedzielę w miejscowościach turystycznych. Handlowcy nie oczekują jednak zwiększenia ogólnej liczby niedziel handlowych. Detaliści proponują, by dano im możliwość przesunięcia ustalonych odgórnie terminów na okres, w którym odwiedza ich najwięcej turystów. Tak jak do tej pory pozostałoby więc osiem niedziel handlowych w roku, ale sklepy nad morzem mogłyby być częściej otwarte w niedziele latem, a te w górach – zimą.

Podobne rozwiązanie wprowadzono niedawno w Niemczech. Tam w miejscowościach nad Bałtykiem i Morzem Północnym od 15 marca do 31 października oraz w okresie świątecznym od 17 grudnia do 8 stycznia w części sklepów ponownie można robić zakupy w niedziele.

– Z perspektywy branży turystycznej widać wyraźnie, że w szczycie sezonu, zarówno nad morzem, jak i w górach potrzeby turystów znacząco rosną i są bardziej zróżnicowane niż poza sezonem. Miejscowości turystyczne funkcjonują w tym czasie w specyficznym rytmie, często odbiegającym od codziennego trybu życia mieszkańców. Dlatego dyskusja o większej elastyczności w zakresie handlu, szczególnie w miejscowościach o wysokim natężeniu ruchu turystycznego, wydaje się zasadna. Kluczowe jest jednak znalezienie rozwiązania wyważonego, uwzględniającego zarówno potrzeby turystów, jak i pracowników oraz lokalnych społeczności – powiedziała Portalowi Spożywczemu Katarzyna Turosieńska, rzecznik prasowy Polskiej Izby Turystycznej.

Jakie są szanse na zmiany? Jest odpowiedź ministerstwa

Czy wprowadzenie ruchomych niedziel handlowych ma szanse na realizację? Portal Spożywczy zapytał o to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odpowiedź nie pozostawia złudzeń.

„W ocenie resortu obowiązujące rozwiązania umożliwiają zaspokojenie podstawowych potrzeb zarówno mieszkańców, jak i turystów, także w miejscowościach o charakterze sezonowym” – przekazało w odpowiedzi ministerstwo.

Ministerstwo podkreśla, że ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje szereg wyjątków od zakazu, które obejmują m.in. placówki zlokalizowane w obiektach turystycznych, gastronomię, handel pamiątkami, artykułami pierwszej potrzeby czy działalność prowadzoną osobiście przez przedsiębiorcę.

„Na obecnym etapie Ministerstwo nie prowadzi odrębnych prac legislacyjnych dotyczących wprowadzenia szczególnych rozwiązań dla regionów turystycznych ani pilotażowych mechanizmów różnicujących zasady handlu w zależności od lokalizacji” – brzmi stanowisko MRPiPS.

