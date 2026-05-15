O śmierci Niny Litwinowej poinformowała w mediach społecznościowych Masza Słonim – dziennikarka i kuzynka kobiety – która opublikowała fragment jej listu pożegnalnego.

Zmarła Nina Litwinowa

W liście opublikowanym w sieci Nina Litwinowa zaznaczyła między innymi, że „Putin napadł na Ukrainę i zabija niewinnych ludzi”. „A u nas bez końca wsadza do więzień tysiące osób, które cierpią i giną za to, że – tak jak ja – są przeciwko wojnie i przeciwko zabijaniu” – dodała.

„Postanowiliśmy pokazać prawdziwe powody: To Putin ją zabił!” – napisała Masza Słonim, tłumacząc decyzję o publikacji listu Litwinowej.

Rosyjskie agencje rządowe poinformowały o śmierci Niny Litwinowej, ale nie wspomniały, że kobieta działała na rzecz praw człowieka. „Tego listu oczywiście nikt publikować nie będzie. Zbyt wyraźnie pokazane są tam przyczyny jej odejścia, dlatego postanowiliśmy pokazać prawdziwe powod” – zaznaczyła Słonim.

Kim była Nina Litwinowa?

Nina Litwinowa była wnuczką komisarza spraw zagranicznych ZSRR Maksyma Litwinowa i rodzoną siostrą Pawła Litwinowa, który brał udział w głośnym proteście na Placu Czerwonym w 1968 r. przeciwko wkroczeniu wojsk ZSRR do Czechosłowacji.

Od lat 60. Litwinowa pomagała więźniom politycznym. Stowarzyszenie Memoriał podało, że w czasach Związku Radzieckiego kobieta rozpowszechniała zakazane publikacje, uczestniczyła w procesach politycznych i wspierała prześladowanych dysydentów, m.in. odwiedzając ich na zesłaniu oraz dostarczając listy, książki i paczki.

W ostatnich latach Litwinowa regularnie jeździła do Pietrozawodska na rozprawy historyka Jurija Dmitrijewa. Uczestniczyła też w procesach działacza Olega Orłowa i reżyserki Jewgienii Berkowicz. Pomagała także wielu anonimowym więźniom politycznym.

W nekrologu opublikowanym przez Stowarzyszenie Memoriał zauważono, że Litwinowa była „uczestniczką ruchu dysydenckiego, która niezwykle wiele zrobiła dla wsparcia więźniów politycznych w latach 60.–80. i w latach 2000–2020”.

Litwinowa miała odebrać sobie życie 12 maja w Moskwie. Jej pogrzeb odbędzie się 17 maja.