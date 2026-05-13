Informacja o uwolnieniu Nasrin Sotude pojawiła się zaledwie kilka dni po tym, jak zdecydowano o zawieszeniu kary innej znanej irańskiej działaczki, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Narges Mohammadi.

Nasrin Sotude zwolniona z irańskiego więzienia

Państwowe media w Iranie poinformowały w środę o zwolnieniu za kaucją Nasrin Sotude – znanej prawniczki oraz obrończyni praw człowieka. Kobieta została zatrzymana 1 kwietnia, jednak zarówno w chwili aresztowania, jak i po jej uwolnieniu, nie podano oficjalnych zarzutów.

Informację o wypuszczeniu Sotude potwierdziła również jej córka, Mehrawe Chandan, publikując wpis w mediach społecznościowych.

Według irańskiej agencji Nournews, powiązanej z najwyższymi organami bezpieczeństwa państwa, prawniczka została zwolniona za kaucją. Media nie przekazały jednak, czy nadal grożą jej jakiekolwiek konsekwencje prawne.

Kim jest Nasrin Sotude

Nasrin Sotude od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci irańskiego ruchu praw człowieka. W przeszłości reprezentowała wielu aktywistów i dysydentów politycznych. Współpracowała również z Centrum Obrońców Praw Człowieka – organizacją założoną przez laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla Szirin Ebadi.

Za swoją działalność Sotude otrzymała międzynarodowe wyróżnienia, w tym Nagrodę im. Sacharowa przyznaną jej w 2012 r. przez Parlament Europejski.

Prawniczka była wielokrotnie zatrzymywana przez irańskie władze i przez lata przebywała w więzieniu. Irańskie sądy skazywały ją między innymi na podstawie przepisów dotyczących zagrażania bezpieczeństwu narodowemu, członkostwa w nielegalnych organizacjach oraz nakłaniania do korupcji. W państwach zachodnich była określana mianem więźnia sumienia.

W tle sprawa noblistki Narges Mohammadi

Kilka dni przed uwolnieniem Sotude irańskie władze zawiesiły również wykonanie kary wobec Narges Mohammadi, która w 2023 r. została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla za działalność na rzecz praw człowieka. Od 2016 r., z przerwami, odbywała karę więzienia, a w kilku procesach została skazana łącznie na 16 lat pozbawienia wolności.

Według informacji przekazanych przez fundację prowadzoną przez rodzinę działaczki, w niedzielę została ona przewieziona do szpitala w Teheranie po zawieszeniu wyroku i zwolnieniu za wysoką kaucją. W marcu Narges Mohammadi przeszła zawał serca. Od tego czasu pojawiały się informacje o pogarszającym się stanie jej zdrowia. Pełnomocnicy noblistki oskarżali irańskie władze o lekceważenie jej problemów zdrowotnych oraz brak zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej. Apele o udzielenie jej właściwej pomocy płynęły również z zagranicy, między innymi ze strony Norweskiego Komitetu Noblowskiego.